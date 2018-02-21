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大都会传奇 New York Stories (1989)

又名: 纽约故事

评分：时光网 ，豆瓣 ，IMDb 6.4

导演: 弗朗西斯·福特·科波拉 / 马丁·斯科塞斯 / 伍迪·艾伦

编剧: 弗朗西斯·福特·科波拉 / 索菲亚·科波拉 / 理查德·普莱斯 / 伍迪·艾伦

主演: 伍迪·艾伦、

米亚·法罗、

拉里·戴维、

尼克·诺特、

罗姗娜·阿奎特

吉雅·科波拉（大导演弗朗西斯·福特·科波拉的孙女）

阿德里安·布洛迪、

迈克尔·鲍威尔、

马丁·斯科塞斯

类型: 剧情 / 喜剧 / 爱情

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1989-03-10

片长: 124 分钟

IMDb 链接： tt0097965

三位大导演的三个小故事：

楼下：

《生命之课》，一个画家暗恋自己的女助手，失恋与幸福同样刺激她的灵感。

有名的现代派画家莱昂内尔迷恋着女助手波莉特，但波莉特却爱上了另一个男人，离开了他的画室。后来，莱昂内尔得知波莉特被男友抛弃，便兴奋地到机场去接她，在他的苦苦劝说之后，波莉特答应回到他身边。莱昂内尔从波莉特的身上找到了灵感，但波莉特还是想着要离开他。波莉特前男友的剧团到纽约演出，前去祝贺的波莉特却受到了冷遇，在迁怒于莱昂内尔后再次离去。在失恋的刺激下，莱昂内尔创作出许多优秀的作品，他如期举办了画展，并获得了成功。

楼中：

《没有伊佐的生活》，弗朗西斯·科波拉、17岁的苏菲娅·科波拉共同编剧。

讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情。

著名笛子演奏家加度和是摄影记者的妻子分居了，他们12岁的女儿佐伊在一所贵族学校读书，和一个新来班上的印度小王子要好。匪徒抢劫了佐伊的父亲存放珠宝的饭店，逃离现场时失落了一个信封，被佐伊拾到。信封里是父亲代印度王妃保管的一对泪珠状的钻石耳环。在盛大的宴会上，印度王公要其妃子戴上那对著名的泪珠状钻石耳环，但父亲却为保险箱被劫一事而发愁。这时，佐伊拿出了耳环，父亲大喜过望。在佐伊的撮合下，加度和妻子重修旧好。

楼上：

《俄狄浦斯的烦恼》，伍迪·艾伦演导，讲述一个被母亲困扰的男人。

50岁的律师修顿爱上了非犹太女子丽莎，却被处处管束的母亲所不容。一次，三人同去看魔术表演，被请到台上协助表演的母亲被魔术师变得无影无踪。但并不罢休的母亲在天上出现，继续数落修顿和丽莎，使无地自容的丽莎离开了他。修顿向心理医生述说苦恼，在心理医生的建议下修顿找到了一个年轻的现代灵媒。这个犹太女子施法几次后都没有任何结果，只得承认为生计所迫才干上了这骗人的勾当。修顿对她的感情由同情转向了爱情，母亲在天上知道后自动地返回了人间。

三个美国当代名导联手打造！

《生命之课》根据俄国作家 妥思陀耶夫斯基 的情人描写其关系的日记改编而成。可以说，一切刺激都反映在画家的创作中，幸福、嫉妒和失恋起着相同的作用：促进艺术创作，这种激情构成了此片的基础。

《没有佐伊的生活》是一个又臭又长的故事，由弗朗西斯·科波拉和他17岁的女儿苏菲娅·科波拉共同编剧，可谓科波拉家族的集体创作。

典型的伍迪·艾伦式喜剧《俄狄甫斯的烦恼》，令人想起他早期的滑稽片，但却丧失了伍迪·艾伦素有的有机胡闹幽默和感情奔放。虽然刻板而缺乏生气，此片依然不失为吸引人的片子。

大都会传奇 /纽约故事/New York Stories (1989)

编号：DT-91140

音轨：英语DTS-HD2.0

字幕：英文 中文 中文

配置：美A区修复版+优质精译中文字幕+精彩花絮

很有意思的片子，

集合了三个顶级导演，