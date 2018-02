—— 图文整理自网络

由于沃尔夫冈·彼德森的《空军一号》口碑甚好,另一部类似的动作片《发射线》被发行商冠名《空军一号2》发行,实际上是秃子跟着月亮走——沾光不少,个人也是这么收下的,看日版的封套设计,动作场面颇为劲爆,估计内容一般,否则知名度早就出去了!

发射线 In Her Line Of Fire (2006)

又名: Airforce 2 Down、Air Force Two、空军2号

评分:IMDb 4.1

导演: 布赖恩·特伦查德·史密斯Brian Trenchard-Smith

主演: 玛瑞儿·海明威 Mariel Hemingway、

大卫·凯斯 David Keith、

David Millbern、

吉儿·贝纳特 Jill Bennett

类型: 动作

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2006-04-21

IMDb 链接: tt0487156

美国副总统,被称为是世界上第二个最有权利的人,在一次飞行中,遇到了飞机失事,幸存下来的三个人最后竟被附近岛上的叛军抓获,他们计划将总统 "出卖" 给仇视美国的恐怖分子。保护总统的女特工英勇矫健,但是无奈寡不低众,再加上没见过大世面的记者拖泥带水,如何才能确保总统安全?美国政府又将做出什么反应?是否能在危急中既救回总统,又不会引起国际争端?

When the Vice President's plane goes down near a remote Pacific island, he is kidnapped by rebel forces and held for ransom. It is up to his female Secret Service agent and a press secretary to infiltrate the camp and save him.

空军一号 2

编号:金猪 J-0017

配置:日2

音轨:英语2.0、日语2.0

字幕:中文、日文

片长:95 分钟

页1、2006 空军一号 2,J-0017 日2;

页2、1997 空军一号 影介碟讯,