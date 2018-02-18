—— 图文整理自网络

勇敢的心 Braveheart (1995)

又名: 惊世未了缘(港)，

梅尔吉勃逊之 英雄本色(台)

评分：时光网 8.5，豆瓣 8.8，IMDb 8.4

No.64 豆瓣电影 Top250

导演: 梅尔·吉布森

编剧: 兰道尔·华莱士

主演: 梅尔·吉布森、

苏菲·玛索、

布莱恩·考克斯

类型: 动作 / 传记 / 历史 / 战争

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1995-05-24

片长: 177 分钟

IMDb 链接： tt0112573

威廉•华莱士童年时，其父、苏格兰民族英雄马索•华莱士在与英军的斗争中牺牲，他开始接受父亲好友的指导，学习苏格兰文化和武术。青年华莱士（梅尔•吉布森）学成回到故乡，向美丽的少女梅伦求婚，不想梅伦被英军抢去且遭杀害。在广大村民 “英雄之后” 的呼声中，华莱士率众揭竿起义，并与苏格兰贵族罗伯结成联盟，但不久他发现，苏格兰贵族考虑的只是自身的利益。

英王为缓和局势，派伊莎贝拉（苏菲•玛索）前去和华莱士谈判，由于英王只想收买华莱士，根本不顾苏格兰人民的自由和平等，谈判失败，但这一切并不为伊莎贝拉所知。伊莎贝拉归国后发现事情真相，且知晓英王正策划阴招，忙送信给华莱士，而两人的爱情，也在战争与阴谋中悄然滋生。

美1封套：

根据真人真事改编，但对史料做了不少改动。影片中有炽烈的爱和惨烈的死。这是一部极度暴力的影片，有大量惨不忍睹的杀人场面。但由于情节的需要、人物情感的原始性及处理的艺术化，一切都蒙上了一层史诗的美感。影片有多处令人难忘的抒情高潮：男主人公在山顶大声疾呼时，摄影机在山峦中绕着主人公盘旋。另一个气贯长虹的场面是主人公号召人民起来为自由抗争。梅尔·吉布森的古装扮相非常好看，不仅扬鞭策马时异常英武，情话绵绵时也令人心动。没有几个好莱坞明星能身穿苏格兰裙而又保持男子气概的。

港A铁盒 ：

花 絮：

1、因为一些临时演员在拍摄时带了手表和太阳镜，片中有几个战争场面不得不重拍。

2、梅尔·吉布森曾经接受英国皇家防止虐待动物协会的调查。因为他们认为在片中使用的道具马

是真的马。直到吉布森的助手给他们看了记录拍摄现场的录像之后才将此事了结。

3、许多场景都是在爱尔兰米斯郡 King John 的城堡拍摄的。

《红一纵队》(The Big Red One)同样在这里拍摄过。

4、华莱士的妻子一开始叫 玛丽安，改成 Murron是为了防止跟罗宾汉里边的人物重名。

5、现实中华莱士家族的成员也在电影中出现，梅尔·吉布森还跟他们一起生活并学习历史。

6、斯特灵战役拍了6周时间，花掉了一百万英尺胶片(时长超过90小时)。

7、吉布森答应派拉蒙他将领衔主演才得以拍摄这部影片。

8、编剧兰德尔·华莱士之前从没听说过威廉姆·华莱士，

是他去爱丁堡时看到的一尊威廉姆·华莱士雕像引发了创作灵感。

9、影片中打斗场面中的临时演员，大多数是从类似英国地方自卫队的爱尔兰相关机构借用，

其中有些来自于相同的地区，有些来自于不同地区。在爱尔兰这样的组织里，不同地区间的

竞争十分激烈，所以我们在影片中看到的敌我双方的打斗场面其激烈程度和真实程度，

远远超过了观众的想象。

10、影片中詹姆斯·霍纳的原创音乐被其他影片引用的次数相当之高，就在该片上映一周之后，

《阿波罗13号》这部影片中就多次出现过这首曲子，随后在2000年上映的《荒岛余生》的

片花中也能听到这首原创音乐。

11、编剧 兰德尔·华莱士手里掌握的关于威廉·华莱士的史料很少，但他发现就连丘吉尔最著名的历史经典著作《英国民族史》中，对这位苏格兰领袖的记录也仅仅是单线条的，同样没有丰富的史料作为支撑。于是，编剧华莱士大量的依赖15世纪末的爱尔兰游唱诗人亨利（又称盲人亨利）所吟诵的史诗创作剧情。

12、编剧兰德尔·华莱士最开始打算从威廉·华莱士的成年开始写起，加入孩提时的前序是后来的产生的想法；按照剧本的初稿，Murron 在华莱士父亲的葬礼上原本送给华莱士的是朵玫瑰而不是影片呈现的荆条，但后来有人指出，玫瑰是英国的象征，放在这个具有特定历史背景的剧里十分不合适，所以后来换成了荆条。

13、片中华莱士孩提时居住的村庄的拍摄场景选址在维斯峡谷，这个峡谷所在地是欧洲降雨量最丰富的地区。摄制组在维斯峡谷蹲点6周取景，只有3天放晴，婚礼场景拍摄结束后，导演决定顺应自然气候，不管晴雨的问题了。

14、米斯郡的特里姆城堡是爱尔兰最大同时也是最重要的城堡，为了还原该城堡在中世纪时的风采，剧组用了大量的天然乳胶薄膜去粘合和修复在岁月洗礼中已经动摇的石块，使城堡看上去风采依旧。

15、为了战斗场景而专门制造的机械马重200多磅，以氮气为动力，时速能达到30英里。

16、影片正确描述了苏格兰传奇国王罗伯特·布鲁斯在晚年的时候饱受麻风病侵染的事实，

在14世纪20年代晚期，国王的麻风病自愈了。

17、爱德华王子实际上是第一位从华莱士那里接过头衔的英国王子，尽管他并没有在华莱士和爱德华夫妇去世之前迎娶伊莎贝拉公主。

18、派拉蒙影业愿意投资并发行这部影片的条件便是梅尔·吉布森必须担纲主演。

19、片中大量的临时演员都是爱尔兰人，尽管他们被认为是英国或苏格兰人。

20、大部分的苏格兰人都因为影片中苏格兰传奇国王罗伯特·布鲁斯的造型而感觉受到冒犯。

21、在该片夺得第68届奥斯卡 “最佳影片奖”、“最佳导演奖” 之前的两周，

梅尔·吉布森正在医院接受阑尾切除术。

日2封套 ：

勇敢的心

编号：DNA-513，已出

配置：1+2+3+6+OST

音轨：国语2.0-192K、英语5.1-448K、法语2.0-96K、日语2.0-96K、英语评论2.0-96K

字幕：英、法、中1-3、韩、泰、日、日文评论、中文评论、中文双显

片长：178 分钟

法2封套 ：

勇敢的心

编号：e-353

配置：1+2+3+6+OST

音轨：英语5.1-448K、国语5.1-224K 、法语2.0-96K、日语2.0-96K、英语评论2.0-96K

字幕：中、英、韩、泰、日、法、中文评论

片长：177 分钟

勇敢的心 / 惊世未了缘/Braveheart (1995)

编号：SJ-1477A，2BD

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

派拉蒙美A区蓝宝石收藏版、福克斯港A区双版蓝光复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材，

正片碟优选派拉蒙版含互动时间轴框架，复合港A区画中画功能（附独家中文字幕），

优选港A特别惊世DTS-HD 5.1高清无损原音，官方中英法西日韩泰字幕，汉化评论字幕，

碟二选用港A区含苏格兰反抗军战场互动花絮内容框架，保留港A区完整花絮，复合美A花絮，

皆附独家全程（大部分官方）中文字幕。

音轨：英DTSHD5.1、法5.1-384、

国5.1-384、国2.0-192、日5.1-384、泰2.0-192、英讲评2.0-192

字幕：英/法/西/中繁/中繁/中简/日/韩/泰/英法中日韩讲评(/英法中日韩PIP)

碟一 花絮：

1、制作特辑，34:59；

2、画中画模式播放；

碟二 花絮：

1、《勇敢的心》苏格兰反抗军战场，45:49 (无法外挂)；

2、威廉·华莱士 传奇，30:00；

3、编剧的历程，21:31；

4、制作特辑，49:57；

5、演职员访谈，14:28；

6、勇敢的心回顾：势均力敌的团队，20:48(美A)；

7、勇敢的心回顾：笑者之声，19:16(美A)；

8、勇敢的心回顾：电影的衡量，20:18(美A)；

9、史密斯菲尔德：中世纪刑场，25:19(美A)；

10、剧照画廊，6:29。

惊世未了缘 (双碟铁盒版)

产品编号: BD 08908S

剧情: 十三世纪末，英格兰王以武力兼并苏格兰，华莱士的父兄皆因抗暴而亡，他被叔父带离故乡抚养，长大后重返家园与青梅竹马的爱人结为夫妻。不料心爱的妻子因反抗英军的欺凌，竟遭极刑处死。在新仇旧恨的催化下，华莱士率领苏格兰的乡亲们揭竿起义，对抗暴政，并屡挫英军。伊莎贝公主前往求和，两人不禁一见钟情，结下情缘，但英王利诱华莱士好友之父出卖华莱士，将华莱士抓回伦敦处以开膛剖腹的极刑。勇敢的华莱士临终之前，仍不忘呼吁其同胞争取自由。

区域: A

容量: 1xBD50 + 1xBD25

视频压缩: AVC

音效:英语DTS-HD Master Audio 5.1

西班牙语DTS 4.0

葡萄牙语DTS 2.0

字幕:萄葡牙文、西班牙文、中文、英文、泰文、韩文、印度尼西亚文

特别收录:

Disc 1

-导演米路吉逊幕后讲评

-历史英雄威廉华莱士的世界(画中画资料)

Disc 2

- 战事数据互动纪事

-"威廉华莱士的传奇"特辑

-"编辑的历史"特辑

-演员专访

-相片集

级别: II

奥斯卡金像奖 (1996；第68届) ，获奖：5 ，提名：5，

获奖

·奥斯卡奖-最佳影片 梅尔·吉布森 Mel Gibson、艾伦·拉德二世 Alan Ladd Jr. 、

布鲁斯·戴维 Bruce Davey

·奥斯卡奖-最佳导演 梅尔·吉布森 Mel Gibson

·奥斯卡奖-最佳摄影 约翰·托尔 John Toll

·奥斯卡奖-最佳音效剪辑 郎·本德 Lon Bender Per Hallberg

·奥斯卡奖-最佳化妆 Peter Frampton、Paul Pattison、Lois Burwell

提名

·奥斯卡奖-最佳原创剧本 兰道尔·华莱士 Randall Wallace

·奥斯卡奖-最佳服装设计 Charles Knode

·奥斯卡奖-最佳音响 安迪·纳尔逊 Andy Nelson、Scott Millan、

Anna Behlmer、 Brian Simmons

·奥斯卡奖-最佳电影剪辑 Steven Rosenblum

·奥斯卡奖-最佳配乐（剧情类）詹姆斯·霍纳 James Horner

美国金球奖 (1996；第53届) ，获奖：1 ，提名：3，

获奖

·电影类-最佳导演梅尔·吉布森 Mel Gibson

提名

·电影类-最佳编剧兰道尔·华莱士 Randall Wallace

·电影类-最佳电影配乐詹姆斯·霍纳 James Horner

·电影类-剧情类最佳影片

英国电影和电视艺术学院奖 (1996；第49届)， 获奖：3， 提名：4，

获奖

·电影奖-最佳摄影约翰·托尔 John Toll

·电影奖-最佳服装设计 Charles Knode

·电影奖-最佳音效 Anna Behlmer、郎·本德 Lon Bender、Per Hallberg、

Scott Millan、安迪·纳尔逊 Andy Nelson、Brian Simmons

提名

·电影奖-最佳化妆/发型 Lois Burwell Peter Frampton Paul Pattison

·大卫·林恩导演奖 梅尔·吉布森 Mel Gibson

·安东尼·阿斯奎斯奖:最佳电影音乐 詹姆斯·霍纳 James Horner

·电影奖-最佳艺术指导 Thomas E. Sanders