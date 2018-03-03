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危机13小时 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016)

又名: 13小时：班加西无名英雄(港) / 13小时：班加西的秘密士兵(台) / 13小时 / 13 Hours

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.6，IMDb 7.3

导演: 迈克尔·贝

编剧: 查克·霍根 / 米切尔·朱可夫

主演: 詹姆斯·戴尔、约翰·卡拉辛斯基、

马克斯·马蒂尼、多米尼克·福穆萨

类型: 动作 / 战争

官网: www.thirteenhoursmovie.com

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2016-01-15(美国)

片长: 144分钟

IMDb 链接： tt4172430

根据 Mitchell Zuckoff 同名畅销书改编，原著取材于真实事件。

2012年9月11日，在利比亚班加西的美国领事馆前发生一起反美示威事件，入夜后数十名武装分子冲进领事馆，示威演变为暴力冲突，最终导致包括美国大使约翰·克里斯托弗·史蒂文斯（Christopher J. Stevens）在内的四人死亡，这也是33年以来第一个被恐怖分子杀害的美国大使。

《危机13小时》聚焦于一个安全小组，他们被派潜入一片混乱的大使馆，保护剩下的美国人。

1、本片是迈克尔·贝继《珍珠港》（2001）和《付出与收获》（2013）之后，

第三部根据真实事件改编而成的电影。

2、迈克尔·贝原本打算用胶片拍摄，但摄影导演 Dion Beebe 希望用数码。

最终，由于影片中夜景较多，拍摄周日相比紧张，贝最终妥协。

3、电影初剪版本长达240分钟。

4、好莱坞德高望重的前辈导演 威廉·弗莱德金 在推特上表扬本片，

称它 “很有力量，并且提出了迫切和重要的疑问。”

5、扮演 “Rone” 这个角色的第一人选是马克·沃尔伯格，但他因为没有档期而拒绝。

6、迈克尔·贝透露，他在过去的导演经历中经常接触到一些军方出身的演员或者技工，

对他们有一定的了解，这让他觉得自己有资格来讲述一个军人的故事。

奥斯卡金像奖 (2017；第89届) 提名：1

· 奥斯卡奖-最佳音响效果 麦克·鲁斯 Mac Ruth、 Jeffrey J. Haboush、

Greg P. Russell、 Gary Summers

危机13小时

编号：SJ-2177A，2BD，洗版：港A区双碟豪华版复合版本全新制作

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享派拉蒙美港A区双碟豪华版复合版本，荟萃中法泰悉数官方素材，

特别铁血杜比全景声（兼容杜比TrueHD 7.1）全新格式高清无损原音，

官方中英法西葡韩泰马来字幕，保留原版碟二完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英语DD-Atmo兼容DD-H7.1），英语5.1-640 、英语2.0-224 、

法语5.1-640 、西语5.1-640 、泰语5.1-640、葡5.1-640

字幕：英文 法 西 中繁 中繁 中简 韩 泰 （葡 马来）

镜像：完成

碟一 花絮：预告片

碟二 花絮：

1、留作记录：在杂音中寻找真相，08:02

2、揭露班加西的秘密士兵，27:34

3、准备战斗：《危机13小时》幕后花絮，26:24

4、行动：《危机13小时》首映，03:00

5、缅怀宣传片，02:56

《变形金刚》系列商业大导 “爆炸贝” 迈克尔·贝 全新动作大片，聚焦利比亚班加西驻当地美国大使遭恐怖袭击真实事件，当一切快将玉石俱焚，六位铁血英雄舍身力挽狂澜。

危机13小时

编号：SJBD-2133A ，洗版：加3区素材

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享派拉蒙美港A区复合版本，荟萃中法泰悉数官方素材，

特别铁血杜比全景声（兼容杜比TrueHD 7.1）全新格式高清无损原音，

官方中英法西葡韩泰马来字幕，集成精彩预览！

音轨：英语DD-Atmos（兼容DD-HD 7.1），英语5.1-640 、英语2.0-224

法语5.1-640 、西5.1-640 、泰语5.1-640（葡5.1-640 ）

字幕：英文 法 西 中繁 中繁 中简 韩 泰 （葡 马来）

花絮：1、记录在案：熙攘之中寻真相

2、揭秘《危机13小时》

3、准备作战：幕后揭秘