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十万火急 Daylight (1996)

又名: 龙出生天

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.1，IMDb 5.8

导演: 罗伯·科恩

编剧: Leslie Bohem

主演: 西尔维斯特·史泰龙、塞奇·史泰龙、罗伯·科恩

类型: 动作 / 灾难

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1996-12-06

片长: 114分钟

IMDb 链接： tt0116040

这天无数往来于曼哈顿与新泽西州的海底隧道的美国民众像往常一样在隧道内抱怨着交通堵塞，岂料死神正在步步逼近。隧道内一辆装满化学物品的卡车意外发生了爆炸，强大的冲击力使得隧道坍塌了，出入口都被堵死了。此时，隧道内一片火海，弥漫着有毒烟雾，河水也在不断涌进，无数无辜的市民们能做似乎只有等死。

救援队其实早到了，然而隧道被封，里面的有毒烟雾肆虐，救援人员迟迟不敢贸然动手。十万火急之际，出租车司机、前救援队队员 骆查（西尔维斯特•史泰龙 Sylvester Stallone 饰）挺身而出了。他从通风口爬进了隧道，他稳定住了隧道内众人的情绪，带领大家开始了生死逃亡。

十万火急

编号：盈宝蓝光 YBD-8638

音轨：英语DTS-HD 5.1 、法语5.1-448 、国语2.0-192 日语5.1-448

字幕：英 法 西 葡萄牙 日 韩 泰 中繁 中简 中繁 缅甸文

片长：114 分钟

正值《洛奇》上映20周年之际，西尔维斯特·史泰龙在《十万火急》中化身拯救高手，再次以出色的身手力挽狂澜。史泰龙在谈到本片时说：“《十万火急》是一部带有心理惊悚的纯粹惊险片，讲述了一个如何压制恐惧、战胜恐惧并付诸行动的故事。”

“《十万火急》让西尔维斯特·史泰龙有机会回归初涉影坛时的类型片，” 曾执导《李小龙传》、《龙之心》及日后的《速度与激情》、《极限特工》和《绝密飞行》的导演罗伯·科恩说，“我很希望他能重新扮演超级英雄。在警局、急救站和消防队工作的人是真正的蓝领阶层，他们机智而勇敢，而且他们中间的很多人都是因家庭传统而从事了这份职业，特别是在纽约。在所有美国影星中，西尔维斯特·史泰龙应该是蓝领英雄的最佳代表。”

本片剧本由制片人约瑟夫·M·辛格(Joseph M. Singer，女)和编剧莱斯利·博希姆(Leslie Bohem)携手打造，两人旨在创作一个没有坏人、没有枪战和肉搏的动作片。经过数周的商讨，辛格和博希姆最终决定让这部灾难片发生在隧道里，两人在一本杂志中发现了一篇讲述发生在40年代纽约霍兰德隧道的爆炸事件的文章，当时是有毒化学品发生爆炸，但隧道的两端并未封闭，他们从真实事件中获得灵感。很快，环球公司买下了剧本。

正如导演科恩所说：“这是一个没有恐怖分子、没有枪弹的惊险片，所有人的对手就是危险。” 在整个拍摄过程中，所有演职人员的对手就是那个隧道，确切的说是1/3英里长的隧道布景。影片70％的镜头都是在此拍摄，剧组每天的工作时间长达14个小时。史泰龙回忆说：“里面的物理环境完全是另外一回事，每个人都到了极限，这个隧道考验着每个人的心理和身体素质。” 当时的情况是难以想象的，可以说危机四伏，剧组曾因危险气体泄漏而撤离隧道，拍摄也因此中断。另外，科恩还要担忧文丘里效应，因为火焰和爆炸会寻找氧气来源，科恩生怕现场失去控制。幸运的是，影片拍摄中从未发生任何严重事故。

这个隧洞布景是在意大利的 Cinecitta 摄影棚搭建的，制片方找遍了美国和欧洲，发现只有这个摄影棚最合适，因为摄影棚的外景地不但巨大而平坦，可以搭建隧道和隧道入口上方的山势，而且还有一个足够大的蓄水池，以及16个水罐用于制造泛滥的洪水。这个隧道是按真实隧道的建造方法完成的，因为里面要有车辆通行，还要拍摄特技场景。除了通风系统之外，还设有安全出口和额外的入口，以备不时之需。

为了拍摄蔓延隧道的大爆炸，来自工业光魔的特效人员制作了一个1/4大小的隧道模型，因为尺寸不大，一切发生的极快，所以每个可燃气体喷嘴的启动时间必须精确到毫秒。另外，为了控制爆炸的顺序和速度，特效人员还使用了微电脑。

奥斯卡金像奖 (1997；第69届) ，提名：1

奥斯卡奖-最佳音效剪辑 理查德·安德森 Richard L. Anderson、David A. Whittaker

花 絮 ：

1、史泰龙的儿子塞奇(Sage Stallone)也出现在本片中；

2、导演罗伯·科恩在影片开始客串了一位和维果·莫特森在一起的商人；

3、在影片上映的同一年，真正的纽约城的急救服务(EMS)淡出人们视线，

这项工作被纽约消防队接手。

十万火急

编号：雅骏 YJ-0237

配置：环球一区全码DTS收藏版+日二+三区英中韩泰字幕+六区国配+OST

音轨：英语DTS-5.1 英语5.1 国语2.0-192 日语2.0

字幕：英 法 西 日 韩 泰 中繁

片长：115 分钟

龙出生天 / 十万火急 / Daylight 1996

编号：SJBD-2581A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】独享环球美德（共版港版）全区双版复合版本，

荟萃3区、日2、独家泰3、6区等各区DVD素材精华，优选美A区携带花絮框架，

DTS-HD 5.1高清无损原音，集成独家6区/上译双国配，

官方中（含BD自带及3区双版本）英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DTS-HD 5.1 法语5.1-448 西班牙语5.1-448

国语2.0-192 国语2.0-192 日语5.1-448 泰语5.1-448 英评2.0-192

字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰 英评 中繁评

花絮：1、制作特辑；

2、幕后花絮；

3、《总有爱》音乐录影带。