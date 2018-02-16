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Sunday靓声王 Sunday靚聲王 (2015)

又名: Sunday Songbird

编剧: 华国良

主演: 郑少秋 / 汪明荃 / 林晓峰

类型: 音乐 / 真人秀

官网: http://programme.tvb.com/variety/sundaysongbird/

国家: 中国香港

语言: 粤语

首播: 2015-02-15(香港)

集数: 35

单集片长: 45分钟

《Sunday靓声王》（英语：Sunday Song Bird）是一档由香港电视广播有限公司制作，以怀旧金曲作为主题的综艺节目，由汪明荃、郑少秋、林晓峰主持。本节目于香港时间2015年2月15日起，逢星期日晚21:00至22:00于翡翠台以及高清翡翠台播出。本节目于香港时间2015年5月3日起，改为逢星期日晚20:30至21:30于翡翠台以及高清翡翠台播出。

此节目虽由无线电视制作，但节目中亦出现丽的电视剧的歌曲。

经典的歌曲如埕埕chéng佳酿，越陈越醇厚，最经得起时间的考验。 无论是「为怕哥你变咗心」的<啼笑姻缘>、「浪奔浪流」的<上海滩>，还是「换我一生不伤悲」的<忘情水>，皆是香港人的集体回忆，年复一年再次听起，昔日情怀只见浓厚。

由汪明荃(Liza姐)、郑少秋(秋官)、林晓峰主持的经典金曲节目《Sunday靓声王》，广邀不同年代的靓声歌手，配合每集主题演绎经典歌曲，将「那些年」的国语金曲、欧西流行曲、经典情歌、合唱歌、民歌等一一放送，首首耳熟能详、令人听出耳油！ 而兼为乐坛唱将的 Liza 姐与秋官，自然也会亲自上阵送歌！ 一小时的节目时间中，我们不妨放松心情，随着靓声的牵引回到过去，重温美好时光！

节目内容为邀请不同年代的歌手分享与该集主题相关的经典金曲，以及论述一些与该集主题相关的当年趣事为主。

音乐品牌风度唱片，分为8张D9，发行了《Sunday靓声王》的1-32集，一次性收齐，超高性价比，堪为乐迷福音！

织谱风吹度， 绝色驼铃声！

风度唱片，

体验完美视听， 感受天籁神韵！

历届主要嘉宾名单：

汪明荃 郑少秋 林晓峰 叶振棠 吕 珊 王馨平 曾航生 夏韶声

杜丽莎 区瑞强 伦永亮 邓紫棋 林志美 汤宝如 关菊英 陈洁灵

郑国江 卢冠廷 叶丽仪 彭家丽 麦洁文 王馨平 叶丽仪 朱咪咪

张明敏 林子祥 陈松伶 黄凯芹 陈松伶 刘凤屏 温拿乐队

雷安娜 等





备注：

2015年4月19日：由于19:30-23:00直播《第三十四届香港电影金像奖颁奖典礼》，

节目暂停播映。

2015年4月26日：由于播映剧集《水发胭脂》大结局，节目暂停播映。

2015年5月24日：由于20:30-22:30播映剧集《华丽转身》两小时大结局，节目暂停播映。

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日记回复、

25-28，FD-3950；

29-32，FD-3954。

33-35 简介，无碟。