—— 图文整理自网络

对于这个系列，个人一直不太感冒，由于收碟成癖，还是把DVD/BD都收了一个遍！前两部个人评分均是7/10，最后一部待阅，近日拿下。

比较有趣的是，乔恩·费儒导演并演出了第1-2部，第3部虽然换了导演，他自己仍然参与了演出。

钢铁侠 Iron Man (2008)

又名: 铁甲奇侠(港) / 钢铁人(台) / 铁人

评分：时光网 7.6，豆瓣 7.8，IMDb 7.9

导演: 乔恩·费儒

编剧: 阿特·马库姆 / 马特·霍洛维 / 马克·弗格斯 / 霍克·奥斯比

主演: 小罗伯特·唐尼、泰伦斯·霍华德、

格温妮斯·帕特洛、杰夫·布里吉斯、

乔恩·费儒

类型: 动作 / 科幻

国家: 美国

语言: 英语 / 波斯语 / 乌尔都语 / 阿拉伯语

上映: 2008-04-30(中国大陆) ，

2008-04-14(悉尼首映) ，

2008-05-02(美国)

片长: 126 分钟

IMDb 链接： tt0371746

斯塔克军火公司是美军在全球范围内第一大军火供应商，其新任掌门人托尼•斯塔克（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）风流倜傥，天资聪颖。他与公司元老俄巴迪亚•斯坦（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）合作无间，共同将斯塔克公司的业务推向顶峰。现实生活中的托尼热衷收集名贵跑车，搞点儿发明创造，当然露水姻缘更不可少。所幸他身边有 维吉尼亚•波茨（格温妮斯·帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰）这样的好助手细心打理一切，才让他能自由自在过着贵公子的生活。

在前往中东为军方展示新型武器的途中，托尼一众遭到恐怖分子袭击。他被弹片击中险些丧命，在英森博士的帮助下，托尼体内移植了一颗核动力的人工心脏。恐怖分子要求托尼制造强大的杀伤性武器，他和英森虚与委蛇，暗中制造了一套由聚变能源驱动的钢铁盔甲。穿上盔甲托尼大闹恐怖分子的基地，回到美国后又对其进行了改进。却不知，接下来有更为黑暗的阴谋等着他 … …

钢铁侠 /钢铁人（台）/铁甲奇侠（港）2BD/Iron Man

编号：SJBD-0365A

配置：独有双碟原版及全中文导航双模菜单，派拉蒙A区终极双碟全球最佳影音完整收藏版，

荟萃各区精华集合中英法日韩泰官方译本，尊享独家 M6 Video法版在内全球最完整

超四小时珍藏花絮并附独家全程中文字幕，

收录源码六区官方北影公映5.1国语及TVB明珠台粤语配音。

音轨：英语TrueHD5.1、法语5.1-384K、

国语5.1-384K、粤语2.0-192K、日语5.1-384K、泰语5.1-384K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/印尼文

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，尊享全球最完整超四小时珍藏花絮，

【正片碟 花絮】

1、铠甲展示大厅；

2、删节和延展片段；

3、原著漫画；

4、朋友和敌人；

5、真实的钢铁侠；

6、酒瓶里的恶魔；

7、紧急关头；

8、终极钢铁侠；

9、故事板、动画和正片对比（独家法版）。

【花絮碟 花絮】

1、旅程开始；

2、钢铁铠甲；

3、毁灭之路；

4、实际演出；

5、盔甲之内；

6、一切尽在不言中；

7、非凡故事，感动人心；

8、视觉特效设计制作；

9、小罗伯特唐尼试镜；

10、小罗伯特唐尼、杰夫布里吉和导演的一场排演；

11、欧尼恩新闻网的报道；

12、剧照集；

13、预告片集。

钢铁侠1

编号：VS-1859

配置：派拉蒙一区版+

全套三区国粤风格（正片/花絮）/六区国配中文/保留WX自制中文简繁5条[多风格]+

蓝光独有全码DTS+蓝光640K 5.1音轨+六区公映国语5.1+日二区+

25分钟花絮及字幕+彩蛋+完整OST

拓展阅读：

——————————————————————————————————————————

钢铁侠2 Iron Man 2 (2010)

又名: 铁甲奇侠2(港) / 钢铁人2(台) / 铁人2

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.8，IMDb 7.0

导演: 乔恩·费儒

编剧: 贾斯汀·塞洛克斯

主演: 小罗伯特·唐尼、格温妮斯·帕特洛、

米基·洛克、斯嘉丽·约翰逊、

塞缪尔·杰克逊、乔恩·费儒

类型: 动作 / 科幻

国家: 美国

语言: 英语 / 法语 / 俄语

上映: 2010-05-07(中国大陆/美国)

片长: 124 分钟

IMDb 链接： tt1228705

钢铁侠 托尼·斯塔克（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）在国会听证上拒绝交出最新技术。与此同时，他发现胸口的微型电弧反应炉正迅速造成血液的钯金属中毒。沮丧的托尼将斯塔克公司的总裁职务交予了秘书 波兹（格温妮丝·帕特罗 Gwyneth Paltrow 饰），由她全权负责正在进行的纽约斯塔克博览会。波兹从法律部门调来助理 娜塔莉（斯佳丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰）照顾托尼。托尼在媒体前的高调亮相引起了其父当年同事的儿子，伊凡（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）的不满。为了实施报复，他子承父业，研制出了一套可与钢铁战衣相媲美的装备。伊凡的技术引起了托尼的竞争对手，军火商 贾斯丁·汉默（山姆·洛克威尔 Sam Rockwell 饰）的注意，他设法将伊凡劫持出狱，秘密研究取代钢铁侠。正当托尼苦于钯金属中毒造成的失意之时，他发现娜塔莉原来身负秘密使命，而自己的任性，也造成了与好友，空军上校罗尼（唐·钱德尔 Don Cheadle 饰）的反目，眼看局势就要失控……

钢铁侠2 /钢铁人2（台）/铁甲奇侠2（港）2BD/Iron Man 2

编号：SJBD-0366A

配置：独有双碟原版及全中文导航双模菜单，派拉蒙A区双碟全球最佳影音完整收藏版，

荟萃各区精华集合中英法日韩泰官方译本，尊享导演乔恩·费儒中译随片评论与

原版[神盾局数据库镜头扫描/视觉化故事板画中画]播放双模式，

囊括全球最完整近两个半小时珍藏花絮并附全程中文字幕，收录源码北影公映国语配音。

音轨：英语DTS-HD5.1、法语5.1-384K、西班牙语5.1-384K、

国语2.0-192K、日语2.0-192K、泰语5.1-384K、英语评论2.0-224K

音轨：英文/法文/西班牙文/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/

英文评论/中文简体评论/韩文评论/印尼文/马来文

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，尊享全球最完整近两个半小时珍藏花絮，

【正片碟 花絮】

1、删减片段；

2、制作特辑；

3、音乐录影带；

4、《神盾局数据库》镜头扫描播放模式；

5、《视觉化故事板》画中画播放模式。

【花絮碟 花絮】

1、重新打造钢铁盔甲；

2、回归动作；

3、方舟反应炉的全新设计和拍摄花絮；

4、创新传奇；

5、创建史塔克博览会；

6、视效设计特辑；

7、图文并茂谈原始角色之尼克·福瑞；

8、图文并茂谈原始角色：黑寡妇；

9、图文并茂谈原始角色之战争机器；

10、和早安DJ一起工作；

11、删剪片段；

12、美工概念图片集；

13、音乐录影带；

14、预告片；

15、漫威系列游戏与动漫预告集锦 。

钢铁侠2

编号：VS-2080

配置：派拉蒙一区版+蓝光独有全码DTS+三区国粤风格中文/蓝光国粤风格中文字幕4条[多风格]

+保留WX版独家翻译中文评论及对应三区国粤风格中评双显字幕2条+

北影公映国语DD5.1+独家日本二区+完整OST

拓展阅读：

————————————————————————————————————————

钢铁侠3 Iron Man 3 (2013)

又名: 铁甲奇侠3(港) / 钢铁人3(台) / 铁人3

评分：时光网 7.6，豆瓣 7.5，IMDb 7.2

导演: 沙恩·布莱克

编剧: 沙恩·布莱克 / 德鲁·皮尔斯 / 斯坦·李 / 唐·赫克 / 拉里·利伯 / 杰克·科比

主演: 小罗伯特·唐尼、盖·皮尔斯、

格温妮斯·帕特洛、本·金斯利、

唐·钱德尔、丽贝卡·豪尔、

乔恩·费儒、范冰冰

类型: 动作 / 科幻

官网: www.marvel.com/ironman3

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2013-05-01(中国大陆) ，

2013-04-18(伦敦首映)，

2013-05-03(美国)

片长: 134分钟(中国大陆)，

130分钟(美国)

IMDb 链接: tt1300854

官方小站: 《钢铁侠3》

自纽约事件以来，托尼·斯塔克（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）为前所未有的焦虑症所困扰。他疯狂投入钢铁侠升级版的研发，为此废寝忘食，甚至忽略了女友 佩珀·波茨（格温妮斯·帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰）的感受。与此同时，臭名昭著的恐怖头目曼达林（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）制造了一连串的爆炸袭击事件，托尼当年最忠诚的保镖即在最近的一次袭击中身负重伤。未过多久，托尼、佩珀以及曾与他有过一面之缘的女植物学家 玛雅（丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall 饰）在家中遭到猛烈的炮火袭击，几乎丧命，而这一切似乎都与22年前那名偶然邂逅的科学家 阿尔德里奇·基连（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）及其终极生物的研究有关。

即使有精密先进的铠甲护身，也无法排遣发自心底的焦虑。被击碎一切的托尼，如何穿越来自地狱的熊熊烈火……

钢铁侠3 /钢铁人3（台）/铁甲奇侠3（港）/Iron Man 3

编号：SJBD-0367A

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，迪士尼A区全球最佳影音版，

荟萃各区精华集合中英法日韩泰官方译本，独家自制中影特供版小白兔交互模式，

尊享导演沙恩·布莱克及编剧德鲁·皮尔斯独家影评学者典范级中译随片评论，

集合全球最完整近一小时珍藏花絮并附全程中文字幕，收录源种级中影国语配音。

音轨：英语DTS-HD7.1/法语5.1-384K/西班牙语5.1-640K/

国语2.0-192K/日语5.1-448K/泰语5.1-640K/英语评论2.0-192K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/

中文简体评论/中文繁体评论/印尼文/马来文/中文简体评论双显/中文繁体评论双显

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，尊享全球最完整近一小时珍藏花絮，

1、小白兔交互模式（中国公映特供版）；

2、漫威短片：卡特探员；

3、钢铁侠3：揭露真面目；

4、场景剖析：攻击空军一号；

5、独家幕后花絮：雷神索尔2黑暗世界；

6、删减及加长片段；

7、NG片段 。

钢铁侠3 /钢铁人3（台）/铁甲奇侠3（港）/Iron Man 3

编号：SJD9-4126C，第四版

配置：1+A+法日泰港+数字影院5.1公映国配+完整花絮+

小白兔交互模式（中国公映特供版独有内容链接）+OST

音轨：英语DD-5.1-448K、英语DTS-5.1-768K、国语5.1-384K、法语5.1-384K、

日语5.1-224K、泰语5.1-384K、英语评论2.0-192K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/

中文简体评论/中文繁体评论/印尼文/马来文/中文简体评论双显/中文繁体评论双显

片长：109 分钟