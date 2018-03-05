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本页一律7元/D9碟，3元/D5 ，每碟数量仅存1张，量大优惠 。
1959、睡美人，3G-BD0281 蓝转，迪斯尼经典动画；
1942、鸳梦重温，TVB T-0397，1+3+6区国配，葛丽亚·葛逊 主演；
1950、心灵深处，HM-1139,1区，海明威经典修复系列之一；
1961、金屋藏娇 /帕特和麦克 Pat and Mike (1952) ，
斯宾塞·屈塞、凯瑟琳·赫本，EE-1751，日2版；
1966、脱胎换骨，EE-3172，独家1区，惊世骇俗的科幻艺术片；
1984、幸运两条龙，NL-4268，法2+港3+花絮。艾迪·墨菲主演。
2001、不伦之恋 / 意外边缘 In the Bedroom (2001)
OB蓝转 BD-385，法B+日2+港3+OST，无内封套，
2001落杉矶影评人协会最佳电影奖；
2002、我的巨型希腊婚礼 / 我盛大的希腊婚礼 My Big Fat Greek Wedding (2002)
JD简9，1+3+6国配+OST，双版本封套，
美国有史以来票房最成功的低成本制作之一；
2004、金赛性学教授/引人入性，DJ-903，连姆·尼森 主演，双版本封套；
2004、女孩梦十三，TOP-389,1+法2+日2+韩3+泰3+港3+6区国配+OST+花絮，
詹妮弗·加纳表演的独特魅力 ；
2004、纽泽西爱未眠，C529，波兰2区+日2+3+导评+花絮，丽芙·泰勒 主演；
2008、人类合约，“露西亚的情人” 帕兹·维嘉 主演，1+完整花絮；
2009、去皮的水，EE-2763，1区，美国印第安电影界最佳影片、最佳女主角；
2009、求爱女王/关于史蒂夫的一切，桑德拉布洛克主演，HW BD-0455，港A+1+花絮；
2010、被投石处死的索拉雅·M ，Q9-2428，1+导评，暴政下的女性人权在哪里 ？！
2014、幸爱录像带，卡梅隆·迪亚兹 主演，SJ-7766，1+A+花絮
2014、性本恶，保罗·托马斯·安德森 导演，SJ-7951,1+A+花絮+OST ；
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2006、戈达尔四短片：21世纪的起源、自由和祖国、老地方、萨拉热窝，我向你致敬。
OB-205，德2书册版；
2009、正南方/ 去南方 去南方 Plein sud (2009)，EE-2434，MK2+花絮，尺度大胆的青春公路片 ；
1974、贾斯伯荷西之谜/卡斯帕尔·豪泽尔之谜，Q-2674，德2+台3，导演 沃纳·赫尔佐格 ；
1990、世纪滴血/世纪末女人/使女的故事，EE-1619 独家英国二区+施隆多夫作品选段；
2007、别无所求/痴人追梦，德2版+英2+花絮，女同风格；
2009、神迹疑云，EE-2531，人造眼+花絮，获威尼斯影节四项大奖；
1949、欲海奇花/粒粒皆辛苦，BY-0478，法2+6区中字+花絮，
罗马小姐西尔维娅·曼加诺 性感的形象是大亮点，凭本片走红，成为意大利的王牌女星。
1949、荒岛酒池，英B+花絮+纪录片；
2007、夜巡林布兰，OB OO-669，日2+花絮，英国情色电影鬼才 彼得·格林纳威 导演；
2011、第三者，WX-3799，人造眼+花絮，女导演D·R·胡德 的电影长片处女作；
2002、为父不人/阿马罗神父的罪恶，EE-2701，日2+花絮+导评+6区国配，犯罪情·色片；
2010、阿贝尔，EE-2975，独家英2人造眼版+ 75分钟完整花絮，
墨西哥影片，在2010年圣丹斯电影节首映并参展戛纳非竞赛单元。
2011、花神咖啡馆，加拿大，SJ-6164，加拿大1区+A，充满野心，但是又让人无比感动的影片；
爱登堡/爱的抱抱，希腊，SJ-6398，1区，威尼斯影节最佳女主角；
2008、周末魇狂热，智利，CC-J965 ，犯罪惊悚片；
不屈的城 Robinson warszawski (1950) ，HK-2817，波兰2区+上译经典国配；
2011、风筝孩子王，印度，SJ-2545，印度5区+3+花絮 ；
2009、天使，挪威，GW-775G ，挪威二区版+花絮，获奖作品；
1972、清白的手， 罗马尼亚，HM-2253，欧2+上译；
1978、复仇，罗马尼亚，Q-2846 ，欧2+上译+《最后一颗子弹》胶片版，塞尔玖·尼古莱斯库；
2009 蜜月(收藏版) Honeymoon， “世界独立电影精华系列”
2009年塞尔维亚、阿尔巴尼亚合拍剧情片 ，塞萨洛尼基电影节最受观众欢迎奖
LS-2368，独家瑞士全区版+精准中文字幕+德二+花絮，
2000、黑板，伊朗，巴赫曼戈巴迪 导演，OB-290，法2+英2人造眼+花絮；
2004、明天我们搬家，比利时，香特尔·阿克曼 导演，OO-519,1+发2+3+花絮
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# 9 、间谍 Spione (1928)，EE-506 ，MOC大师版+原版手册扫描件
# 51、爱德华·蒙克，EE-1130，MOC版+电影手册；
#23、最卑贱的人，德国，F.W.茂瑙 导演，EE-1157 ，MOC版+手册扫描件；
#40 、伪善者 / 塔度夫 Herr Tartüff (1925)7.9，，导演：F·W·茂瑙 ，mk2 法2封套，ZB简5；
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三十九级台阶（1935版+1979版），9D-0819
甜蜜生活 / 生活多美好 / 生活是甜蜜的 Life Is Sweet (1990)，7.6(996人评价)，英国，
迈克·李，SJ-2868A，标准CC201全新修复版+A+花絮+手册扫描件；
杀人风暴/ 隶你十年， VS-1008，
仁心与冠冕，亡命公路的喜剧经典，e-0333，标准版+花絮；
YJ-1989 贵在真诚（The Importance of Being Earnest）
1921、鬼车魅影，EE-3232 ，CC版+手册扫描件+完整花絮，
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DBD-H1541 虞美人盛开的山坡，带硬纸盒外封套、中文说明腰封，透明+磨砂塑料盒包装，15元
雪花秘扇 ，3GBD25 0911 盒装，特价12元，
燕舞女郎 /艳舞女郎，保罗·范霍文导演的知名晴色片，3G BD-250417 ，透明盒装，特价12元 ；
安东尼娅家族 Antonia's Line (1995)，8.3，
1996第68届奥斯卡最佳外语片，德国B区数码版蓝光，8元
LBD-U2756 白肉丰臀/纳粹女子亲卫队；
DT-81666 悲情丽塔
DT-81673 瑞典色晴女奴
DT-81678 开膛手杰克
DT-80990 北壁，北壁 Nordwand (2008)，8.6，德国
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SJ-2036A 落入俗世 ，葡萄牙著名导演佩德罗·科斯塔1994年的作品，
英2区Second Run版+完整花絮（导演访谈、《落入俗世》剪贴簿、摄影访谈）+手册扫描件
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5G蓝光碟，全部10元/碟 ：
TY-F-0303 死神来了
SJ-034A X战警：逆转未来，美A+各区素材+花絮+国配；
SJ-0401A 蜂鸟特工，杰森斯坦森，德B+1+3+花絮+国配；
SJ-0519A 游侠传奇 三十周年纪念珍藏版，1981年上映；
美A+法2+日2+泰3+6区DD5.1国配+央视国配+导评+花絮；
TM-0496 虎胆龙威5，带双国配，无内封套
DT-81780 宫崎骏《起风了》1000日的创作纪录+宫崎骏引退宣言；
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D9碟， 全部6元/碟 ：
WX-2155 幻想的婚礼/非常儿戏，阿尔及利亚 喜剧，法MK2+花絮；
WX-2492 流氓的盛宴/白日饮酒，韩 喜剧，1+花絮；
WX-2875 重要人物，英 惊悚，英2+花絮，重要人物 The Heavy (2008)，
WX-3360 90后残酷物语/荒废青春，澳大利亚 惊悚，英2；
WX-4245 迷幻天堂，匈牙利 剧情，向贝拉·塔尔致敬的作品，匈牙利2区；
WX-4360 六命阴谋，英 恐怖，荷兰2区+花絮；
WX-4421 血亲之亲，美，葡萄牙二区导演加长版；
WX-4424 边境执行，莎朗·斯通、克莉丝汀·史莱特，1+A ；
WX-4695 原子时代，法 剧情，美1版；
WX-4869 自由万岁，意大利 剧情，意2+花絮；
WX-4970 囚徒/私法争锋，休·杰克曼、杰克·吉伦哈尔，1+A+3+花絮+OST ；
VS-2495 高楼大劫案，本·斯蒂勒、艾迪·墨菲， 1+A+3+花絮 ；
VS-2823 曲线难题/人生决胜球，克林特伊斯特伍德 主演，1+3+A+花絮+OST ，无内封套；
VS-2994 诅咒/天谴，匈牙利 贝拉·塔尔，
人造眼英2+匈牙利2区+贝拉·塔尔电影原声精选（DVD-ROM附MP3格式）；
VS-3022 烈日风暴，灾难片，加拿大，台湾三区首发版 ；
SE-1008 艺术家与模特，法国晴色文艺片，法2+花絮；
SE-1070 日本当代艺术，3D9，台3版+台版中文字幕+完整花絮；
CJ-0086 德州沙场/德州凶杀地，美 动作，萨姆·沃辛顿，1+3+A；
CJ-0145 遇见恶魔/见见恶魔，美，塞缪尔·杰克逊，1区；
CJ-0377 女神卡卡：风口浪尖上，美 访谈纪录片，gaga、麦当娜，1区；
CC-J590 越位，巴西，沃尔特·塞勒斯 导演，英2，沃尔特·塞勒斯 ，享誉世界的巴西名导 ；
CC-J1166 邪恶之屋，美 恐怖，1区；
CC-J1695 摇滚吸血鬼，1+2+A ；
SJ-2405A 人渣正传，挪威，挪威2区+3区；
SJ-2484A 半月交响曲，伊朗，巴赫曼·戈巴迪 导演，德2+3+花絮，无内封套；
1+A+法2+日2+泰3+官方国语·粤语配音+中影公映国配+双版本花絮+OST ；
SJ-3215B 卑鄙的我2，第三版 1+蓝光+法2+泰3+官方5.1国粤配+国配+导评+花絮+OST ；
SJ-4303A 婴儿式/爱的占有欲，罗马尼亚，欧2+台3+花絮；
意大利，米开朗基罗·安东尼奥尼 / 费德里科·费里尼 等，
SJ-4317，意2+日2+台3+6区字幕+花絮+双版本扫描件；
SJ-4676A 76号空间站，丽芙·泰勒，索尼1、3区公版+花絮；
SJ-7589 穿裘皮的维纳斯 La Vénus à la fourrure (2013)，罗曼·波兰斯基，艾玛纽尔·塞尼耶，
意2+蓝光+花絮+OST；
SJ-7521 达拉斯买家俱乐部/续命枭雄，珍妮弗加纳、马修麦康纳，1+A+法2+花絮+OST；
TOP-038K 威尼斯疑魂，英B+3 ；
TOP-393G 地狱使者 Covert One: The Hades Factor (2006)，导演：米克·杰克逊，
主演：斯蒂芬·多尔夫、米拉·索维诺，1+韩3+泰3+港3+国配 ；
TOP-398 硬闯100%危险 Maximum Risk (1996)，
配置：1+法2+日2+韩3+泰3+港3+国配+OST+花絮 ；
导演：林岭东，主演：尚格·云顿、娜塔莎·亨斯屈奇；
TOP-485G 血肉战场，美 战争，1+法+3+6区国配+花絮；
TOP-937N 曼谷奔逃，2010年，1+A+花絮；
GW-086W 魔鬼终结者4/终结者2018/未来战士2018
GW-225W 女生杀人宿舍
导演 迈克尔·斯派瑞，伊桑·霍克、 威廉·达福、山姆·尼尔
GW-314W 杀手之王
GW-376G 强袭猛攻
GW-382G 樱桃炸弹
GW-390G 百战天虫/百战天龙马盖鲜
GW-440W 蒸发的摩根夫妇/名牌冤家(六区国配)
GW-557W 天翅奇迹/红色翅膀：火烈鸟的故事
GW-609G 锁定
GW-616W 机械特工 The Mechanik (2005)
GW-984G 遇见莫/妮卡 (2011年)
全区数码修复版+花絮；
红龙简装：
HL-435 害群之马
HL-486 麻烦中的女人2
9D-1308 大毒枭 Blow (2001)，7.9， 约翰尼·德普、佩内洛普·克鲁兹，
日2+3+OST+花絮+导评+双版本封套；
HK-2435 美少女闯天关，布拉德·皮特、金·贝辛格，1+日2+3+经典卡通集锦
BW-1556 英国纪录电影先驱 汉弗莱·詹宁斯 杰作选1、第一天，
英2BFI全新蓝光修复版+花絮+手册扫描件
LS-045 英国史（上、下）5D9，BBC纪录片；
VOV-5564 女性与艺术的故事，2014，3D9，BBC纪录片；
VOV-5596 隐秘王国，2014，3D9，BBC纪录片；