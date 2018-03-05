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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2005 新红楼梦，杨遇编导，“三机片皇帝”徐锦江最后代表作，林美玲主演！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                  —— 图文整理自网络

 

 

新红楼梦 (2005)

 

导演: 杨遇

编剧: 杨遇

主演: 徐锦江、王琳、张美水、

        林美玲、洛琳、涂嘉德、

        李芝映、谷峰、柳艺林、

        史心慧、吴燕、月婵娟、

        罗予善、马骏、林朵尉、姜大川

国家: 中国香港

季数: 1

集数: 10

单集片长: 45

 

剧情、

　　贾家贵为国戚，贾政长女元春，乃当今万岁爱妃，故门第富贵非凡.

       出生在豪门的宝玉，天质聪明，但个性开朗，是太夫人的命根子，再加上荣国府女眷众多，宝玉在这脂粉之中长大。

      袭人是宝玉贴身女脾，另一名婢女晴雯，年龄与宝玉相近，两人平时打情骂俏的，也渐渐两人肌肤相亲，产生异样之感。

 

      再说到杨州林家，黛玉生母贾氏，是荣府之女，故宝玉与黛玉乃姑表玉亲，贾氏梁病身亡，老太夫人心疼，把黛玉接来荣国府安住，两人似曾相识，因此格外亲切。

      贾琏是宝玉二哥，他是个风流种，到处寻欢作乐，二嫂王熙凤难耐空房，尤其偷看宝玉和黛玉两人亲热，使她欲火难消，她把婢女平儿来个假凤虚凰。

      不久，宝王生了大病而臼亡，消息给黛玉知道，赶到闺房不见宝玉，黛玉伤心过度，一对佳人就此分别。

 

 

 

 

 

 

新红楼梦（三 JI 版）

 

编号：SJ-3726A ，5D9

配置：独家绝版台3区优化无损二合一+官方中文字幕

音轨：国语LPCM2.0

字幕：内嵌繁中

镜像：完成

 

 

 

 

号称 “三级片皇帝” 徐锦江最后代表作品，

这年头 … … 别说金P梅了，四大名著都能拍个三级版，

不过，话说原版《红楼梦》对幸描写本就不少！

 

 

 

 

18禁：

武则天外传+新红楼梦【艳情版】 

 

编号：W5103 ，2BD

配置：HDTV高清版+官方国语声轨+官方中文字幕

音轨：国语2.0

字幕：中繁

镜像：不能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回复 (3) | 收藏 (0) | 5 次阅读 |
标签：
徐锦江 林美玲 李芝映
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