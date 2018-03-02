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我的个神啊 PK (2014)

又名: 外星醉汉PK地球神 / 来自星星的傻瓜PK(台) / Peekay / P.K.

评分：时光网 7.9，豆瓣 8.3，IMDb 8.2

导演: 拉吉库马尔·希拉尼

编剧: 拉吉库马尔·希拉尼 / 阿西奇·乔希

主演: 阿米尔·汗、

安努舒卡·莎玛、

桑杰·达特、

博曼·伊拉尼

类型: 喜剧 / 奇幻

国家: 印度

语言: 印地语

上映: 2015-05-22(中国大陆) ，

2014-12-19(印度)

片长: 139分钟(中国大陆) ，153分钟(印度)

IMDb 链接： tt2338151

曾执导《三傻大闹宝莱坞》的 拉吉库马尔·希拉尼 继续联合 阿米尔·汗 献出这部 “笑泪兼具” 的佳作。

阿米尔·汗 在片中扮演P.K.（印度语有“喝醉”之意），一个带着研究人类目的来到地球、被宇宙飞船遗留在拉贾斯坦邦沙漠的外星人。P.K.站在外星人角度一路观看人间的喜怒哀乐，其间跌跌撞撞闯入充斥了伪善与欺骗的各类宗教机构，顺带揭露了自称有超能力的印度教大师 "godman"，堪称印度版 “来自星星的你”，作为一个天外飞来的社会改革者，长了一对硕大招风耳的P.K.，神似“印度版” 憨豆先生，满眼是天真，举手投足都是笑点。

外星醉汉 PK 地球神

编号：DT-82257 / LBD-U2905

配置：PHV印度C区版+精译中文字幕+汉化精彩花絮

音轨: 印度语DTS-HD5.1

字幕: 英文、中文简 / 中文繁

《P.K.》大概是印度史上最成功也最具争议性的电影。即便印度领导人呼吁禁止该片，上映两周来，影片还是从全球吸金48.2亿卢比（约4.7亿人民币），已成宝莱坞第二卖座电影。2015年1月2日，影片进入第三周放映。毫无疑问，如果印度人持续 “暴力” 批评，该片很可能乘势而为宝莱坞票房史上最大 “摇钱树”，超过2013年阿米尔·汗主演的印度动作片《幻影车神：魔盗激情》（约5.2亿人民币）。

《P.K.》并未将时间浪费于谈情说爱，而是对印度最自豪的 “多神” 信仰开炮。影片前半程大量展示了印度的宗教生活，各类鱼龙混杂、匪夷所思的宗教派别，外加外星人男主颠三倒四的理解让人笑到 “流泪”，将宗教涮得体无完肤后又兜回爱情，开始催泪。提前观影的中国观众评价片子 “搞笑又深刻，看得眼泪刷刷流”、“膝盖已经看软，直接给跪”。

和很多宝莱坞大片一样，《P.K.》包含了各类吸引眼球的印度电影元素，歌曲、舞蹈、浪漫俱全，戏剧性与喜剧性兼备。让人叫绝的细节，欢乐中夹杂讽刺，也向来是导演 拉吉库马尔·希拉尼 的拿手好戏。

我的个神啊 /外星醉汉PK地球神/来自星星的傻瓜PK/PK 2014

编号：SJ-1247A，第二版

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享胜琦台A区、Reliance印度全区版双版蓝光复合版本，复合独家泰3区DVD素材精华，

优选台A区中英文菜单，印度全区最优质视频（AVC版，非市面垃圾MPEG-2出租版本），

DTS-HD 5.1高清无损原音，

集成市场独家数字泄露母带级王宝强公映国配，

官方中（含台A及对应国配）英泰字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕，

额外超值加赠印度全区独有幕后花絮内容（但因说印度语未带任何字幕故中文字幕欠奉）。

音轨：印地语DTS-HD5.1 印地语5.1-640 国语2.0-192

字幕：英 中简 中繁 中繁 泰

花絮：1、车震摇啊摇， 01：39；

2、最佳男主角， 00：58；

3、吃布理发师， 01：49；

4、幕后特辑， 01：03：11（印度版）。