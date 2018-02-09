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刺杀肯尼迪 JFK (1991)

又名: 惊天大刺杀(港) / 谁杀了甘乃迪(台)

评分：时光网 8.6，豆瓣 8.8，IMDb 8.0

导演: 奥利佛·斯通

编剧: 奥利佛·斯通 / 扎卡里·斯克拉

主演: 凯文·科斯特纳、茜茜·斯派塞克、

汤米·李·琼斯、乔·佩西、

加里·奥德曼、凯文·贝肯、

杰克·莱蒙、唐纳德·萨瑟兰

类型: 悬疑、传记、历史

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1991-12-20

片长: 189分钟，206分钟(导演剪辑版)

IMDb 链接： tt0102138

肯尼迪的遇刺成为了一桩美国历史上的悬案，电影重新审视了那一段历史，到底杀手是一个普通人，还是整个庞大的政治阴谋，真相和幻象，都在调查中渐渐露出端倪。

1963年11月22日，美国总统肯尼迪在得克萨斯州遇刺身亡。

总统遇刺的两小时内，官方认定的凶手即被逮捕，他就是 里·哈威·奥斯瓦多。然而巧合的是，在随后的一个小时，这个嫌疑犯却火速被 一名流氓杀死。经过调查，官方还是认定 里·哈威·奥斯瓦多 为真凶。但是，三年后的一个美国地方检察官 吉姆·加里森（凯文·科斯特纳 Kevin Costner 饰），却发现肯尼迪中弹的蹊跷，肯尼迪身中数弹，均来自不同的方向，而这一明显事实，却被当时的官方调查团忽视 … … 接下来，他的侦查牵连着一个历史上的惊天阴谋。

惊天大刺杀 JFK (1991)

编号：SJ-1655A ，2BD，镜像完成

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享华纳美A区50周年纪念终极五碟收藏版，复合自带中日泰素材港A区，优选港版AVC编码更优质视频（目前仅有导演剪辑版视频），特别惊天DTS-HD 5.1高清无损原音，原版自带国语配音及6区/央视/北影内参共计四国配，官方中英法西日韩泰字幕，附官方汉化评论字幕。

碟一保留原版碟一逾3小时完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕（删剪片段讲评音轨附独家中文字幕）；碟二采用原版碟5蓝光碟框架并集成原版碟2/3/4（皆为DVD）悉数幕后花絮内容，全长总计逾6小时皆附独家全程中文字幕，ROM超值加赠原版手册扫描文件。

碟一 音轨：英语DTS-HD5.1 法语2.0-96K 西语2.0-96K

国语2.0-224K（BD自带）、国语2.0-96K 、国语2.0-96K 、国语2.0-96K 、

日语2.0-96K 讲评2.0-96K

碟一 字幕：英 法 西 中简 中繁 中简 日 韩 泰 中简评 中繁评

碟二 音轨：《肯尼迪：战争边缘》 57：50(HD)英语DTS-HD5.1

碟二 字幕：英 法 西 中简 中繁

碟一 花絮：

1、暗杀案情更新-新的文件 29：40

2、认识X先生：弗莱彻普劳蒂的性格和想法 11：01

3、刺杀肯尼迪的背后：关于阴谋的疑问 01：30：01

4、删剪片段（附讲评） 54：45

碟二 花絮，特别收录：

1、肯尼迪逝世50周年纪念 01：30：21

2、肯尼迪的光辉岁月 01：25：35

3、PT109 鱼雷艇 02：20：05

4、ROM：原版手册扫描文件

编号：LBD-U3781 [五十周年导演剪辑终极收藏版] ，未收

配置: 美国华纳A区五十周年导演剪辑全球最佳蓝光终极收藏版+

全套官方中英法日韩泰文及汉化中译评论字幕+蓝光官方及六区/央视/北影四条国语配音

+完整幕后花絮并附全程官方中文字幕

音轨: 英语DTS-HD5.1/法语DD2.0/西班牙语DD2.0/

蓝光官方国语DD2.0/六区国语DD2.0/央视国语DD2.0/北影国语DD2.0/

日语DD2.0/英语评论DD2.0

字幕: 英文/法文/西班牙文/中文简体1(官方)/中文繁体(官方)/中文简体2(官方)/

日文/泰文/韩文/中文简体评论/中文繁体评论

花絮: 预告片

完整花絮，独家带中文字幕

奥斯卡金像奖 (1992；第64届) ，获奖：2 ，提名：6，

获奖

·奥斯卡奖-最佳摄影 罗伯特·理查德森 Robert Richardson

·奥斯卡奖-最佳电影剪辑 Joe Hutshing、Pietro Scalia

提名

·奥斯卡奖-最佳影片 A. Kitman Ho、奥利弗·斯通 Oliver Stone

·奥斯卡奖-最佳男配角 汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones

·奥斯卡奖-最佳导演 奥利弗·斯通 Oliver Stone

·奥斯卡奖-最佳改编剧 本奥利弗·斯通 Oliver Stone、Zachary Sklar

·奥斯卡奖-最佳音响 Michael Minkler、Gregg Landaker、Tod A. Maitland

·奥斯卡奖-最佳配乐 约翰·威廉姆斯 John Williams

美国金球奖 (1992；第49届)， 获奖：1 ，提名：3，

获奖

·电影类-最佳导演 奥利弗·斯通 Oliver Stone

提名

·电影类-剧情类最佳影片

·电影类-剧情类最佳男主角 凯文·科斯特纳 Kevin Costner

·电影类-最佳编剧 奥利弗·斯通 Oliver Stone、Zachary Sklar

英国电影和电视艺术学院奖 (1993；第46届) ，获奖：2 ，提名：2，

获奖

·电影奖-最佳音效 Tod A. Maitland、 Wylie Stateman、

Michael D. Wilhoit、Michael Minkler、Gregg Landaker

·电影奖-最佳剪辑 Joe Hutshing、Pietro Scalia

提名

·电影奖-最佳男配角 汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones

·电影奖-最佳剧本-改编 奥利弗·斯通 Oliver Stone、Zachary Sklar

日本电影学院奖 (1993；第16届)， 获奖：1

·最佳外语片 奥利弗·斯通 Oliver Stone

刺杀肯尼迪

编号：QM-660 三碟版，2D9+CD，美A外封套、日2内封套

配置：美A+美1+法2+港3+三国配+中文导评+精彩花絮+OST+CD

音轨: 英语DD5.1-640K、英语DTS-HD5.1-1536K、法语DD2.0-192K、

国语DD5.1-384K、 六区国语DD2.0-192K、

央视国语DD2.0-192K、北影国语DD2.0-192K、

日语DD2.0-192K、英语评论DD2.0-192K、

字幕: 英文、法文、西班牙文、中文简体1(官方)/中文繁体(官方)、

日文、泰文、韩文、日文评论、中文评论

片长：189 分钟

容量：7.93 GB

镜像：完成

刺杀肯尼迪

编号：HM-762，日版外封套，出

配置：美1+日2+港3+四条国配+中文导评+OST 18首

音轨: 英语DD5.1-448K、英语评论DD2.0-192K、

国语DD5.1-384K、六区国语DD2.0-192K、

央视国语DD2.0-192K、北影国语DD2.0-192K

字幕: 英文、法文、西班牙文、中文简体1(官方)/中文繁体(官方)、

日文、泰文、韩文、日文评论、中文评论、中文双显

片长：206 分钟

刺杀肯尼迪

公司：新索

ISBN：9787799144887

区码：ABC全区（需要对应区码蓝光播放器才能播放）

碟数：1

容量：BD50

编码：AVC

长宽比：2.40:1

片长：206分钟

对白：英语DTS – HD MA 5.1、德语DTS2.0、意大利语DTS 5.1 等多国语言

字幕：英文、德文、中文 等多国文字

镜像：未完成

港3的DVD-10版 ：

花 絮 ：

· 这是奥利弗·斯通自己最喜欢的一部电影。

· 根据肯尼迪时期档案的记载，总统办公室的每一个细节都被小心翼翼的重建。

这一重建总共花费70000美元，然而，在电影中，它只出现了八秒。

· 电影上映后引起巨大的争议，许多人指责斯通编造事实。

斯通出版了一本详细的注解版剧本，在这个剧本中电影中的每一要求都被他证明是正当的。

· 在读完吉姆·加里森的书后，斯通立即用自己的钱买下了电影改编权。

· 斯通雇佣了刚刚从耶鲁毕业的简·罗西尼去研究和搜集关于肯尼迪被刺的素材。

在他拍完《生于七月四日》后，简·罗西尼已经看完了200本关于肯尼迪遇刺的书。

· 斯通和华纳达成一个限制性条款，如果电影拍摄超出两千万的预算，公司将保留电影的所有权益。

这是因为不想剧本在电影公司间传来传去，造成泄漏。

· 剧本第一稿有190页厚，为了便于拍摄，缩减至156页。

· 为了重现当年肯尼迪在达拉斯遇刺的情景，制片方向当地政府支付了大笔金钱雇佣警察 变更交通、关闭街道。斯通仅有十天的时间去完成这些拍摄任务，为了能尽快拍摄完成，他的摄影师使用了两部35mm五部16mm的摄影机。

· 拍摄时，斯通找不到一支能冒出那么多烟的枪，因为那时的枪已经几乎没什么烟了，

他们只好借助别的办法获得了真实的效果。

· 在新奥尔良，斯通借了编剧的一条狗用来充当加里森家的狗。

相关题材：

刺杀肯尼迪

Killing Kennedy

(2013)

刺杀肯尼迪 Killing Kennedy‎ (2013)

导演: 尼尔森·麦科米克

评分：豆瓣 5.4，IMDb 6.0

编剧: 凯利·玛斯特森 / 比尔·奥雷利

主演: 罗伯·劳、威尔·罗斯海尔、

金妮弗·古德温、米歇尔·崔切伯格

类型: 剧情

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2013-11-10(美国)

片长: 90 min

IMDb 链接： tt2815030

编号：DNA BD1451

音轨：英语DTS-HD5.1、法语DD5.1、西班牙语DD5.1、

字幕：英文、法文、西班牙文、中文简体、中文繁体

片长：约 90 min

镜像：完成

D5 全区版封套，早出：

【拼贴式历史】

不管你喜欢与否，《刺杀肯尼迪》都是一部引人注目的电影。半是悬疑半是纪录片的风格，在加上争议性的话题，造就了这部电影。那段让人惊愕的年代，被斯通用拼贴式的历史画面和假设鲜明的勾勒了出来。

斯通告诉我们，美国，在肯尼迪总统被刺杀之前，是走向和平与荣誉的。1963年11月22日的下午，天气晴朗，神采奕奕的总统夫妇被三颗，四颗，或者六颗子弹射杀在血泊之中，于是，一个现代亚瑟王消逝了。无论证据多么的不足信，这部影片充满了斯通先生的热情，他用他惯常的手法做出了适度的表达。

斯通讲出了为什么和谁策划了这次谋杀，查明了谁是最大受益者，这时你会发现这不仅仅是关于谁和为什么的问题，还有，这次谋杀是如何完成的。他指出“战争是美国最大的生意”，并且，肯尼迪在美国这段历史上充当了一个试图停止这架战争机器的角色，于是，他的死亡，变成了政府一次阴险的谋杀。

《刺杀肯尼迪》有可能是奥利弗·斯通最好的电影。他充满了激情，和《野战排》所展示的一样，是一部悲剧性的挽歌。他把美国人看了千千万万次的影像又摆在了他们面前--部分真实，部分虚幻，所有这一切，在斯通的影片中融合成一只光怪陆离的万花筒，再一次唤起了为美国人民所不忍的回忆。

DNA 碟袋：

【星光熠熠的演员阵容】

凯文·科斯特纳在《刺杀肯尼迪》中扮演了试图寻求真相的加里森，他低调的表演风格很适合这部电影。但在该片拍摄之前，在看到奥利弗·斯通寄给他的剧本之后，他竟然拒绝了这位大导演的邀请。要知道，同时接到邀请的还有梅尔·吉布森和哈里森·福特。最后，还是在凯文·科斯特纳经纪人的帮助下才说服他参演这部电影。接受这一角色后，科斯特纳对加里森这一角色进行了细致研究，他拜访了加里森本人和他的朋友，还有，他的敌人。

除了声名远播的汤米·李·琼斯，加里·奥德曼和凯文·贝肯外，这部电影还吸引了许多其他愿意免费参与的志愿者，他们包括：真正的吉姆·加里森，他在电影中扮演了沃伦大法官；肖恩·斯通，奥利弗·斯通的儿子，他在电影中扮演了加里森的儿子。

美1封套：

【 影片争议 】

这部电影从开拍之始就引起了很多争议。1991年5月14日，就在影片开拍后的一周，芝加哥论坛报的乔恩·玛葛里斯撰文说：“这部影片是对人类智商的侮辱。” 五天之后，华盛顿邮报也刊登了一篇批评性文章，这篇文章称：“在加里森和斯通电影中充满了谬论和虚假。” 随后，蜂拥而至的批评涌到了斯通面前。纽约时报称：“这部影片告诉我们，政府在总统遇刺案中的调查是不值得信任的。” 华盛顿邮报的专栏记者乔治·威尔攻击斯通说：“这个人只是会耍花招的骗子，他缺少教养和最起码的道德底线！” 拉德纳邮报则是最具攻击性的一份报纸，因为他们窃取了一份该片剧本的副本。斯通回应说：“他们拿到的只是第一稿，而我，现在已经有第六第七稿了。”

影片上映后，对这部电影的评论逐渐两极分化。《纽约时报》的伯纳德·韦恩卢波称，如果华纳公司让这部影片走得太远的话，那简直是好莱坞的奇迹。《纽约时报》的另一位记者，文森特·坎比则写道：“斯通先生的电影技巧我们是熟悉的，那就是大量的短镜头和无休止的狂热场景，然后就是噪音，音乐，再后来还是噪音和音乐。”

当然，并不是所有人都对这部影片持批评态度，《芝加哥太阳时报》的罗杰·艾尔伯特即是盛赞者之一，他说：“这部电影的成功之处不在于回答了肯尼迪遇刺之谜，而是在于刷新了1963年以来，我们国家精神中积聚的怒火。” 《华盛顿邮报》的丽塔也支持这部影片，她说：“这是一部很好的惊悚电影，关键在于你怎么去看待它。”

在电影上映多年后，斯通说这部电影开创了他电影事业的一个新时期。那不仅仅是一部关于刺杀肯尼迪的阴谋的电影，它还反映了我们看待历史的角度。

美1封套：

【奥利弗·斯通访谈】

哈里·克莱斯勒：是什么样的导演对你影响最大？

奥利弗·斯通 ：我经常会碰到这样的问题，比如你最喜欢什么电影，哪一部电影对你影响最大。

我的回答是：拉这样一个清单时错误的，那是批评家们常做的事情，

他们经常搞个十大巨片之类的名堂，那肯定是不公平的。

哈里·克莱斯勒：你认为电影是如何确立自己的艺术形式的？

奥利弗·斯通 ：这是一个非常困难的问题，电影得以成为一种独立的艺术门类依靠的是它的性质，

它能够通过剪辑切割时间，而蒙太奇又能建构三维的空间和氛围，

这就使得电影非常具有可触摸的质感。

哈里·克莱斯勒：在观看电影的时候，我们到底碰到了什么？

奥利弗·斯通 ：我想是梦幻中的生活吧，明确来讲，是一种集体的梦幻。在电影中，你可以发现一些东西，有时是一种氛围，有时是一种混合的东西，那可能是我们最本能的东西。

哈里·克莱斯勒：一个电影工作者必须具备进入我们情感以表达一种国家经验的能力吗？

奥利弗·斯通 ：哦，我想是的。

哈里·克莱斯勒：你为现在的年轻人不知道历史而感到焦虑吗？

奥利弗·斯通 ：我经常听到这种说法，很有趣。对我来说，这是教育的失败，

教育没有把历史意识传达给我们的学生。

哈里·克莱斯勒：你怎么研究一部电影的，和看一本书一样吗？

奥利弗·斯通 ：对于一部电影，你需要做一些关键性阅读，一旦你做了这些，你还需要写一些笔记，

这就像去上学。

但是，这些研究都要以直觉为基础，这样你才能对你的电影有一个初步的把握。