—— 图文整理自网络

垂直极限 Vertical Limit (2000)

又名: 巅峰极限 / 终极天险 / 垂直极限之灾难地带

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.7，IMDb 5.9

导演: 马丁·坎贝尔

编剧: Robert King / 特里·海斯

主演: 克里斯·奥唐纳、罗宾·汤尼、

尼古拉斯·李、 斯科特·格伦

类型: 动作 / 惊悚 / 冒险

官网: http://www.sony.com/verticallimit

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2000-12-08

片长: 124 分钟

IMDb 链接： tt0190865

喜玛拉雅山脉西麓高耸入云的K2峰是仅次于珠穆朗玛峰的世界第二高山峰，早在1892年就有欧洲的登山队尝试攀登K2峰，不过直到1954年才由一支意大利探险队顺利登顶，实现了征服K2的愿望。

彼得（克里斯·奥唐纳饰）本是一名登山好手，不过由于父亲在一次登山事故中意外丧生，所以彼得下定决心放弃登山，而彼得的妹妹安妮（罗宾·特妮饰）却不愿就此放弃，兄妹俩人因此不欢而散。安妮自行组织了一支探险队向K2峰发起冲击，不料遇上突变气候，探险队被困峭壁之上，进退维谷。为了营救安妮，彼得不得不披挂上阵，再度挑战K2极限！

凭借《黄金眼》全球3亿5000万美元的票房，新西兰导演 马丁·坎贝尔 不但在好莱坞创下了骄人业绩，还为007系列影片带来了新气息和新契机。随后的《佐罗的面具》同样让影坛同行刮目相看，全球票房仍达到了2亿5000万，安东尼奥·班德拉斯和凯瑟琳·泽塔-琼斯也由此势头更劲。对于执导这部《垂直极限》，马丁表现得雄心勃勃，因为此前影史上登山题材的作品仅有一部《绝岭雄风》值得称道，所以马丁的表现空间可谓相当开阔，他甚至夸下海口：《垂直极限》一定超越《绝岭雄风》，成为最佳登山题材影片。

负责影片剧本的是编剧罗伯特·金，《割喉岛》便出自他的笔下，除了擅长惊险题材外，罗伯特还是一位喜剧及儿童影视作品编剧，所以他的作品惊险之余不乏诙谐。

尽管影片讲述的是发生在K2峰的故事，但为了便于拍摄，片中的K2峰其实是在巴基斯坦的喀拉昆仑山脉拍摄，而情节画面的背景则选在新西兰的库克山脉，这里的地貌与喜马拉雅山脉极其相似，且海拔较低。虽然不少镜头可以在库克山脉实景拍摄，但一些高难度镜头还是要借助于特效，担纲本片特效总监的是内尔·考博德，曾监制《角斗士》、《拯救大兵瑞恩》和《第五元素》等很多票房经典。

花 絮：

1、片头出现的没有脚趾的脚是登山运动员马克的脚。

1994年，他攀登珠峰时夜间户外宿营，脚趾因冻伤而被截掉。

2、片中的部分特技是由演员亲自完成的。

3、导演马丁·坎贝尔首次回到家乡新西兰拍摄。

4、著名登山家 Ed Viesturs 在片中扮演了自己。

英国电影和电视艺术学院奖 (2001；第54届) 提名：1

· 电影奖-最佳特效成就奖 Tricia Henry Ashford、Neil Corbould、

John Paul Docherty、Dion Hatch、Kent Houston

青少年选择奖 (2001；第3届) ，提名：1

· 青少年选择奖-最佳剧情/动作冒险电影

导演 伊恩(Ian，拉夫斯-塞维尔饰，Rufus Sewell)和制片杰弗里(Jeffrey，鲁珀特-格雷夫斯饰，Rupert Graves)带领着一支摄制小组，前往奥地利阿尔卑斯山靠近前南斯拉夫边境的地区取景，拍摄以威尔(Will，德文-萨瓦饰，Devon Sawa)为首的3位极限运动爱好者在一场雪崩中的逃生记。然而，他们并不知道影片拍摄的地点正好靠近塞尔维亚战争罪犯斯洛博丹-帕夫拉(Slobodan Pavle，克劳斯-洛维斯奇饰，Klaus Lowitsch)的秘密藏身处，他们还碰巧将帕夫拉摄入了镜头。自此电影剧组陷入了一场山区中的生死追逐。