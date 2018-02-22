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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1997-2006 空军一号1-2，沃尔夫冈·彼德森 超码版，哈里森·福特扮总统 绝不宽容SB，空军二号发射线，女警只身歼叛军！！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                     —— 图文整理自网络

 

 

 

       由于沃尔夫冈·彼德森的《空军一号》口碑甚好，另一部类似的动作片《发射线》被发行商冠名《空军一号2》发行，实际上是秃子跟着月亮走——沾光不少，个人也是这么收下的，看日版的封套设计，动作场面颇为劲爆，估计内容一般，否则知名度早就出去了！

 

 

 

发射线 In Her Line Of Fire (2006)

 

又名: Airforce 2 Down、Air Force Two、空军2号

评分：IMDb 4.1

导演: 布赖恩·特伦查德·史密斯Brian Trenchard-Smith

主演: 玛瑞儿·海明威 Mariel Hemingway、

        大卫·凯斯 David Keith、

        David Millbern、

        吉儿·贝纳特 Jill Bennett

类型: 动作

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2006-04-21

IMDb 链接： tt0487156

 

　　美国副总统，被称为是世界上第二个最有权利的人，在一次飞行中，遇到了飞机失事，幸存下来的三个人最后竟被附近岛上的叛军抓获，他们计划将总统 "出卖" 给仇视美国的恐怖分子。保护总统的女特工英勇矫健，但是无奈寡不低众，再加上没见过大世面的记者拖泥带水，如何才能确保总统安全?美国政府又将做出什么反应?是否能在危急中既救回总统，又不会引起国际争端？

 

 

 

 

When the Vice President's plane goes down near a remote Pacific island, he is kidnapped by rebel forces and held for ransom. It is up to his female Secret Service agent and a press secretary to infiltrate the camp and save him.

 

 

 

空军一号 2

 

编号：金猪 J-0017

配置：日2

音轨：英语2.0、日语2.0

字幕：中文、日文

片长：95 分钟

 

 

页1、2006 空军一号 2，J-0017 日2；

页2、1997 空军一号 影介碟讯，

 

 

 

发射线 In Her Line of Fire(2006)

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发射线(2006)

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沃尔夫冈·彼德森 哈里森·福特 SB 超码版
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