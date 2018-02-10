—— 图文整理自网络

巴比龙 Papillon (1973)

又名: 恶魔岛 / 巴比笼 / 蝴蝶

评分：时光网 8.2，豆瓣 8.7，IMDb 8.0

导演: 富兰克林·沙夫纳

编剧: 达尔顿·特朗勃 / 洛伦佐·森普尔

主演: 史蒂夫·麦奎因、

达斯汀·霍夫曼、

维克托·乔里

类型: 传记 / 犯罪

国家: 美国 / 法国

语言: 英语

上映: 1973-12-16(美国)

片长: 151分钟

IMDb 链接： tt0070511

绰号巴比龙的 亨利·查理尔（史蒂夫·麦奎因 Steve McQueen饰）正要被流放到圭亚那一个名为 “魔鬼岛” 的苦役营终身服刑。查理尔因被控杀害一名皮条客而被捕入狱，可他始终认为自己是冤枉的。在押运船上，身强力壮的查理尔保护了一个带着眼镜狡猾的知识分子 路易斯·德加（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman饰）。为了洗刷自己的罪名，查理尔从他踏上 “魔鬼岛” 的第一天起，就开始在德加的帮助下策划越狱逃跑。然而 “魔鬼岛” 地处荒蛮之地，四面环水，并且到处流行着可怕的疾病。查理尔一次又一次地逃狱，又一次再一次地被捉回。十多年来，他仍孤注一掷地抱着一袋椰壳跳下大海逃生。





巴比龙 8.2，

收碟：UFO-572A，6D9 ，史蒂夫-麦奎因 作品集；

编号：SJBD-2181A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

华纳美A区蓝光书版，荟萃1区、3区、日2、法2、泰3、6区等各区DVD素材精华，

特别锲而不舍DTS-HD 5.1高清无损原音，集成6区/央视双国配，

官方中英法西日韩泰字幕，保留原版并集成1/3区独有幕后花絮内容，

皆附独家全程（部分官方）中文字幕，

ROM 超值加赠原版蓝光书扫描文件

音轨：英语DTS-HD5.1 。法语2.0-192K 、

国语5.1-384K。 国语2.0-192K 。日语2.0-192K 。泰语2.0-192K

字幕：英 法 西 中繁 日 韩 泰





花絮：

1、制作特辑，12:19；

2、好莱坞回忆录之达斯汀霍夫曼， 25:00（1区）；

3、好莱坞回忆录之史蒂夫麦奎因 ，25:13（1区）；

4、片段精选， 18:03（3区）；

5、预告片；

6、ROM：原版蓝光书扫描文件；









美国经典越狱冒险剧情片《巴比龙》，根据法国囚犯亨利·查理尔于1969年发表的同名畅销书籍《巴比龙》改编而成。巴比龙是亨利·查理尔的绰号，绰号得名于他胸前蝴蝶形的纹身。

拓展阅读：

1930-03 史蒂夫·麦奎因 不完全收藏：12部影片，尽显硬汉风采！

花 絮：

1、尽管是改编自一个真实的故事，但是法国和法属圭亚那政府都声称这个关于 “亨利·查理尔” 的故事完全是无中生有。据官方文件记载，巴比笼是被关押在圣劳伦特，从没有在恶魔岛上出现过，他很可能是从圣劳伦特逃走的。

2、书和电影中都描述了恶魔岛上有陡峭的悬崖。

但是，事实上，恶魔岛上尽管布满岩石，可是这些岩石是缓缓的斜入大海的。

3、德加的性格来源与电影编剧道尔顿，尤其是他的孤僻和羞涩。

霍夫曼第一次见到道尔顿之后，就被他的性格所激发。

【冗长的逃亡】

你可能能找出很多喜欢这部电影的理由。比起今天银幕上愚蠢的巨型炸弹、轰隆的爆炸声和机关重重的网络攻防，《巴比笼》是一个大号的冒险逃亡，这种逃亡深深印着好莱坞的标记。优异的表演、华美的摄影、还有动人心魄的激情，所有这些使得《巴比笼》从平庸变成一个更大的失望。

麻烦来自于这部电影在好莱坞动作电影史上的位置。《巴比笼》是一部传统电影，但是同时，它又删除了某些传统动作电影的品质，搭载了现代动作电影的缺陷。150分钟的片长，错误的结尾，让人头脑麻木的重复，所有这些都是现代动作电影故作惊人之举的始祖。

电影从法国开始，一群犯人正要被运往恶魔岛，位于南美的一块荒蛮之地。绰号巴比龙的查理尔就在这群犯人之中。巴比笼是一个可敬的小偷，被指控谋杀了一个皮条客。在船上，巴比龙保护了路易斯·德加。德加是一个带着眼镜狡猾的知识分子，而巴比龙则是一个身强力壮的窃贼，两个人如此对立，但发展出一段值得称道的友谊。 麦奎因和霍夫曼的表演自然生动。麦奎因跳动的心脏充满了躁动，眼睛斜视，传达出一个阴沉男人的典型特征。同时，霍夫曼扮演的德加是一个被推入暴力世界的脆弱生物，他在这座残酷的监狱之中痛苦挣扎，以保证自己的眼睛不被砸碎和自己鼻子的完整。

在第一次逃亡失败之后，巴比龙被关进一间单人牢房，德加为他送去了椰子，这严重违反了恶魔岛的规则。但是，当守卫们发现之后，巴比笼拒绝供认是谁给了他额外的补给。这当然会让监狱官方大为光火，给巴比龙带来了额外之苦。然而，即使他日渐消瘦，牙齿脱落，皮肤变得灰白，巴比龙也没有出卖自己的朋友。沙夫纳的目的是展现巴比龙的英雄主义行为，但是，巴比龙的忠诚看起来更像来源于他的倔强而不是勇气。他和德加的友谊强迫性的，这种友谊来源于利益，不是人类自然的联系，自我牺牲是不能自圆其说的。

在巴比龙被从单人牢房内释放出来后，他又开始计划另一次逃亡。在这期间，除了几次间歇性的动作场面，巴比龙的活动缓慢，令人昏昏欲睡。稍后，当巴比龙和德加开始逃亡之旅时，很明显，故事开始向着终点冲刺了。沙夫纳的的导演风格突然变得狂热起来。在这部有史以来最伟大的脱狱电影行动中，两个人躲过了纷飞的子弹，横穿了恐怖的丛林，渡过波涛汹涌的大海，遭遇了土著和洪都拉斯军队。但是，唯一的问题是，电影并没有在那终止。巴比龙一直在蹒跚前行，每一次看起来就要结束的时候，结果一定是让我们失望。这就像一个人开着车总是在错过转弯一样，带来的是无休止的失望。巴比龙和德加的命运紧紧地纠缠在一起，这时，你很难分清谁是罪犯，谁是演员，谁是观众了。我们也很难在关心到底发生了什么。这也是一个耻辱，因为《巴比龙》本来可以成为一部更好的电影。

【摄影】

《巴比笼》中充满了长镜头，这些长镜头负载了大量为了让我们可以确信的信息，因为这些镜头中的背景是真实的，似乎观众也会因为这些 “真实” 而动容。沙夫纳以为我们需要这样的支持，因为他不是以巴比龙和德加的感受，而是以夸大的事件和超人式的装腔作势支撑这部电影，就像亨利·查理尔的原著所做的一样。

【演员】

《巴比笼》中两位主要演员大概早已为我们所熟知。达斯汀·霍夫曼在拍摄这部电影时已经是一位超级巨星了。他在《毕业生》和《午夜牛郎》中的表演把他定义为一个情欲演员，而《稻草狗》则隐藏了他突破喋喋不休式角色的能力。对霍夫曼来说，《巴比笼》是一个突破，他为所有他参与过的场景增添了一种情绪力量。

这部电影中的明星当然是史蒂夫·麦奎因。麦奎因是那个时代著名的动作明星，但，在今天，这个标签很容易会给人留下错误的印象，因为在今天，动作演员往往意味着懒惰、贪食和大量无意义的台词。麦奎因是真正的动作演员，他能够推动剧情，给角色以深度，不是简单靠肱二头肌吃饭的傻冒儿。

【电影与原著】：

《巴比龙》改编自亨利·查理尔的自传，但并非完全忠实于原著，做了几处改动：

1、巴比笼和德加的年纪都做了大幅改动。在原著中，巴比笼是一个看起来像20岁小伙子的25岁年轻人，而德加是一个42岁的中年人。在电影中，德加要显得年轻些，而巴比笼则要老的多。

2、电影中被雇用追击脱狱者的人角色做了修改。

3、电影中，巴比龙在被送往法属圭亚那前的关押和审判都没有出现。

4、在被押往恶魔岛之前，巴比笼和德加互相了解很深，他们早已约定互相保护了。

5、原著中，德加并没有参与巴比笼的第一次脱狱行动。

6、巴比笼最后一次逃亡被稍稍改动了一点，和原著中并不完全相符。