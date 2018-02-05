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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1989-1991 赌神-赌侠-上海滩赌圣，王晶赌片蓝光，重温惊险往事：周润发、刘德华、王祖贤、周星驰、吕良伟

雄霸天下 发布于：

                                                                                                      —— 图文整理自网络

 

 


       赌神系列，是香港著名高产导演王晶的代表作，由周润发、刘德华、王祖贤、周星驰等一干巨星主演，开创了赌片高峰。蓝光发行的套装，收了两套：DBD-H3235、SJBD 系列，在SJBD 的基础上做了镜像并收藏！

 

 

 

 

 

赌神1-3

 

 

编号：DBD-H3235 

 

品牌：DBD得宝25G蓝光

 

 

DBD、SJBD 封套转换出碟：

 

赌神 (1989)，7.9

 

配置：香港A区首度全球发行数码修复珍藏版+自带中/英/日/韩文官方字幕+

         独家韩版/日版素材+国/粤双语+闽南语配音

音轨：粤语DTS-HD5.1/国语2.0/闽南语2.0/日语2.0

字幕：中简/中繁体/中简/英/日/韩

 

 

赌侠 (1990)，7.4

 

配置：香港A区首度全球发行数码修复珍藏版+自带中/英/法/日/韩/泰文官方字幕+

         独家韩版/日版/泰版素材+国/粤双语+闽南语配音

音轨：粤语True-HD5.1/国语LPCM2.0/国语2.0/闽南语2.0/日语2.0/泰语5.1

字幕：中繁体/中简/英/法/日/韩/泰/

 

 

赌侠2：上海滩赌圣 賭俠II上海灘賭聖 (1991)，7.2

 

配置：香港A区首度全球发行数码修复珍藏版+自带中/英/法/日/韩/泰文官方字幕+

         独家韩版/日版/泰版素材+国/粤双语+闽南语配音

音轨：粤语True-HD5.1/国语LPCM2.0/闽南语2.0/日语2.0/泰语5.1

字幕：中繁体/中简/英/法/中简/日/泰/

 

 

 

 

 

 

 

页1、DBD 碟讯；

页2、SJBD 碟讯、影介。

 

 

赌神 God of Gamblers(1989)

7 .7

赌神(1989)

影评(108)

收藏(772)

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标签：
周润发 刘德华 王祖贤 周星驰 巩俐 吕良伟 方季惟
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