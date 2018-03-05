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新红楼梦 (2005)
导演: 杨遇
编剧: 杨遇
主演: 徐锦江、王琳、张美水、
林美玲、洛琳、涂嘉德、
李芝映、谷峰、柳艺林、
史心慧、吴燕、月婵娟、
罗予善、马骏、林朵尉、姜大川
国家: 中国香港
季数: 1
集数: 10
单集片长: 45
剧情、
贾家贵为国戚，贾政长女元春，乃当今万岁爱妃，故门第富贵非凡.
出生在豪门的宝玉，天质聪明，但个性开朗，是太夫人的命根子，再加上荣国府女眷众多，宝玉在这脂粉之中长大。
袭人是宝玉贴身女脾，另一名婢女晴雯，年龄与宝玉相近，两人平时打情骂俏的，也渐渐两人肌肤相亲，产生异样之感。
再说到杨州林家，黛玉生母贾氏，是荣府之女，故宝玉与黛玉乃姑表玉亲，贾氏梁病身亡，老太夫人心疼，把黛玉接来荣国府安住，两人似曾相识，因此格外亲切。
贾琏是宝玉二哥，他是个风流种，到处寻欢作乐，二嫂王熙凤难耐空房，尤其偷看宝玉和黛玉两人亲热，使她欲火难消，她把婢女平儿来个假凤虚凰。
不久，宝王生了大病而臼亡，消息给黛玉知道，赶到闺房不见宝玉，黛玉伤心过度，一对佳人就此分别。
新红楼梦（三 JI 版）
编号：SJ-3726A ，5D9
配置：独家绝版台3区优化无损二合一+官方中文字幕
音轨：国语LPCM2.0
字幕：内嵌繁中
镜像：完成
号称 “三级片皇帝” 徐锦江最后代表作品，
这年头 … … 别说金P梅了，四大名著都能拍个三级版，
不过，话说原版《红楼梦》对幸描写本就不少！
18禁：
武则天外传+新红楼梦【艳情版】
编号：W5103 ，2BD
配置：HDTV高清版+官方国语声轨+官方中文字幕
音轨：国语2.0
字幕：中繁
镜像：不能