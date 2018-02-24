网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 2003 棕兔 摩托情迷，文森特·加洛演导巨无霸失爱的悲剧，几乎没有情节的极简主义电影！

雄霸天下 发布于：

                                                                                            —— 图文整理自网络

 

 

棕 兔  The Brown Bunny (2003)

 

又名: 摩托情迷

评分：时光网 6.8，豆瓣 6.7，IMDb 5.0

导演: 文森特·加洛

编剧: 文森特·加洛

主演: 文森特·加洛、科洛·塞维尼、谢丽尔·提格丝

类型: 剧情

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2003-11-14

片长: 93 分钟，

        Canada: 90 分钟(Toronto International Film Festival) ，

        France: 119 分钟(Cannes Film Festival)

IMDb 链接：tt0330099

 

      这是一位男人失去他生命中的爱的悲剧故事。他叫巴德·克雷，一名摩托车赛车手。

 

　　职业摩托赛车手 巴德•克雷（文森特•加洛 Vincent Gallo 饰）独自驾车从新罕布什尔州出发，他将要参加五天后在加州举行的比赛。孤独的旅程让人心绪万千，关于那旧日爱人的回忆慢慢浮现脑中。

 

      黛西（科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰），一个让他魂牵梦绕且愁绪满怀的名字，这个美丽如同妖精的女孩曾让巴德感受到爱的温暖，而如今她身在何方？巴德一路前行，邂逅了一个又一个充满个性、美丽温柔的女孩，她们短暂慰籍着他的心灵，却最终都被抛在身后。无论怎样，她们无法取代黛西的地位，一如那旧日回忆久久萦绕盘桓 … … 

 

　　本片2003年入选戛纳电影节角逐金棕榈奖，却遭到了 “灾难性” 的评价。

 

 

棕兔，冠豪D5 日版，4.33GB，法版菜单，93 分钟 ：

 

 

引：

       大理石会使大理石绝望吗

                                                                 作者：sweetii 

 

     《棕兔》在戛纳放映时遭到全场嘘声一片，《芝加哥太阳报》的著名影评人罗杰·伊伯特称之为“戛纳史上最差电影”，“看它还不如看我的结肠镜检查”。 

 

      在多伦多电影节上，《棕兔》却获得正面评价。而在底特律试映会上，所有观众都安静坐到最后，放映结束时人们赞美影片导演文森特·加洛为“最酷的人”。 

 

      文森特·加洛说：“如果你不是怀着恨我的心去看《小棕兔》，那么你会看到一部美丽的电影。否则你就什么都看不到。” 

 

      这是一部几乎没有什么情节的极简主义电影。一位男人失去他生命中最爱——他怎么也无法忘记他曾经爱过的唯一女孩，一个他将永远爱着的女孩。在从新罕布什尔州出发去加州参加摩托车比赛的路上，每天他都徒劳地尝试着忘记…… 

 

      生活是很简单的，痛苦也是很简单的。一个人开着车穿越北美洲，没有什么惊险，内心一片荒芜。镜头很美，不是美得叫人心碎，而是在一个人已经心碎的同时，自顾自地美。 

 

      博尔赫斯在《读者的迷信的伦理观》的最后这么写道 “大理石会使大理石绝望吗”，他后来做出的回答是乐观的。这个盲老人，有着如此绵韧的力量，昨天夜里我带着这句话睡着。他当然应该如此，并没有更多的灾难降临在他身上。萧红在濒死时写道“桌子可以吃吗”，她死于饥饿。没有什么人是死于心碎，心碎并非致命的疾病。

 

      所以，当这个男人驾着摩托车，在雪地里一次又一次失败地发动引擎，我没有感到丝毫的怜悯，我承认我有那么点忧伤。因为我知道他的心情，我知道他在这个雪地里营造的镜头意味着什么，知道他甩掉一个又一个路遇的、对他怀着些温情且不乏真诚的期待的、多少都有那么点性感的女人，是为了什么。我也知道每个人，每个我认识以及不认识的人，他们为什么会在生活里落跑，为什么会在最大的壮丽面前扭过脸去。

 

      大理石会使大理石绝望吗？是的，大理石会使大理石绝望。每个人使每个人自己绝望。至少，在某一时刻，每个人都没有逃脱过。

 

 

 

棕 兔

 

编号：Q-2235，美版菜单

配置：1区未分级版+日2+OST

音轨：英语5.1（448K）、英语DTS5.1（768K）

字幕：英文、法文、中文、日文

片长：93分钟

容量：6.79GB

 

 

 

TY 日二 93分钟版 封套：

 

 

  戛纳电影节 (2003；第56届) ，提名：1

 

·主竞赛单元-金棕榈奖 文森特·加洛 Vincent Gallo  

 

 

 

 

棕 兔

 

编号：FM-393，法版菜单

配置：日2+法2

音轨：英语5.1（448K）、英语DTS5.1（768K）

字幕：英文、法文、中文1-2、日文

片长：93分钟

容量：6.49GB  

 

 

 

 

棕 兔（ 摩托情迷）

 

编号：SJD9-4168A，美版菜单

配置：索尼1区DTS收藏版+盛佳优质精准中文字幕+精彩预览+OST

音轨：英语5.1（448K）、英语DTS5.1（768K）、英语评论2.0（192K）

字幕：英文、法文、中文、日文、韩文、日文评论

片长：93 分钟

容量：6.87 GB

 

 

 

 

 

 

 

页1、影介、碟讯；

页2、Q-2235 / SJD9-4168A 截图，美版菜单；

页3、FM-393/冠豪D5 截图，法版菜单 。

 

棕兔 The Brown Bunny(2003)

6 .8

棕兔(2003)

影评(21)

收藏(247)

上一页123
回复 (2) | 收藏 (0) | 12 次阅读 |
标签：
文森特·加洛
下一篇：2000 垂直极限 终极天险，马丁·坎贝... >>

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 46岁 处女座

日志分类
日志标签
CC qs 最佳影片 sb 标准 邵氏 文学电影 标准CC 女同 午马 周润发 晴色 刘德华 乐贸 梁朝伟 徐克 科幻 成龙 情色 甄子丹 张学友 战争 MOC 洪金宝 二战 恐怖 张国荣 黄秋生 袁和平 丁度·巴拉斯
更多 >>