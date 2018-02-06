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星光 XG-1185 内封套-A：

猎杀U-571 U-571 (2000)

又名: 深海任务U-571 / U-571风暴

评分：时光网 7.6，豆瓣 7.9，IMDb 6.6

导演: 乔纳森·莫斯托

编剧: 乔纳森·莫斯托 / Sam Montgomery / David Ayer

主演: 马修·麦康纳、比尔·帕克斯顿、

哈威·凯特尔、托马斯·克莱舒曼、

乔恩·邦·乔维

类型: 战争

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2000-04-21

片长: 116 分钟

IMDb 链接： tt0141926

1942年4月，二战期间，大西洋上，德军战舰采取 “狼群” 战术，令盟军损失惨重。美国海军上尉泰勒（马修•麦康纳 Matthew McConaughey 饰）因抗敌表现出色，曾被许诺晋升艇长，但是却因故不能如愿。这时突然传来敌情，泰勒临危受命，登上S-33老爷级潜艇执行秘密任务，指挥官为上尉迈克（比尔•帕克斯顿 Bill Paxton 饰），同行的还有哈什（哈威•凯特尔 Harvey Keitel 饰）上尉和库南少校等。经过勘察，一艘德军受创潜艇U-571，正在发出求救信号。S-33的任务是伪装成一艘德军的维修舰，以维修作掩护，从U-571上获取德国最先进的译码设备。不过，由于S-33年久失修，水箱等装备已到服役期，若潜入200米以下恐有危险，但是为了完成任务，泰勒等人还是小心驾驶，偷袭了德国军舰，但正在此时，德军的鱼雷也逼近了U-571，他们命悬一线，生死未卜……

星光 XG-1185 内封套-B 蓝光版：

《终结者3》《未来战警》导演 乔纳森·莫斯托 海战史诗经典，

登峰造极的音效和特技堪称无可比拟。

人物塑造略嫌扁平。

奥斯卡金像奖 (2001；第73届)， 获奖：1 ，提名：1

获奖

· 奥斯卡奖-最佳音效剪辑 Jon Johnson

提名

· 奥斯卡奖-最佳音响 Steve Maslow Gregg Landaker Rick Kline Ivan Sharrock

星光 XG-1185 的外封套设计，质感强烈：

猎杀U-571

编号：星光 XG-1185

配置：蓝光互动复合+1+3+6区国配+中文导评+独家全程画中画幕后揭秘模式+OST

音轨：英语5.1、英语DTS-1536K、

六区国语5.1-384K/八一公映国语2.0-192K、泰语2.0-192K/、英语评论2.0-192K

字幕：英文、法文、韩文、泰文、日文、中文简体/中文繁体、中文画中画简体评论

花絮：1、全程画中画幕后揭秘模式；

2、OST （主菜单PLAY向上进入）。

镜像：完成，碟存

星光 XG-1185 碟片、碟袋：

猎杀U-571

编号：钻石 ZS-5003

配置：环球DTS-HD版+1+2+3+6区国配+中文导评

音轨：英语DD5.1-448K（HD提取）、英语DTS-1536K、

六区国语5.1-384K、英语评论2.0-192K、

法语DD5.1-448K、西班牙语DD5.1-448K

字幕：英文、中文简体/中文繁体、韩文、中文导评、日文、日文导评

镜像：完成，碟出

猎杀U-571 /U-571风暴（港）U-571

编号：SJBD-0550A

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，

环球A区架构集成GAGA日本A区 [Open Matte全屏最佳画幅] 独有极致影音珍藏版，

荟萃各区精华集合中英法日韩泰官方译本，尊享编导 乔纳森·莫斯托 中译随片评论与官方画中画模式和全球最完整五十分钟珍藏花絮并附全程中文字幕，独家拯救性收录源码[六区官方5.1/八一公映2.0/东影上译2.0]三条国语配音 。

音轨：英语DTS-HD5.1、法语5.1-384K、西班牙语5.1-384K/

六区国语5.1-384K、八一公映国语2.0-192K、东影上译国语2.0-192K/

日语5.1-448K、泰语2.0-192K、英语评论2.0-192K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文简体/中文繁体/日文/韩文/泰文/日文评论/中文简体评论

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构尊享全球最完整五十分钟珍藏花絮，

1、电影选址；

2、生产和建造U-571；

3、“谜”密码机；

4、英国捕获U-110；

5、一个有二战经验的潜艇兵；

6、纪录片：捕获U-505 。

镜像：完成

猎杀U-571

编号：4GBD258252，未收

音轨：英 DTS-HD5.1、

国 DD5.1/国 DD2.0、法 DDD5.1、西 DD5.1、日 DD2.0、泰 DD2.0、英导 DD2.0

字幕：英/西/法/中简/中繁/西注/法注/日/韩/泰/中导/中文画中画