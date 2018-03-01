—— 图文整理自网络

大话西游二部曲，收了两套蓝光，分别为港A和SJBD ，本次借着孩子们先看的机会，选用SJ重温了一遍，犹如初次欣赏！表面上来看，这是一套无厘头的西游记野史或者外传，无聊的喜剧，动作戏份并不精彩，但是紫霞仙子（朱茵）舍身救至尊宝（周星驰）、至尊宝因为许诺不能有男女欲念否则紧箍咒会箍紧头颅的时刻，虐心的爱情，挽救了所有的不足。片尾，至尊宝遇到了自己和紫霞仙子的转世对决，附身后世，促成美好姻缘，更是有种心酸的欣慰！卢冠廷的《一生所爱》更是锦上添花，赋予电影更顽强的生命力！

在豆瓣，这两部影片均是高分，跻身豆瓣250前列！个人主管评分：7/10，8/10。

大话西游之、月光宝盒 西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒 (1995)

又名: 西游记101回月光宝盒，

齐天大圣东游记，

A Chinese Odyssey Part One - Pandora's Box

评分：时光网 8.3，豆瓣 8.9，IMDb 7.9，

No.36，豆瓣电影Top250

导演: 刘镇伟

编剧: 刘镇伟 / 吴承恩

主演: 周星驰、吴孟达、罗家英、

蓝洁瑛、莫文蔚、江约诚、

刘镇伟、朱 茵、李健仁

类型: 喜剧 / 爱情 / 奇幻

国家: 香港 / 中国大陆

语言: 粤语 / 汉语普通话

上映: 2014-10-24(中国大陆)，

1995-01-21(香港)

片长: 87分钟

IMDb 链接： tt0112778

孙悟空（周星驰）护送唐三藏（罗家英）去西天取经路上，与牛魔王合谋欲杀害唐三藏，并偷走了月光宝盒，此举使观音萌生将其铲除心思，经唐三藏请求，孙悟空被判五百年后重新投胎做人赎其罪孽。

五百年后孙悟空化身强盗头头至尊宝。当遇见预谋吃唐僧肉的妖怪姐妹蜘蛛精春三十娘（蓝洁瑛）和白骨精白晶晶（莫文蔚）时，因为五百年前孙悟空曾与白晶晶有过一段恋情，至尊宝与她一见钟情，但因菩提老祖将二人妖怪身份相告，至尊宝仍带领众强盗开始与二妖展开周旋，过程中，白晶晶为救至尊宝打伤春三十娘，自己也中毒受伤，为了救白晶晶，至尊宝去找春三十娘，遭白晶晶误会，绝望自杀，至尊宝开始用月光宝盒以期使时光倒流。

大话西游之、大圣娶亲 西遊記大結局之仙履奇緣 (1995)

又名: 西游记完结篇仙履奇缘，

齐天大圣西游记，

大话东游之二，

A Chinese Odyssey Part Two - Cinderella

评分：时光网 8，豆瓣 9.2，IMDb 8.1

No.15，豆瓣电影Top250

导演: 刘镇伟

编剧: 刘镇伟 / 吴承恩

主演: 周星驰、吴孟达、

朱 茵、蔡少芬、蓝洁瑛、

莫文蔚、罗家英、刘镇伟

类型: 喜剧 / 爱情 / 奇幻

国家: 香港 / 中国大陆

语言: 粤语 / 汉语普通话

上映: 2014-10-24(中国大陆) ，

2017-04-13(中国大陆重映)，

1995-02-04(香港)

片长: 95分钟 / 110分钟(重映版)

IMDb 链接： tt0114996

至尊宝（周星驰 饰）被月光宝盒带回到五百年前，遇见紫霞仙子（朱茵 饰），被对方打上烙印成为对方的人，并发觉自己已变成孙悟空。

紫霞与青霞（朱茵 饰）本是如来佛祖座前日月神灯的灯芯（白天是紫霞，晚上是青霞），二人虽然同一肉身却仇恨颇深，因此紫霞立下誓言，谁能拔出她手中的紫青宝剑，谁就是她的意中人。紫青宝剑被至尊宝于不经意间拔出，紫霞决定以身相许，却遭一心记挂白晶晶（莫文蔚 饰）的至尊宝拒绝。后牛魔王救下迷失在沙漠中的紫霞，并逼紫霞与他成婚，关键时刻，至尊宝现身。

页1、引言；

页2、港A双碟版 图赏；

SJBD 双碟版。