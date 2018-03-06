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千禧金屏梅 (1999)

导演: 叶天行

编剧: 文迪

主演: 顾冠忠、王书麒、周家如、

山田祥代、姜皓文、大崎成美、

八两金、郭维达、吴婉仪

国家: 中国香港

季数: 1

集数: 10

单集片长: 46

剧情：

1、我为嫂狂：

有心人却迟缘份，难奈留人难脱身，阴错阳差重孽痕，世事无本亦无因

2、风骚虐后赵春梅：

富家子弟甘为奴，一己私欲百煎熬，真情感动笑微露，暗偷人妻倍糊涂

3、瘾奴李瓶儿：

玉人原是友人妻，襄王有梦人自迷，酒肉之交暗施诡，意欲加害却缓危

4、幸娃伍月娘：

齐人之福乐悠悠，相敬如宾无争斗，再寻淑女会贵胄，伊人好勇慕高手

5、情逗李师师：

觅得佳人身青楼，奈何欢场无真爱，诚意机源化冰心，终让美人愿点头

6、迷奸武二郎：

错配英雄附权贵，为套家财暗生计，金莲属阴为首系，坚枪第一天下唯

7、西门庆遇火焚身：

红颜施恩献等谋，无奈苦心无力后，知己解慰去心愁，赢得美人共白首

8、片片瘾花开：

恨锁金莲回头难，飞跃枝头凤求茧，青楼再觅伊人慢，命中早定难逆行

9、天地瘾绝艳双娃：

尽得美人身怀抱，惜欲阴盛阳衰早，怀碧之罪成草犒，自觉燕烦情渐糟

10、瘾声浪语荡梁山：

家道中落人渐瘦，豪门惨变燕出走，难得有情信相守，一醉能消万古愁。

主要作品：

《千禧金屏梅》

《人头豆腐汤》

《兽幸新人类》

《灯草和尚Ⅰ》

《灯草和尚Ⅱ》

《还枝格格》

《色玉城市之绝色网吧》

《发电俏娇娃》

《千禧金屏梅之风骚孽后赵春梅》

《白蛇前传》

《聊斋之月宫宝盒》

《齐天大幸之大闹女儿国》

《偷窥无罪3》

《Q畸恋人》等。

千禧金屏梅

编号：SJ-5867A ，5D9

配置：绝版台3区一刀未剪完整版+优化无损二合一+官方中英文字幕

音轨：国语 DD2.0 192K

字幕：英/中

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