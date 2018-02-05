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赌神系列，是香港著名高产导演王晶的代表作，由周润发、刘德华、王祖贤、周星驰等一干巨星主演，开创了赌片高峰。蓝光发行的套装，收了两套：DBD-H3235、SJBD 系列，在SJBD 的基础上做了镜像并收藏！

赌神1-3

编号：DBD-H3235

品牌：DBD得宝25G蓝光

DBD、SJBD 封套转换出碟：

赌神 (1989)，7.9

配置：香港A区首度全球发行数码修复珍藏版+自带中/英/日/韩文官方字幕+

独家韩版/日版素材+国/粤双语+闽南语配音

音轨：粤语DTS-HD5.1/国语2.0/闽南语2.0/日语2.0

字幕：中简/中繁体/中简/英/日/韩

赌侠 (1990)，7.4

配置：香港A区首度全球发行数码修复珍藏版+自带中/英/法/日/韩/泰文官方字幕+

独家韩版/日版/泰版素材+国/粤双语+闽南语配音

音轨：粤语True-HD5.1/国语LPCM2.0/国语2.0/闽南语2.0/日语2.0/泰语5.1

字幕：中繁体/中简/英/法/日/韩/泰/

赌侠2：上海滩赌圣 賭俠II上海灘賭聖 (1991)，7.2

配置：香港A区首度全球发行数码修复珍藏版+自带中/英/法/日/韩/泰文官方字幕+

独家韩版/日版/泰版素材+国/粤双语+闽南语配音

音轨：粤语True-HD5.1/国语LPCM2.0/闽南语2.0/日语2.0/泰语5.1

字幕：中繁体/中简/英/法/中简/日/泰/

页1、DBD 碟讯；

页2、SJBD 碟讯、影介。