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银翼杀手2049 Blade Runner 2049 (2017)

又名: 银翼杀手2 / Blade Runner 2

评分：时光网 8.1，豆瓣 8.3，IMDb

导演: 丹尼斯·维伦纽瓦

编剧: 汉普顿·范彻 / 迈克尔·格林 / 菲利普·迪克

主演: 瑞恩·高斯林、

哈里森·福特、

罗宾·怀特

安娜·德·阿玛斯

杰瑞德·莱托

西尔维娅·侯克斯

类型: 科幻

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2017-10-27(中国大陆) / 2017-10-06(美国)

片长: 163分钟 / 162分钟(中国大陆)

IMDb 链接： tt1856101

故事发生在大断电30年后。复制人K（瑞恩·高斯林 Ryan Gosling 饰）是新一代的银翼杀手，在如今的世界里，人类和复制人之间的界限划分的更加明确，复制人从刚一制造出来就被灌输了服务于人类的思想，绝对不被允许产生人类的感情。

某日，一具女性复制人的遗骨被挖掘了出来，令陆军中尉 乔伊（罗宾·怀特 Robin Wright 饰）感到震惊的是，这名女性复制人生前不仅怀过孕，还将孩子生了下来，这个孩子的存在将会彻底破坏政府苦心经营的规则和秩序。乔伊命令K找出这个孩子，并将他杀死。在一间废弃的农场里，K发现了一些线索，然而，这些线索竟然和他被植入的过去的记忆有着千丝万缕的关联。与此同时，复制人尼安德（杰瑞德·莱托 Jared Leto 饰）和他的手下拉芙（西尔维娅·侯克斯 Sylvia Hoeks 饰）也在寻找着这个孩子的下落。

“什么定义了人类？” 这是导演 丹尼斯·维伦纽瓦 提出的问题。而他的新电影《银翼杀手2049》给出了令人惊讶的答案，挑战了人们对自我的看法，以及我们所处的地位。

这不是人类的价值和价值观第一次受到质疑。三十五年前，开创科幻巨制的未来派电影《银翼杀手》在影院上映。由传奇导演雷德利·斯科特执导，并以菲利普·K·迪克的小说《生化人是否梦见电子羊？》改编，影片描述了反乌托邦的未来，给观众前所未有的观影体验。

那时候，没有人能想象《银翼杀手》会如何影响现代文化，并开创了一种全新的电影类型：新黑色赛博朋克。如今，斯科特这部远见卓识的杰作被誉为史上最重要的电影之一，而其影响力已超越电影，拓展至电视、音乐、艺术、时尚甚至大学课程。

现在，三十多年之后《银翼杀手2049》，以一部期待已久的续集和备受期待的独立电影体验的身份，与世界各地的粉丝们见面。

维伦纽瓦 自认为是原著电影的贡献者，他说：“我生动地记得第一次看到《银翼杀手》的场景，并被电影史上最震撼的开场所震撼——2019年的洛杉矶，那些石油工厂的景观。雷德利·斯科特呈现了一个震撼的景象，是我们可能面对的未来，如此诱人同时又如此可怕。”

“美学上，《银翼杀手》是一场革命，” 他继续说道：“混合了两个类型，乍看之下，科幻和黑色电影两者无法共存。这是从未有过的电影类型，它深深的影响了我。即使在我知道我会成为电影制作人之前，这也是我电影教育的一部分。”

斯科特说，即使历经了所有的困难，他也永远不会猜到他最早的电影会是如此地具有标志性。“当你身处其于，你不会想到，” 他说道：“但我确实感到我们拍摄了一部非常特别的电影。”

从那时开始，斯科特的电影已经显示着越来越多的社会关注的问题。而当我们的世界逐渐接近《银翼杀手》故事发生的时间点，城市衰落、气候变化、基因工程、人口过剩、社会经济层次分歧等问题也更为显著。

哈里森·福特 在电影里的角色成为了他最令人难忘的银幕形象之一。再次出演这个角色，他说道：“这在许多方面是有预见性的。我认为随着技术的发展，人们开始意识到电影体现出的现实问题，有更多的理由来关注《银翼杀手》处理的主题。”

瑞安·高斯林在《银翼杀手2049》中扮演名为K的洛杉矶警探，他说：“原来的电影令人思考；无法忘记它的内容。它会让你质疑自己对于人类的想法，让你质疑你对于英雄和恶人的定义。它描述的未来是令人不安的，但是却非常接地气，是有可能实现的。而它却用一种浪漫、梦幻般的方式呈现。时间证明了它的特别。”

制片人 安德鲁·A·科索夫 同意这种说话：“《银翼杀手》在很多方面都领先于时代。凭借雷德利·斯科特令人发想的叙事和惊艳的视觉设计，电影充斥着我们的文化，改变了我们对技术和未来的看法。我认为这是为什么它受到如此高的评价。”

这些盛赞使得 科索夫 和他在艾肯的合作伙伴制片人 布罗德里克·约翰逊 对于新的《银翼杀手》电影犹豫了。约翰逊认为：“我们考虑这样大胆的项目时必须非常谨慎，我们都钟爱第一部电影，所以我们最终决定要这样做。”

制片人 巴克·约金 把拍摄新的《银翼杀手》故事的想法告诉了艾肯，他曾在第一部电影中与他的妻子 辛西娅·赛克斯·约金 共同担任制片人。她说：“这是巴德多年的梦想，继续电影的故事，我非常高兴能够支持他。不幸的是，他在电影完成之前就去世了，但是对于他来说，知道这部电影即将完成是一件美好的礼物。安德鲁和布罗德里克对巴德的制片想法很尊重。他们全心投入这个项目，没有比他们更好的合作伙伴来实现我们这个梦想了。”

银翼杀手2049 / Blade Runner 2049 2017

编号：SJ-3941

配置：独家华纳1区+独家高保真数字公映国配+公映中文字幕+完整花絮+OST

音轨：英语5.1-384 法语5.1-384 国语2.0-192

字幕：英 法 中简 中繁

花絮：是时而活

OST（Play向上进入）

经典科幻神作续作2017重装上阵，当红炸子鸡瑞恩·高斯林、上集主演哈里森·福特领衔，口碑丝毫不逊色于前作一出已成经典 ！

银翼杀手2049 /Blade Runner 2049 2017

编号：SJBD-2498A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享华纳港A区首发正式蓝光版本，荟萃独家1区素材精华，完整还原原版多角度功能，

特别无路可逃高清无损原音，集成独家数字引进版高清晰公映国配，

官方中英法西韩泰印尼马来越南字幕，

保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英语DTS-HD 5.1 法语5.1-384 西语5.1-640 泰语5.1-640 国语2.0-192

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 韩 泰 印尼 马 越

花絮：

1、设计《银翼杀手2049》的世界

2、银翼杀手101：幕后花絮

3、序幕:前导动画

． 《2036:复制人的黎明》

． 《2048:无路可逃》

． 《2022:大停电》

银翼杀手2049 / Blade Runner 2049 (3D版) 2017

编号：SJBD-8360A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享华纳港A区首发正式3D蓝光版本，荟萃港A区2D版蓝光、独家1区DVD素材精华，

特别无路可逃高清无损原音，集成独家数字引进版高清晰公映国配，

官方中英法西韩泰印尼马来越南字幕，

集成2D版精选幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英语DTS-HD 5.1 法语5.1-384 西语5.1-640 泰语5.1-640 国语2.0-192

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 韩 泰 印尼 马 越

花絮：设计《银翼杀手2049》的世界

花 絮 ：

1、哈里森·福特回归饰演了他于1982年《银翼杀手》中饰演过的的角色 里克·迪卡德。

2、《银翼杀手2049》全片在匈牙利拍摄，

在布达佩斯的欧瑞格摄影棚使用了六个影棚及外景场地；

在埃杰克的三座柯达摄影棚；以及匈牙利的其它地区。

3、电影制作团队尽可能避免使用CGI和绿幕，有利于实景拍摄的动作。

4、该片由前作导演 “科幻片教父” 雷德利·斯科特 担任制片人。