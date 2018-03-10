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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1974 金屏双艳，SB邵氏风月大师李翰祥经典，鲜见成龙风月片，时光网、豆瓣均无收录！

雄霸天下 发布于：

                                                                                    —— 图文整理自网络

 

 

 

金屏双艳 金瓶雙艷 (1974)

 

又名: The Golden Lotus

制片：沈重

导演: 李翰祥

编剧: 李翰祥

主演: 杨群、胡锦、恬妮、陈萍、

        姜南、王莱、成龙、田青、夏萍、石天

类型: 剧情

国家: 中国香港

出品：邵氏电影公司

语言: 粤语

上映: 1974-01-17(香港)

片长: 111分钟 / 116分钟

 

 

      西门庆（杨群饰）是个幸疟狂，虽已有一妻三妾，仍到处猎艳。看上武大郎的妻子潘金莲（胡锦饰）后，西门庆在贪财的王婆的说明下设计令潘金莲上钩，后三人又合议出毒计杀死了武大郎。

      被西门庆纳为妾后，为保地位，潘金莲开始不断配合西门庆尝试种种变太幸行为。

      遇上友人花子虚（田青饰）之妻李瓶儿（恬妮饰）后，西门庆色心再起，终用卑劣手段将李瓶儿和花子虚的钱财一石二鸟弄到了手。

      多出强劲敌手李瓶儿后，不甘就此失势的潘金莲为夺西门庆更多欢心与她展开明争暗斗。

 

 

    香港大导李翰祥经典风月片，

  成龙不愿回顾的一部电影 ！

 

 

金屏双艳 /金屏梅 1974 老版

 

编号：SJBD-1823A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享派拉蒙日A区独有蓝光版本，集成洲立港3区DVD素材精华，

          特别风月LPCM 2.0无损原音，官方中英日印尼马来字幕，保留原版精彩预览。

音轨：国LPCM2.0

字幕：英/中简/中繁/日（/印尼/马来）

花絮：预告片

 

 

 

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标签：
SB 邵氏 李翰祥 杨群 胡锦 恬妮 陈萍
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