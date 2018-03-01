历经9周年，陪着时光网走过了它的兴旺与衰弱，各大群组的鼎盛时期与现在的没落状况，很多昔日热烈的大群组，如今已经成了僵尸群。其中，也只有淘碟小屋还有动静，继续着碟友们的交流乐园！
唯一不变的，是自己对碟片的执着、对日记的坚持更新，造成了今天博客13143224的访问量，虽然没什么大的收获，能够得到这么多朋友们的支持与关注，心下也略感欣慰！
2018年度，争取看更多的好片，收藏更多的靓碟！
影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！
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