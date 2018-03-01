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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 时光网博客建立9周年纪念日！

雄霸天下 发布于：

 

 

 

 

 

 

      历经9周年，陪着时光网走过了它的兴旺与衰弱，各大群组的鼎盛时期与现在的没落状况，很多昔日热烈的大群组，如今已经成了僵尸群。其中，也只有淘碟小屋还有动静，继续着碟友们的交流乐园！

 

      唯一不变的，是自己对碟片的执着、对日记的坚持更新，造成了今天博客13143224的访问量，虽然没什么大的收获，能够得到这么多朋友们的支持与关注，心下也略感欣慰！

 

      2018年度，争取看更多的好片，收藏更多的靓碟！

 

 

 

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