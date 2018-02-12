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英版蓝光 猛鬼街1-7全集 Nightmare on Elm Street ，英版全区中字

英版《猛鬼街1-7全集 A Nightmare On Elm Street 1-7 》[Blu-ray] ，

5张碟(4BD50+1DVD)，全区，中文字幕。

拓展D9收碟：

为了更好的配置，加收了本套LBD-U《猛鬼街》系列，镜像出碟：

开创了80年代最具代表性的青少年恐怖系列《榆树街噩梦 / 猛鬼街》(A Nightmare on Elm Street) ，讲述几名青少年同时作相同的梦，梦到一个叫弗莱迪的杀人狂，弗莱迪能够自由出入他们的梦，并且残酷地杀害他们。

由于电影受到欢迎，所以一连拍摄了七集，焦点除了放在冷血杀人狂弗莱迪之外，还带红了当时寂寞无名的强尼·戴普！

猛鬼街 (1部) A Nightmare On Elm Street (1984)

创作灵感源于导演韦斯·克雷文的童年经历，所以片中不乏一些传记元素

编号：LBD-U2329-1，蓝光原盘直灌

配置：新线娱乐美国A区豪华版蓝光+德二+三区官方字幕

音轨：英语DTS-HD5.1/英语DD2.0/德语DD2.0/英语导评DD2.0*2

字幕：英文/德文/中文简体/中文繁体

花絮：独家带中文字幕

猛鬼街 (2-3部) ANightmare On Elm Street Part 2: Freddy's Revenge (1985)

编号：LBD-U2329-2

配置：新线娱乐美国A区豪华版蓝光+法二+德二+葡萄牙/西/意大利B区官方素材+三区官方字幕

音轨：英语DTS-HD5.1/英语DD2.0/法语DD2.0/

德语DD2.0/意大利语DD2.0/西班牙语DD2.0*2/葡萄牙语DD2.0/泰语DD2.0

字幕：英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/中文繁体(官方)/

葡萄牙文/捷克文/芬兰文/泰文/中文简体(官方)/日文

花絮：蓝光自带完整花絮，附高清中文字幕，精彩花絮独家带中文字幕。

猛鬼街 (4-5部) ANightmare On Elm Street 4: The Dream Master (1988)

编号：LBD-U2329-3

配置：新线娱乐美国A区豪华版蓝光+法二+德二+葡萄牙/西/意大利B区官方素材+三区官方字幕

音轨：英语DTS-HD5.1/英语DD2.0/法语DD2.0/

德语DD2.0/意大利语DD2.0/西班牙语DD2.0*2/葡萄牙语DD2.0/泰语DD2.0

字幕：英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/中文繁体(官方)/葡萄牙文/捷克文/芬兰文/

泰文/中文简体(官方)/日文

花絮：蓝光自带完整花絮，附高清中文字幕，精彩花絮独家带中文字幕

猛鬼街 (6-7部) NewNightmare 1994

编号：LBD-U2329-4

配置：新线娱乐美国A区豪华版蓝光+法二+德二+葡萄牙/西/意大利B区官方素材+三区官方字幕

音轨：英语DTS-HD5.1/英语DD2.0/法语DD2.0/

德语DD2.0/意大利语DD2.0/西班牙语DD2.0*2/葡萄牙语DD2.0/泰语DD2.0

字幕：英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/中文繁体(官方)/葡萄牙文/捷克文/芬兰文/

泰文/中文简体(官方)/日文

花絮：蓝光自带完整花絮，附高清中文字幕，精彩花絮独家带中文字幕

新猛鬼街 (第8部) Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)

编号：LBD-U2329-5

配置：新线娱乐美国A区版蓝光+法二+泰三+日二+三区官方字幕

音轨：英语DTS-HD5.1/英语导评DD2.0/法语2.0/泰语5.1/日语2.0

字幕：英文/法文/德文/意大利文/西/丹麦文/中文繁体(官方港)/中文繁体(官方台)/

韩文/中文简体(官方台)/印尼文/日文/芬兰文/葡萄牙文/泰文/缅甸文

花絮：蓝光自带完整花絮，附高清中文字幕，精彩花絮独家带中文字幕。