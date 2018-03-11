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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2008 金屏梅 爱的奴隶，钱文锜诠释新风格，中日荟萃：林伟健、早川濑里奈、若菜光、上原Kaera、梁敏仪、徐少强！

雄霸天下 发布于：

 

         这个系列，收了一套港版套装，绒布锦盒，豪华画册，图片欠奉 

 

 

 

 

 

金屏梅 / The Forbidden Legend Sex and Chopsticks

 

年代：2008

国家：中国香港

片长：1:33:21 (h:m:s)

导演：钱文锜 Man Kei Chin

主演：林伟健 Wai Kin Lam

         若菜光 Caiguang Ruo

         上原Kaera

         早川濑里奈

         徐少强 Norman Chu

         梁敏仪 Winnie Leung

         森川由衣

         吴志 Zhi Wu

         梁焯满 Sammuel Leung　

简介、

       宋朝时期，世家子弟西门庆(林伟健)天生异禀，又在精通药理与补阳之术的父亲(徐少强)的安排下，学习房中术、御女功。随后，西门庆离家赴京，却因病而无意中被尼姑救回庵堂，在这巧遇单纯可爱的小尼姑明月(若菜光)，并触动了她的少女春情，而将她娶回家。

      西门庆的父亲过世后，他继承了万贯家财，在日常生活中更是广结官商，玩弄财权，流连于风月柳巷，过着荒瘾纵玉的色玉生活，甚至看上了已经嫁为人妇的潘金莲(早川瀬里奈)……

 

 

 

 金瓶梅1 The Forbldden Legend Sex and Chopsticks (2008)，洗版

 

编号：SJD9-0162B

配置：港3区DTS豪华收藏版+蓝光HD内核全码DTS+独家泰3+官方5.1国粤配+

         官方中韩泰字幕+完整花絮+Play向上进入特别收录小册子

音轨：粤语5.1-448K 粤语DTS5.1-1536K 国语5.1-448K 泰语2.0-192K

字幕：中 中 英 中 中 韩 泰

 

 

 

 

金瓶梅 I The Forbidden Legend: Sex & Chopsticks I

 

编号：SJBD-0136A 

配置：独有全中文制作双模观影模式特制全球唯一中文精华版本，全集合中法日官方译本

音轨：粤语DTSHD5.1/粤语5.1-640/国语5.1-640/泰语2.0-224

字幕：英/中简/中繁/韩/泰

花絮：独有全中文制作双版本模式，

         预告片

 

 

———————————————————————————————————————————

 

 

 

金瓶梅II、爱的奴隶

 

The Forbidden Legend:Sex & Chopsticks

 

年份：2008

地区：中国香港

片长：93分钟

导演：钱文琦

主演：梁敏仪

         若菜光

         上原Kaera

         早川濑里奈

简介、

 

      好色的西门庆(林伟健饰)杀害了武大郎(吴志雄饰)后，顺理成章的讨了金莲(早川濑里奈饰)为妾。可是西门庆还不满足，使计勾引了花子立虚(谭干聪饰)的妻子李瓶儿(上原Kaera饰)，把花子虚活生生气死。武大郎的弟弟武松得知武大郎被杀后，誓要为哥哥报仇，却误中西门庆的美人计，遭西门庆的婢女春梅(梁敏仪饰)冤枉强间，被刺配充军！春梅因而获赏充识，成为西门庆的妾群之一！从此，西门庆天天『金(金莲)瓶(瓶儿)梅(春梅)』，不但尝尽各式各样的幸爱花式，还变本加厉的玩变泰幸爱游戏。糜烂的生活令西门庆掏空了身子，他变得要靠药物才能重振雄风， 而这就是西门大官人走向灭亡的开始……

 

 

 

金瓶梅2  The Forbidden Legend Sex & Chopsticks II (2009)， 洗版

 

编号：SJD9-0163B 

配置：港3区DTS豪华收藏版+蓝光HD内核全码DTS+官方5.1国粤配+官方中英字幕+

         播放向上进入特别收录小册子

音轨：粤语5.1-448K 粤语DTS5.1-1536K 国语5.1-448K

字幕：中繁 中简 英 中繁(BD) 中简(BD)

 

 

 

 

金瓶梅II The Forbidden Legend: Sex & Chopsticks II

 

编号：SJBD-0137A 

配置：独有全中文制作双模观影模式特制全球唯一中文精华版本，全集合中法日官方译本

音轨：粤语DTSHD5.1/粤语5.1-640/国语5.1-640/泰语2.0-224

字幕：英/中简/中繁/韩/泰

花絮：独有全中文制作双版本模式，预告片

 

 

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标签：
钱文锜 林伟健 早川濑里奈 若菜光 上原Kaera 梁敏仪 徐少强
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