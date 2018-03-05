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本页一律7元/D9碟，3元/D5 ，每碟数量仅存1张，量大优惠 。

1959、睡美人，3G-BD0281 蓝转，迪斯尼经典动画；

1942、鸳梦重温，TVB T-0397，1+3+6区国配，葛丽亚·葛逊 主演；

1950、心灵深处，HM-1139,1区，海明威经典修复系列之一；

1961、金屋藏娇 / 帕特和麦克 Pat and Mike‎ (1952) ，

斯宾塞·屈塞、凯瑟琳·赫本，EE-1751，日2版；

1966、脱胎换骨，EE-3172，独家1区，惊世骇俗的科幻艺术片；

1984、幸运两条龙，NL-4268，法2+港3+花絮。艾迪·墨菲主演。

2001、不伦之恋 / 意外边缘 In the Bedroom‎ (2001)

OB蓝转 BD-385，法B+日2+港3+OST，无内封套，

2001落杉矶影评人协会最佳电影奖；

2002、我的巨型希腊婚礼 / 我盛大的希腊婚礼 My Big Fat Greek Wedding‎ (2002)

JD简9，1+3+6国配+OST，双版本封套，

美国有史以来票房最成功的低成本制作之一；

2004、 金赛性学教授 /引人入性，DJ-903，连姆·尼森 主演，双版本封套 ；

2004、女孩梦十三，TOP-389,1+法2+日2+韩3+泰3+港3+6区国配+OST+花絮，

詹妮弗·加纳表演的独特魅力 ；

2004、纽泽西爱未眠，C529，波兰2区+日2+3+导评+花絮，丽芙·泰勒 主演；

2008、人类合约，“露西亚的情人” 帕兹·维嘉 主演，1+完整花絮；

2009、去皮的水，EE-2763，1区，美国印第安电影界最佳影片、最佳女主角；

2009、求爱女王/关于史蒂夫的一切，桑德拉布洛克主演，HW BD-0455，港A+1+花絮；

2010、被投石处死的索拉雅·M ，Q9-2428，1+导评 ，暴政下的女性人权在哪里 ？！

2014、幸爱录像带，卡梅隆·迪亚兹 主演，SJ-7766，1+A+花絮

2014、性本恶，保罗·托马斯·安德森 导演，SJ-7951,1+A+花絮+OST ；





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2006、戈达尔四短片 ：21世纪的起源、自由和祖国、老地方、萨拉热窝，我向你致敬。

OB-205，德2书册版；

2009、正南方/ 去南方 去南方 Plein sud‎ (2009)，EE-2434，MK2+花絮， 尺度大胆的青春公路片 ；

1974、贾斯伯荷西之谜/卡斯帕尔·豪泽尔之谜，Q-2674，德2+台3，导演 沃纳·赫尔佐格 ；

1990、世纪滴血/世纪末女人/使女的故事，EE-1619 独家英国二区+施隆多夫作品选段；

2007、别无所求/痴人追梦，德2版+英2+花絮，女同风格；

2009、神迹疑云，EE-2531，人造眼+花絮，获威尼斯影节四项大奖；

1949、欲海奇花/粒粒皆辛苦，BY-0478，法2+6区中字+花絮，

罗马小姐西尔维娅·曼加诺 性感的形象是大亮点，凭本片走红，成为意大利的王牌女星。

1949、荒岛酒池，英B+花絮+纪录片；

2007、夜巡林布兰，OB OO-669，日2+花絮，英国情色电影鬼才 彼得·格林纳威 导演；

2011、第三者，WX-3799，人造眼+花絮，女导演D·R·胡德 的电影长片处女作；

2002、为父不人/阿马罗神父的罪恶，EE-2701，日2+花絮+导评+6区国配，犯罪情·色片；

2010、阿贝尔，EE-2975，独家英2人造眼版+ 75分钟完整花絮，

墨西哥影片，在2010年圣丹斯电影节首映并参展戛纳非竞赛单元。

2011、花神咖啡馆，加拿大，SJ-6164，加拿大1区+A，充满野心，但是又让人无比感动的影片；

爱登堡/爱的抱抱，希腊，SJ-6398，1区，威尼斯影节最佳女主角；

2008、周末魇狂热，智利，CC-J965 ，犯罪惊悚片；

不屈的城 Robinson warszawski‎ (1950) ，HK-2817，波兰2区+上译经典国配；

2011、风筝孩子王，印度，SJ-2545，印度5区+3+花絮 ；

2009、天使，挪威，GW-775G ，挪威二区版+花絮，获奖作品；

1972、清白的手， 罗马尼亚，HM-2253，欧2+上译；

1978、复仇，罗马尼亚，Q-2846 ，欧2+上译+《最后一颗子弹》胶片版，塞尔玖·尼古莱斯库；

2009 蜜月(收藏版) Honeymoon， “世界独立电影精华系列”

2009年塞尔维亚、阿尔巴尼亚合拍剧情片 ，塞萨洛尼基电影节最受观众欢迎奖

LS-2368，独家瑞士全区版+精准中文字幕+德二+花絮，

2000、黑板，伊朗，巴赫曼戈巴迪 导演，OB-290，法2+英2人造眼+花絮；

2004、明天我们搬家，比利时，香特尔·阿克曼 导演，OO-519,1+发2+3+花絮

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# 9 、间谍 Spione‎ (1928)，EE-506 ，MOC大师版+原版手册扫描件

# 51、爱德华·蒙克，EE-1130，MOC版+电影手册；

#23、最卑贱的人，德国，F.W.茂瑙 导演，EE-1157 ，MOC版+手册扫描件；

#40 、伪善者 / 塔度夫 Herr Tartüff (1925)7.9，，导演：F·W·茂瑙 ，mk2 法2封套，ZB简5；

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三十九级台阶（1935版+1979版），9D-0819

甜蜜生活 / 生活多美好 / 生活是甜蜜的 Life Is Sweet‎ (1990)，7.6(996人评价)，英国，

迈克·李，SJ-2868A，标准CC201全新修复版+A+花絮+手册扫描件；

杀人风暴/ 隶你十年， VS-1008，

仁心与冠冕，亡命公路的喜剧经典，e-0333，标准版+花絮；

YJ-1989 贵在真诚（The Importance of Being Earnest）

1921、鬼车魅影，EE-3232 ，CC版+手册扫描件+完整花絮，

瑞典电影之父 维克多·斯约斯特洛姆 导演 ；

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DBD-H1541 虞美人盛开的山坡，带硬纸盒外封套、中文说明腰封，透明+磨砂塑料盒包装，15元

雪花秘扇 ，3GBD25 0911 盒装，特价12元，

燕舞女郎 /艳舞女郎，保罗·范霍文导演的知名晴色片，3G BD-250417 ，透明盒装，特价12元 ；

TM-W-1257 安东尼娅家族/不靠男人的日子/Antonia (1995)，荷兰，

安东尼娅家族 Antonia's Line‎ (1995)，8.3，

1996第68届奥斯卡最佳外语片，德国B区数码版蓝光，8元

杰索斯·弗朗哥 导演，10元/碟 ：

LBD-U2756 白肉丰臀/纳粹女子亲卫队；

DT-81666 悲情丽塔

DT-81673 瑞典色晴女奴

DT-81678 开膛手杰克

DT-80990 北壁，北壁 Nordwand‎ (2008)，8.6，德国

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SJ-2036A 落入俗世 ，葡萄牙著名导演佩德罗·科斯塔1994年的作品，

英2区Second Run版+完整花絮（导演访谈、《落入俗世》剪贴簿、摄影访谈）+手册扫描件

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5G蓝光碟，全部10元/碟 ：

TY-F-0303 死神来了

SJ-0257A 天注定，贾樟柯导演，赵涛、王宝强、姜武，美A版+花絮；

SJ-034A X战警：逆转未来，美A+各区素材+花絮+国配；

SJ-0401A 蜂鸟特工，杰森斯坦森，德B+1+3+花絮+国配；

SJ-0442A 双峰：与火同行，导演认证修复版，日A+各区素材+花絮，大卫·林奇；

SJ-0519A 游侠传奇 三十周年纪念珍藏版，1981年上映；

SJ-0956A 偷天游戏/天罗地网，

美A+法2+日2+泰3+6区DD5.1国配+央视国配+导评+花絮；

TM-0496 虎胆龙威5，带双国配，无内封套

DT-81780 宫崎骏《起风了》1000日的创作纪录+宫崎骏引退宣言；

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D9碟， 全部6元/碟 ：

WX-2155 幻想的婚礼/非常儿戏，阿尔及利亚 喜剧，法MK2+花絮；

WX-2492 流氓的盛宴/白日饮酒，韩 喜剧，1+花絮；

WX-2875 重要人物，英 惊悚，英2+花絮，重要人物 The Heavy‎ (2008)，

WX-3094 质数的孤独，意大利 剧情，文学电影，意2+花絮，

WX-3360 90后残酷物语/荒废青春，澳大利亚 惊悚，英2；

WX-3828 向魔鬼问好，法 动作，法2野边+花絮；

WX-4245 迷幻天堂，匈牙利 剧情，向贝拉·塔尔致敬的作品，匈牙利2区；

WX-4344 北非特警，法 喜剧 动作，尚格·云顿，法2+花絮；

WX-4360 六命阴谋，英 恐怖，荷兰2区+花絮；

WX-4363 孽海亲情，西班牙二区，法国，贝特朗·塔维涅导演，朱丽·德尔比主演；

WX-4421 血亲之亲，美，葡萄牙二区导演加长版；

WX-4424 边境执行，莎朗·斯通、克莉丝汀·史莱特，1+A ；

WX-4589 流浪者，美 冒险，1+花絮；

WX-4695 原子时代，法 剧情，美1版；

WX-4869 自由万岁，意大利 剧情，意2+花絮；

WX-4970 囚徒/私法争锋，休·杰克曼、杰克·吉伦哈尔，1+A+3+花絮+OST ；

VS-2495 高楼大劫案，本·斯蒂勒、艾迪·墨菲， 1+A+3+花絮 ；

VS-2641 印度有个荷里活，印度 纪录片，港3；

VS-2823 曲线难题/人生决胜球，克林特伊斯特伍德 主演，1+3+A+花絮+OST ，无内封套；

VS-2994 诅咒/天谴，匈牙利 贝拉·塔尔，

人造眼英2+匈牙利2区+贝拉·塔尔电影原声精选（DVD-ROM附MP3格式）；

VS-3022 烈日风暴，灾难片，加拿大，台湾三区首发版 ；

SE-017 做爱后 我们谈情， 法国，1+法2+花絮；

SE-1008 艺术家与模特，法国晴色文艺片，法2+花絮；

SE-1070 日本当代艺术，3D9，台3版+台版中文字幕+完整花絮；

Q9-0072 快枪手2/亡命标靶2，韦斯利·斯奈普斯，1+3；

CJ-0086 德州沙场/德州凶杀地，美 动作，萨姆·沃辛顿，1+3+A；

CJ-0145 遇见恶魔/见见恶魔，美，塞缪尔·杰克逊，1区；

CJ-0377 女神卡卡：风口浪尖上，美 访谈纪录片，gaga、麦当娜，1区；

CC-J188 危险超速，美 动作，丹麦2+1+花絮+双版本封套·圆角；

CC-J590 越位，巴西，沃尔特·塞勒斯 导演，英2，沃尔特·塞勒斯 ，享誉世界的巴西名导 ；

CC-J1166 邪恶之屋，美 恐怖，1区；

CC-J1695 摇滚吸血鬼，1+2+A ；

SJ-1317A 爱玉情歌，法2+3+花絮+OST ；

SJ-2405A 人渣正传，挪威，挪威2区+3区；

SJ-2484A 半月交响曲，伊朗，巴赫曼·戈巴迪 导演，德2+3+花絮，无内封套；

SJ-3212B 疯狂原始人 第二版，

1+A+法2+日2+泰3+官方国语·粤语配音+中影公映国配+双版本花絮+OST ；

SJ-3215B 卑鄙的我2，第三版 1+蓝光+法2+泰3+官方5.1国粤配+国配+导评+花絮+OST ；

SJ-4303A 婴儿式/爱的占有欲，罗马尼亚，欧2+台3+花絮；

意大利，米开朗基罗·安东尼奥尼 / 费德里科·费里尼 等，

SJ-4317，意2+日2+台3+6区字幕+花絮+双版本扫描件；

SJ-4515B 庞贝末日：天火焚诚，保罗·安德森 导演，1+蓝光+法2+泰3+3+完整花絮+OST ；

SJ-4676A 76号空间站，丽芙·泰勒，索尼1、3区公版+花絮；

SJ-7175 我的双面童年，阿根廷电影，电影运动1区版+花絮；

SJ-7589 穿裘皮的维纳斯 La Vénus à la fourrure‎ (2013)，罗曼·波兰斯基，艾玛纽尔·塞尼耶，

意2+蓝光+花絮+OST；

SJ-7521 达拉斯买家俱乐部/续命枭雄，珍妮弗加纳、马修麦康纳，1+A+法2+花絮+OST；

TOP-038K 威尼斯疑魂，英B+3 ；

TOP-326N 多兰的卡迪拉克，美 动作，克莉丝汀·史莱特，1+4+花絮 ；

TOP-393G 地狱使者 Covert One: The Hades Factor (2006)，导演：米克·杰克逊，

主演：斯蒂芬·多尔夫、米拉·索维诺，1+韩3+泰3+港3+国配 ；

TOP-398 硬闯100%危险 Maximum Risk (1996)，

配置：1+法2+日2+韩3+泰3+港3+国配+OST+花絮 ；

导演：林岭东，主演：尚格·云顿、娜塔莎·亨斯屈奇；

TOP-485G 血肉战场，美 战争，1+法+3+6区国配+花絮；

TOP-937N 曼谷奔逃，2010年，1+A+花絮；

GW-086W 魔鬼终结者4/终结者2018/未来战士2018

GW-190W 血色入侵

GW-225W 女生杀人宿舍

导演 迈克尔·斯派瑞，伊桑·霍克、 威廉·达福、山姆·尼尔

GW-314W 杀手之王

GW-376G 强袭猛攻

GW-382G 樱桃炸弹

GW-390G 百战天虫/百战天龙马盖鲜

GW-440W 蒸发的摩根夫妇/名牌冤家(六区国配)

GW-557W 天翅奇迹/红色翅膀：火烈鸟的故事

GW-609G 锁定

GW-616W 机械特工 The Mechanik (2005)

GW-693G 升降凶间/恶灵电梯

GW-984G 遇见莫/妮卡 (2011年)

EE-1594 新闻线上/新闻头版 Newsfront (1978)，澳大利亚获奖经典，

全区数码修复版+花絮；

EE-3320 寄生虫+幽会百科，英2尤里卡MOC版+美1花絮+ROM 电影手册扫描件；

红龙简装：

HL-435 害群之马

HL-486 麻烦中的女人2

9D-1308 大毒枭 Blow‎ (2001)，7.9， 约翰尼·德普、佩内洛普·克鲁兹，

日2+3+OST+花絮+导评+双版本封套；

HK-2435 美少女闯天关，布拉德·皮特、金·贝辛格，1+日2+3+经典卡通集锦

BW-1556 英国纪录电影先驱 汉弗莱·詹宁斯 杰作选1、第一天，

英2BFI全新蓝光修复版+花絮+手册扫描件

LS-045 英国史（上、下）5D9，BBC纪录片；

VOV-5564 女性与艺术的故事，2014，3D9，BBC纪录片；

VOV-5596 隐秘王国，2014，3D9，BBC纪录片；