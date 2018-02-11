—— 图文整理自网络
RBD-83082T 死神来了1-5（五盒），
经典恐怖系列五部曲，RBD一鼓作气全部拿下，
五个塑料蓝光碟盒，外加一个纸套，整齐统一！
死神来了1 Final Destination (2000)
配置: 安乐影业港版蓝光(港A区)+美A区+法二+日二+泰三区+六区国语+三区官方字幕
音轨: 英语DD5.1/英语TRUEHD5.1/法语DD2.0/
国语DD2.0/泰语DD5.1/日语DD5.1/英语导评DD2.0/英语导评DD2.0
字幕: 英文/中文简/中文繁/泰文/日文/法文/韩文/中文导评简
死神来了2 Final Destination II
配置: 安乐影业港版蓝光(港A区)+美A区+法二+日二+泰三区+六区国语+三区官方字幕
音轨: 英语DTS-HD5.1/英DD5.1/法语DD2.0/日语DD5.1/泰语DD5.1/
国语DD2.0/英语导评DD2.0
字幕: 英文/中文简体（国语）/中文繁体（国语）/泰文/中文简体/日文/中文导评简体/英文导评
死神来了3 Final Destination 3 (2006)
配置: 安乐影业港版蓝光(港A区)+美A区+法二+日二+泰三区+六区国语+三区官方字幕
音轨: 英语DTS-HD5.1英语DD5.1 法语DD5.1 泰语DD5.1
国语DD2.0、英导DD2.0
字幕: 英文/中文官方简体/中文官方繁体/泰文/中文官方粤语/日文/法文/中文导评官方
死神来了4 The Final Destination (2009)
配置: 安乐影业港版蓝光(港A区)+美A区+日二区+泰三区+三区官方字幕
音轨: 英语DTS-HD5.1 日语DD5.1 泰语DD5.1
字幕: 英文/中文简体/中文繁体/中文简体/日文/韩文/泰文/中文粤语
死神来了5 Final Destination 5 (2011)
配置: 安乐影业港版蓝光(港A区)+美A区+法二+日二+泰三区+俄五+三区官方字幕
声音：英语DTS-HD5.1/法语DD5.1/俄语DD5.1/日语DD5.1/泰语5.1
字幕：英文/法文/西/日文/中文简/韩文/中文繁（官方港）/中文繁（官方台）/泰文/米国文
页1、RBD-83082T，5BD；
页2、SJBD、SJD9 系列碟讯，未收。