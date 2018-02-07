—— 图文整理自网络

美1标准CC版封套：

世界末日 Armageddon (1998)

又名: 绝世天劫 / 陨石大冲撞 / 最后决战 / 大决战

评分：时光网 8.0，豆瓣 7.7，IMDb 6.6

导演: 迈克尔·贝

编剧: J·J·艾布拉姆斯 / Jonathan Hensleigh

主演: 布鲁斯·威利斯、本·阿弗莱克、

丽芙·泰勒、威廉·菲德内尔、

比利·鲍伯·松顿、史蒂夫·布西密

类型: 科幻 / 冒险 / 灾难

国家: 美国

语言: 英语 / 俄语

上映: 1998-07-01(美国)

片长: 151分钟 / 153分钟(导演剪辑版)

IMDb 链接： tt0120591

地球曾一度是恐龙的栖身之地，但一块直径为六千公尺的天外巨石改变了一切，它造成了地球的大爆炸和恐龙的灭绝。这事以前已曾发生，现在或将来也许还会发生。

休斯敦。美国太空总署的所有人员穿梭忙碌着，刚发生的意外令每一个人坐立不安：太空空间站突然之间被摧毁，与地面失去了一切联系。工作人员紧张焦急地检查着各种仪器，其中一人指着雷达显示屏惊呼起来：“有一大群不明物体向纽约飞去了。” 纽约市繁华而忙碌。

一个黑人小伙儿用单车载着小狗兜风。小狗见到一些出售的恐龙玩具，立即跳过去又撕又咬。卖玩具的胖老板抓起玩具向小狗打去。黑小伙儿见宠物被打，忿忿他说：“你敢再打它，我就炸死你！” 话音未落，一个火球从天而降，正好落在胖老板头上炸开。黑小伙儿也被冲击波掀起挂在大树上，他惊惶地哭喊道：“有炸弹，快报警！” 越来越多的火球向纽约飞来，市区街面上顷刻间成为一片火海。人们四处逃窜，有人惊叫：“我们遭空袭了！”

休斯敦太空总署很快得出了结论，这是一场大规模的陨石雨，破坏力极大。众人一筹莫展，而太空望远镜传回的最新照片更是让人瞠目结舌：一颗直径有德州大小的陨石正向地球飞来，18天后将撞击地球。

太空总署负责人卡尔心情沉重他说道：“陨石雨只是前奏而已。” 科学家们紧急磋商，寻求解决办法。卡尔最后总结说：“我们只有18无时间，要么是它毁灭我们，要么是我们毁掉它。现在唯一的办法，就是让飞船在陨石上着陆，并让专业人员在陨石上钻一个800米深的洞，放入核弹，炸碎它或是改变它的飞行轨道。

现在，当务之急是去找最好的石油钻探工人 哈里。哈里在油田工地上忙碌着，他既是油田老板，也是最有经验的钻探师。此刻，钻井最忙碌的时分，他手下最得力的青年工人艾吉却不见踪影。哈里急步奔到艾吉的小屋前，推门而入，正见艾吉手忙脚乱地穿衣服：再一看，自己的宝贝女儿丽丝竟然躺在艾吉的床上。哈里怒火中烧，拔出手枪向艾吉射击。艾吉一边躲闪一边高喊：“我是真心爱她！” 丽丝也跑出来向父亲央求：“我已经长大了，我爱他，我要嫁给他!" 哈里气冲冲地说：“不可能我绝不会允许你们 ……” 正在这时，几架直升机落在油田平台上。几个军人跑到哈里面前，礼貌他说：“哈里先生，为了国家的安全，请立刻跟我们走。请允许我们暂时不讲明理由。”

哈里满腹狐疑地跟他们上了直升机。太空总署里，卡尔早已等候多时，一见哈里，他就和盘托出了陨石飞向地球的情况。他忧心忡忡他说：“陨石与地球一旦相撞，世界各国和地球万物将遭受毁灭性的打击，连细菌也不能幸免。就算陨石落入人海中，掀起的滔大巨浪也足以吞没大半个世界，人类也会因撞击所产生的高温而死去。无论怎样，后果都是一样。”

两艘飞船顺利进入太中，在俄罗斯空间站补充了燃料和水，两位俄罗斯宇航员也加入了拯救地球人类的行列。两艘飞船向既定的目标飞去。

巨大的陨石像一头张牙舞瓜的怪兽，在太空中翻滚移动，缓缓逼近地球。两艘飞船盘旋着向陨石靠拢，无数的小陨石肌点股向飞船袭来。飞船不断地躲闪，不断地靠近、不敢抬头。风暴过后，他们发现了一件令人丧气的事：引爆核弹的遥控器失灵了。要完成任务，唯一的办法是留下一人，用手摁下引爆装置按钮。留谁? 有人提议抽签。留下的那根签被艾吉抽到了，他自嘲道：“想不到我成了拯球地球的英雄。” 他又转身对哈里说：“告诉丽丝，我永远爱她。" 艾吉拉开舱门，走下飞船。

就在飞船即将飞离陨石的一瞬间，哈里猛地拉开舱门跳了出去，并一把将艾吉推入飞船，从外面关严了舱门，他隔着舱门对艾吉说：“我一直把你当作儿子看待。替我照顾好丽丝。”

飞船远远地飞离了陨石。哈里通过卫星通讯系统与女儿永诀，他含泪说：“我答应你说一定会回来，但我夫信了。好好照顾艾吉。我永远在你们身边。” 他最后深情地望了一眼地球的方向，仿佛看到春色中童年的丽丝正张着双臂向自己奔来……

哈里掘下了引爆按钮。全世界的人们都看到天空中出现了一道奇丽的光环，随即陨石被炸成两段，改变了飞行轨道，与地球搽肩而过。

天空中从此多了一颗永远闪光的新星。

美1封套 ：

再次重温，采用了C区的BD50版本，画质可喜，震撼依旧，8/10，木问题！

《绝世天劫》于1997年8月27日在南达科他州的Kadoka开拍，当地广袤的地形与小行星表面非常相似。在此之前，本片导演兼制作人迈克尔·贝已经率队在纽约、德克萨斯和华盛顿完成了大量纪录片场景，而一些最壮观的特技场景也于卡纳维拉尔角先期完成。本片摄影指导约翰·施瓦兹曼是迈克尔·贝的老相识，两人早年曾合作过多部商业广告和MV作品，当贝着手筹拍《勇闯夺命岛》时，施瓦兹曼已经在广告界扬名立万，并开始从小规模的独立电影向主流商业片转型，而他为《勇闯夺命岛》打造的绮丽影像更让他跻身于顶尖摄影师的行列。

日2版封套 ：

剧组在卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心先后拍摄了两次航天飞机发射场景，第一次是 “哥伦比亚” 号的日间发射，用于测试和确定摄影机取景角度、拍摄速度和其他相关设置，第二次是 “亚特兰蒂斯” 号的夜间发射，也是全片尤为重要的实拍。施瓦兹曼回忆说：“因为每隔18个月才有一次夜间发射，所以我们根本没有第二次机会，在我的职业生涯中，目睹和拍摄航天飞机的夜间发射是最令我难忘的经历。” 为了在片中呈现出夜间发射的壮观场景，剧组动用了15部摄影机，其中的12部被安放在发射台的安全区内，由于火箭发射升空时的光线变化剧烈，而且有可能会危及昂贵的摄影器材，所以贝和施瓦兹曼等人必须制定出应对措施，摄影和置景部门也要为摄影机特制出外壳并降低机位，以免火箭发射的剧烈震动毁掉摄影机。另外，为了滤除燃料废气，摄制组还为摄影机镜头制作了特殊的过滤装置。

澳大利亚4区版封套：

在夜间发射场景拍毕之后，艺术和视觉特效部门随即接手，他们在画面中添加了额外的助推火箭，从而让航天飞机获得了在小行星着陆的足够动力。有13家特效公司参与本片拍摄，而掌管这一切的特效总监正是曾为《异形2》、《虎胆龙威》、《绝岭雄风》、《真实的谎言》、《阿波罗13号》和《丹特峰》效力的 帕特·麦克朗 和 Dream Quest 公司的 理查德·R·胡佛。麦克朗说：“所有需要大量三维画面的场景都需要由 Dream Quest 公司来完成，因为该公司的三维部门实力雄厚，曾制作过《森林泰山》和《巨猩乔扬》，有能力完成片中接近小行星的复杂画面。”

片中的外太空钻探车由艺术指导迈克尔·怀特设计而成，特效协调人约翰·弗雷泽（John Frazier）则担负着制造钻探车的重任。他回忆说：“我们不想采用传统的卡车式外观，于是我们从悍马的底盘着手，因为悍马配备了先进的悬挂系统，所以我们沿用了它的副车架和悬挂，并装配上一台雪佛兰发动机。” 最终完成的钻探车重22000磅，高12英尺，长26.8英尺，尽管车体沉重，可其最高时速仍达45英里。

全区版封套 ：

花 絮：

1、本片的首映日正是主演丽芙·泰勒的21岁生日。

而之前丽芙·泰勒曾经两次拒绝出演本片，不过她最终决定出演。

2、迈克尔·贝在片中扮演了一位宇航局科学家。

3、老布什曾突然造访剧组在艾灵顿空军基地的拍摄现场。

4、美国宇航局允许本片剧组进入通常受限的区域拍摄并使用两件价值1000万美元的宇航服。

5、在向格蕾丝道别时，布鲁斯·威利斯曾将女儿的照片放在面前酝酿哭戏。

6、片中演职人员使用的设备总价值约为190亿美元，其中包括真正的石油钻塔和航天飞机。

YJ-0205 澳洲全区版封套 ：

奥斯卡金像奖 (1999；第71届) ，提名：4

·奥斯卡奖-最佳音响 凯文·奥康奈尔 Kevin O'Connell Greg P. Russell Keith A. Wester

·奥斯卡奖-最佳音效剪辑 George Watters II

·奥斯卡奖-最佳视觉效果 理查德·R·胡佛 Richard R. Hoover 、

帕特·麦克朗 Pat McClung、 John Frazier

·奥斯卡奖-最佳原创歌曲 戴安·华伦 Diane Warren

日本电影学院奖 (1999；第22届) ，提名：1

·最佳外语片迈克尔·贝 Michael Bay

MTV 电影奖 (1999；第8届) ，获奖：2 ，提名：4

获奖

·MTV电影奖-最佳电影歌曲 Aerosmith

·MTV电影奖-最佳动作场景

提名

·MTV电影奖-最佳女演员 丽芙·泰勒 Liv Tyler

·MTV电影奖-最佳影片

·MTV电影奖-最佳男演员 本·阿弗莱克 Ben Affleck

·MTV电影奖-最佳银幕搭档 本·阿弗莱克 Ben Affleck、丽芙·泰勒 Liv Tyler

土星奖 (1999；第25届) ，获奖：2 ，提名：5

获奖

·土星奖-最佳导演 迈克尔·贝 Michael Bay

·土星奖-最佳科幻电影

提名

·土星奖-最佳男主角 布鲁斯·威利斯 Bruce Willis

·土星奖-最佳男配角 本·阿弗莱克 Ben Affleck

·土星奖-最佳服装 迈克尔·卡普兰 Michael Kaplan Magali Guidasci

·土星奖-最佳特效 帕特·麦克朗 Pat McClung 、

理查德·R·胡佛 Richard R. Hoover、John Frazier

·土星奖-最佳配乐 特沃·拉宾 Trevor Rabin

世界末日 Armageddon

编号：YJ-0205

配置：澳四导演剪辑版+三区中英韩字幕+

导演迈克尔·贝、制片人杰瑞·布鲁克海默、主演 布鲁斯·威利斯&本·阿弗莱克和摄影

约翰·施瓦兹曼、NASA顾问 乔·艾伦博士 两条中译随片评论（全部中文字幕）

+六区官方国语+OST

音轨：英语DD5.1、国语2.0-192K、英语评论2.0-192K、英语评论2.0-192K

字幕：英文1-2、韩文、泰文、中文简体/中文繁体、中文简体评论1/中文简体评论2

中文5-6（双显中文字幕）

片长：150 分钟

世界末日 绝世天劫 Armageddon

编号：SJ-0509A

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，博伟A区全球最佳影音版，

荟萃各区精华集合中英法日韩泰官方译本，

尊享导演迈克尔·贝、制片人杰瑞·布鲁克海默、主演 布鲁斯·威利斯&本·阿弗莱克和摄影

约翰·施瓦兹曼、NASA顾问 乔·艾伦博士 两条中译随片评论（全部中文字幕），

全球最完整超一小时珍藏花絮（中文字幕），源码六区官方国语及TVB明珠台粤语配音。

音轨：英语DTS-HD5.1/法语2.0-192K/西班牙语5.1-384K/国语2.0-192K/粤语2.0-192K/

日语2.0-96K/泰语5.1-384K/英语评论2.0-192K/英语评论2.0-192K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文简体/中文繁体/日文/韩文/泰文/

中文简体评论1/中文简体评论2/印尼文/马来文

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，

尊享全球最完整超一小时珍藏花絮，

1、删剪片段；

2、视效设计；

3、特效回顾；

4、太空视效；

5、美工设计；

6、导演恶搞特辑；

7、音乐录影带；

8、主题曲MV：我不愿错过这一切；

9、预告片；

10、精彩预览。

世界末日 绝世天劫 Armageddon

泰盛电影公司 2010年 5月发行正版蓝光

产地：中国

区码：ABC全区

题材：动作 冒险

碟数：1

容量：双层50G

编码：1080P/MPEG-4 AVC

货号：9787883761921

长宽比：16:9

片长：151分钟

对白：英语DTS-HD MA 5.1、西班牙语杜比5.1、泰语杜比5.1

字幕：简体中文、繁体中文、英文、西班牙文、葡萄牙文、泰文、印尼文、马来文、韩文

特别收录：

精彩预告（高清画质）：8分03秒

MV（标清画质）：4分59秒

预告片（标清画质）：5分33秒