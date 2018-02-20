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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1997-2009 狂蟒之灾1-4，搜寻血兰 魂泣山溪，血路班驳 神出鬼没，巨大蟒蛇 灾难整理！詹妮弗·洛佩兹、艾斯·库珀，SB超码版！

雄霸天下 发布于：

                                                                                          —— 图文整理自网络

 

 

      本意是整理《狂蟒之灾1-4》的收碟，忽然想到应该把有关蛇、蟒之类的恐怖片整理成为一个类型，sou，本篇理碟只是一个开始，后续蛇蟒类理碟逐步添加。其实，个人胆小，不喜欢看恐怖片，尤其是蛇蟒之类，浑身起鸡皮疙瘩！印象里，这类电影，也就看过有数的几部：《狂蟒之灾1》《李修贤·大蛇王》《泰国·灵蛇爱》！

 

 

 

 

 

《狂蟒之灾1-2合集》2D9，MAC 112，国配，

来自美一区 SUPERBIT 超码版，画质自然不俗：

 

 

 

 

页1、引言；

页2、1997 狂蟒之灾1，6.6，MAC 112，美SB+3+国配？

页3、2004 狂蟒之灾2，6.2，MAC 112，美SB+3+国配？

页4、2008 狂蟒之灾3，4.8，YJ-1354，SONY1区+日2+3区+6区国配+完整花絮；

        2008 狂蟒之灾4，4.4，YJ-1759，1区3区共码版+日2+3区；

页5、SJ-1284A 狂蟒之灾1，1区+A+法日泰+3区国粤配+6区5.1国配+OST；

        SJ-1285A 狂蟒之灾2，1区+法日泰+3区+6区5.1及DTS国配+完整花絮+OS；

        SJ-1286A 狂蟒之灾3，1区+法泰+3区+6区国配；

        SJ-1287A 狂蟒之灾4，1区+法日泰+3区；

页6、2005 蛇人部落/蛇变/蛇王，5.1，丽晶 D5，D513，1区 。

 

 

 

狂蟒之灾 Anaconda(1997)

6 .8

狂蟒之灾(1997)

影评(95)

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