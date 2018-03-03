—— 图文整理自网络
危机13小时 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016)
又名: 13小时：班加西无名英雄(港) / 13小时：班加西的秘密士兵(台) / 13小时 / 13 Hours
评分：时光网 7.5，豆瓣 7.6，IMDb 7.3
编剧: 查克·霍根 / 米切尔·朱可夫
主演: 詹姆斯·戴尔、约翰·卡拉辛斯基、
马克斯·马蒂尼、多米尼克·福穆萨
类型: 动作 / 战争
官网: www.thirteenhoursmovie.com
国家: 美国
语言: 英语
上映: 2016-01-15(美国)
片长: 144分钟
IMDb 链接： tt4172430
根据 Mitchell Zuckoff 同名畅销书改编，原著取材于真实事件。
2012年9月11日，在利比亚班加西的美国领事馆前发生一起反美示威事件，入夜后数十名武装分子冲进领事馆，示威演变为暴力冲突，最终导致包括美国大使约翰·克里斯托弗·史蒂文斯（Christopher J. Stevens）在内的四人死亡，这也是33年以来第一个被恐怖分子杀害的美国大使。
《危机13小时》聚焦于一个安全小组，他们被派潜入一片混乱的大使馆，保护剩下的美国人。
第三部根据真实事件改编而成的电影。
2、迈克尔·贝原本打算用胶片拍摄，但摄影导演 Dion Beebe 希望用数码。
最终，由于影片中夜景较多，拍摄周日相比紧张，贝最终妥协。
3、电影初剪版本长达240分钟。
4、好莱坞德高望重的前辈导演 威廉·弗莱德金 在推特上表扬本片，
称它 “很有力量，并且提出了迫切和重要的疑问。”
5、扮演 “Rone” 这个角色的第一人选是马克·沃尔伯格，但他因为没有档期而拒绝。
6、迈克尔·贝透露，他在过去的导演经历中经常接触到一些军方出身的演员或者技工，
对他们有一定的了解，这让他觉得自己有资格来讲述一个军人的故事。
· 奥斯卡奖-最佳音响效果 麦克·鲁斯 Mac Ruth、 Jeffrey J. Haboush、
Greg P. Russell、 Gary Summers
编号：SJ-2177A，2BD，洗版：港A区双碟豪华版复合版本全新制作
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享派拉蒙美港A区双碟豪华版复合版本，荟萃中法泰悉数官方素材，
特别铁血杜比全景声（兼容杜比TrueHD 7.1）全新格式高清无损原音，
官方中英法西葡韩泰马来字幕，保留原版碟二完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。
音轨：英语DD-Atmo兼容DD-H7.1），英语5.1-640 、英语2.0-224 、
法语5.1-640 、西语5.1-640 、泰语5.1-640、葡5.1-640
字幕：英文 法 西 中繁 中繁 中简 韩 泰 （葡 马来）
镜像：完成
碟一 花絮：预告片
碟二 花絮：
1、留作记录：在杂音中寻找真相，08:02
2、揭露班加西的秘密士兵，27:34
3、准备战斗：《危机13小时》幕后花絮，26:24
4、行动：《危机13小时》首映，03:00
5、缅怀宣传片，02:56
《变形金刚》系列商业大导 “爆炸贝” 迈克尔·贝 全新动作大片，聚焦利比亚班加西驻当地美国大使遭恐怖袭击真实事件，当一切快将玉石俱焚，六位铁血英雄舍身力挽狂澜。
编号：SJBD-2133A ，洗版：加3区素材
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享派拉蒙美港A区复合版本，荟萃中法泰悉数官方素材，
特别铁血杜比全景声（兼容杜比TrueHD 7.1）全新格式高清无损原音，
官方中英法西葡韩泰马来字幕，集成精彩预览！
音轨：英语DD-Atmos（兼容DD-HD 7.1），英语5.1-640 、英语2.0-224
法语5.1-640 、西5.1-640 、泰语5.1-640（葡5.1-640 ）
字幕：英文 法 西 中繁 中繁 中简 韩 泰 （葡 马来）
花絮：1、记录在案：熙攘之中寻真相
2、揭秘《危机13小时》
3、准备作战：幕后揭秘