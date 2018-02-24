—— 图文整理自网络

棕 兔 The Brown Bunny (2003)

又名: 摩托情迷

评分：时光网 6.8，豆瓣 6.7，IMDb 5.0

导演: 文森特·加洛

编剧: 文森特·加洛

主演: 文森特·加洛、科洛·塞维尼、谢丽尔·提格丝

类型: 剧情

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2003-11-14

片长: 93 分钟，

Canada: 90 分钟(Toronto International Film Festival) ，

France: 119 分钟(Cannes Film Festival)

IMDb 链接：tt0330099

这是一位男人失去他生命中的爱的悲剧故事。他叫巴德·克雷，一名摩托车赛车手。

职业摩托赛车手 巴德•克雷（文森特•加洛 Vincent Gallo 饰）独自驾车从新罕布什尔州出发，他将要参加五天后在加州举行的比赛。孤独的旅程让人心绪万千，关于那旧日爱人的回忆慢慢浮现脑中。

黛西（科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰），一个让他魂牵梦绕且愁绪满怀的名字，这个美丽如同妖精的女孩曾让巴德感受到爱的温暖，而如今她身在何方？巴德一路前行，邂逅了一个又一个充满个性、美丽温柔的女孩，她们短暂慰籍着他的心灵，却最终都被抛在身后。无论怎样，她们无法取代黛西的地位，一如那旧日回忆久久萦绕盘桓 … …

本片2003年入选戛纳电影节角逐金棕榈奖，却遭到了 “灾难性” 的评价。

棕兔，冠豪D5 日版，4.33GB，法版菜单，93 分钟 ：

引：

作者： sweetii

《棕兔》在戛纳放映时遭到全场嘘声一片，《芝加哥太阳报》的著名影评人罗杰·伊伯特称之为“戛纳史上最差电影”，“看它还不如看我的结肠镜检查”。

在多伦多电影节上，《棕兔》却获得正面评价。而在底特律试映会上，所有观众都安静坐到最后，放映结束时人们赞美影片导演文森特·加洛为“最酷的人”。

文森特·加洛说：“如果你不是怀着恨我的心去看《小棕兔》，那么你会看到一部美丽的电影。否则你就什么都看不到。”

这是一部几乎没有什么情节的极简主义电影。一位男人失去他生命中最爱——他怎么也无法忘记他曾经爱过的唯一女孩，一个他将永远爱着的女孩。在从新罕布什尔州出发去加州参加摩托车比赛的路上，每天他都徒劳地尝试着忘记……

生活是很简单的，痛苦也是很简单的。一个人开着车穿越北美洲，没有什么惊险，内心一片荒芜。镜头很美，不是美得叫人心碎，而是在一个人已经心碎的同时，自顾自地美。

博尔赫斯在《读者的迷信的伦理观》的最后这么写道 “大理石会使大理石绝望吗”，他后来做出的回答是乐观的。这个盲老人，有着如此绵韧的力量，昨天夜里我带着这句话睡着。他当然应该如此，并没有更多的灾难降临在他身上。萧红在濒死时写道“桌子可以吃吗”，她死于饥饿。没有什么人是死于心碎，心碎并非致命的疾病。

所以，当这个男人驾着摩托车，在雪地里一次又一次失败地发动引擎，我没有感到丝毫的怜悯，我承认我有那么点忧伤。因为我知道他的心情，我知道他在这个雪地里营造的镜头意味着什么，知道他甩掉一个又一个路遇的、对他怀着些温情且不乏真诚的期待的、多少都有那么点性感的女人，是为了什么。我也知道每个人，每个我认识以及不认识的人，他们为什么会在生活里落跑，为什么会在最大的壮丽面前扭过脸去。

大理石会使大理石绝望吗？是的，大理石会使大理石绝望。每个人使每个人自己绝望。至少，在某一时刻，每个人都没有逃脱过。

棕 兔

编号：Q-2235，美版菜单

配置：1区未分级版+日2+OST

音轨：英语5.1（448K）、英语DTS5.1（768K）

字幕：英文、法文、中文、日文

片长：93分钟

容量：6.79GB

TY 日二 93分钟版 封套：

戛纳电影节 (2003；第56届) ，提名：1

·主竞赛单元-金棕榈奖 文森特·加洛 Vincent Gallo

棕 兔

编号：FM-393，法版菜单

配置：日2+法2

音轨：英语5.1（448K）、英语DTS5.1（768K）

字幕：英文、法文、中文1-2、日文

片长：93分钟

容量：6.49GB

棕 兔 （ 摩托情迷）

编号：SJD9-4168A，美版菜单

配置：索尼1区DTS收藏版+盛佳优质精准中文字幕+精彩预览+OST

音轨：英语5.1（448K）、英语DTS5.1（768K）、英语评论2.0（192K）

字幕：英文、法文、中文、日文、韩文、日文评论

片长：93 分钟

容量：6.87 GB

页1、影介、碟讯；

页2、Q-2235 / SJD9-4168A 截图，美版菜单；

页3、FM-393/冠豪D5 截图，法版菜单 。