—— 图文整理自网络
导演: 叶天行
编剧: 文迪
主演: 顾冠忠、王书麒、周家如、
山田祥代、姜皓文、大崎成美、
八两金、郭维达、吴婉仪
国家: 中国香港
季数: 1
集数: 10
单集片长: 46
剧情：
1、我为嫂狂：
有心人却迟缘份，难奈留人难脱身，阴错阳差重孽痕，世事无本亦无因
2、风骚虐后赵春梅：
富家子弟甘为奴，一己私欲百煎熬，真情感动笑微露，暗偷人妻倍糊涂
3、瘾奴李瓶儿：
玉人原是友人妻，襄王有梦人自迷，酒肉之交暗施诡，意欲加害却缓危
4、幸娃伍月娘：
齐人之福乐悠悠，相敬如宾无争斗，再寻淑女会贵胄，伊人好勇慕高手
5、情逗李师师：
觅得佳人身青楼，奈何欢场无真爱，诚意机源化冰心，终让美人愿点头
6、迷奸武二郎：
错配英雄附权贵，为套家财暗生计，金莲属阴为首系，坚枪第一天下唯
7、西门庆遇火焚身：
红颜施恩献等谋，无奈苦心无力后，知己解慰去心愁，赢得美人共白首
8、片片瘾花开：
恨锁金莲回头难，飞跃枝头凤求茧，青楼再觅伊人慢，命中早定难逆行
9、天地瘾绝艳双娃：
尽得美人身怀抱，惜欲阴盛阳衰早，怀碧之罪成草犒，自觉燕烦情渐糟
10、瘾声浪语荡梁山：
家道中落人渐瘦，豪门惨变燕出走，难得有情信相守，一醉能消万古愁。
周家如_360百科
主要作品：
《人头豆腐汤》
《兽幸新人类》
《灯草和尚Ⅰ》
《灯草和尚Ⅱ》
《还枝格格》
《色玉城市之绝色网吧》
《发电俏娇娃》
《千禧金屏梅之风骚孽后赵春梅》
《白蛇前传》
《聊斋之月宫宝盒》
《齐天大幸之大闹女儿国》
《偷窥无罪3》
《Q畸恋人》等。
编号：SJ-5867A ，5D9
配置：绝版台3区一刀未剪完整版+优化无损二合一+官方中英文字幕
音轨：国语 DD2.0 192K
字幕：英/中
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