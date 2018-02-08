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《家有喜事》，历收VCD、5K周星驰套装、EE-660

家有喜事

又名: All's Well, Ends Well / Family Happiness

评分：时光网 7.6，豆瓣 8.1，IMDb 7.3

导演: 高志森

编剧: 谷德昭 / 蔡婷婷 / 张肇麟 / 杨振耀

主演: 张国荣、周星驰、张曼玉、吴君如、黄百鸣、毛舜筠、

陈淑兰、李香琴、关海山、高志森、谷德昭、

李丽珍、黄霑、黄光亮、何佩仪

类型: 喜剧、爱情

国家: 中国 香港

语言: 粤语

上映: 1992-01-25(香港)

片长: 100分钟，

110分钟(2016年香港修复加长版)

IMDb 链接： tt0104553

常家大哥常满（黄百鸣 饰）事业有成，可是却嫌弃家中老婆程大嫂（吴君如 饰）是个黄脸婆，不懂打扮。程大嫂每天在家服侍老人痴呆的公婆，深得常骚（张国荣 饰）与常欢（周星驰 饰）的喜爱。娘娘腔常骚与 “男人婆” 表姑妈 梁无双（毛舜筠 饰）是一对死对头，可在两人同时受到感情伤害的时候，萌生爱意。常欢是出名的花花公子，却意外撞坏了脑子，女朋友 何里玉（张曼玉 饰）还是愿意留在他的身边。当个人都心有所属时，却要帮大哥想办法挽回与程大嫂的感情。

家有喜事 All's Well, Ends Well（1992）

编号：SJBD-2051A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享2016·4全新发行镭射港A区数码修复加长版（全新加长10分钟），原版绝无压缩原汁原味视频，特别喜事杜比TrueHD 5.1高清无损粤语原音，官方5.1国语配音，官方中英文字幕，保留原版精彩预览。

音轨：粤语DD-HD 5.1 国语5.1-384

字幕：中繁 中简 英

花絮：预告片

镜像：完成

编号：SJD9-5633A

配置：独家2016·4全新发行镭射港A区数码修复加长版高清重编码视频【全新加长10分钟】

+官方5.1国粤语原音+官方中英文字幕+精彩预览

音轨：粤语DD-HD 5.1、国语5.1-384

字幕：中繁、中简、英

收藏版本N多，昨晚第一次欣赏，实际上本片就是大牌群星堆砌的无聊闹剧喜剧的大杂烩，亮点很少，基本就是数星星了！

《家有喜事》讲的是一家三个兄弟的爱情和亲情，故事本身编得非常完整，有理有据，既疯狂爆笑，又温馨感人，个别细节难免流俗，却也无伤大雅。导演高志森流畅地交代出整个故事，制造戏剧效果则主要依赖一大群演员的表演。其中周星驰以戏谑卖座名片场面来追求张曼玉，可令人捧腹大笑。张国荣与毛舜筠饰演斗气冤家也势均力敌。八个大明星个个都不含糊，把本就功力深厚的剧本演绎得每一个段落都精彩绝伦。这部电影拍摄只耗时十三天，票房却超过五千万，在以后的许多年都保持着永高院线的最高票房记录。

拓展阅读：

[精] 夜阑静，有碟友共鸣：张国荣影音收藏（2011-04-01 版）