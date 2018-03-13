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肥尊经典歌舞系列 :周末夜狂热、油脂、发胶 ：

周末夜狂热 Saturday Night Fever (1977)

又名: 周末狂热 / 周末夜生活 / 周六夜狂热 / 星期六热舞夜

评分：时光网 7.9，豆瓣 7.9，IMDb 6.8

导演: 约翰·班德汉姆

编剧: Nik Cohn / 诺曼·韦克斯勒

主演: 约翰·特拉沃尔塔、

凯伦·琳恩·高妮、

保罗·佩普、

Joseph Cali、

Denny Dillon

类型: 爱情 / 音乐

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1978-01-01

片长: 118 分钟 / USA: 113 分钟(PG version)

IMDb 链接： tt0076666

Tony Manero（约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰）是纽约布鲁克林区一个19岁的青年，白天在一个五金店打工，看起来是一个平凡的少年。然而到了周六晚上，Tony 就是当地迪斯科舞厅光芒四射的 “舞王”。Annette 是 Tony 的舞伴，两人本来计划参加舞厅将要举办的跳舞比赛。然而当 Tony 遇见了 Stephanie Mangano（凯伦·琳恩·高妮 Karen Lynn Gorney 饰）后，被她的舞技所打动。Tony 向 Stephanie 求爱遭拒，但是 Stephanie 同意当 Tony 的舞伴，和他一起参加比赛。两人每天勤加练习。在比赛的时候两人奉献了精彩的表演，获得了第一名。然而 Tony 认为有一对搭档舞技更好，只是因为他们是黑人而只能获二等奖。于是 Tony 把第一名让给了他们。比赛结束，Tony 再次向 Stephanie 求爱......

周末夜狂热 Saturday Night Fever

编号：TOP-973

配置：派拉蒙1区30周年纪念版+日2+法2+3区+花絮+OST

音轨：英语DD5.1、法语DD2.0、日语DD5.1-640

字幕：中繁 英 法 西 日 韩 泰 中英韩评论字幕/双显字幕

片长：118分钟

本片导演 巴德姆 以富有时代感的笔触写出了七十年代年轻人生活的空虚和寂寞，可说是现代版的 “养子不教谁之过”。约翰．特拉沃塔精彩的迪斯科表演带动了当时的迪斯科热潮，凭本片成为青春偶像，比吉斯 Bee Gees 强劲的迪斯科音乐歌曲，也风靡全球。

导演剪辑加长版 封套：

周末夜狂热 【BD】（无缝双T珍藏版）Saturday Night Fever

编号：SJ-3033A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享2017新发派拉蒙英B区、派拉蒙港A区双版蓝光复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，优选英B区无缝双 Title 框架，一碟尽览新发导演剪辑加长版及剧院公映版双版正片，官方中英法西日韩泰印尼马来字幕，附汉化琐事字幕及评论字幕，保留原版完整并集成港A及DVD独有幕后花絮内容，皆附独家全程（大部分官方）中文字幕。

剧院公映版 音轨：

英语DD-HD5.1 法语5.1-640 西班牙语2.0-224 日语5.1-640 英语导评2.0-224

剧院公映版 字幕：

英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰 英琐事 中琐事 英评 中简评 中繁评 (印尼 马)

导演剪辑加长版 字幕：英语DD-HD5.1

导演剪辑加长版 字幕：英 法 西 中繁 中繁

花絮：

1、70年代迪斯科百科

2、捕捉狂热 52：32

3、重返湾脊 09：00

4、像约翰屈伏塔一样跳舞 09：50

5、周末狂热挑战！04：00

6、删剪片段 03：36（港版BD）

7、幕后音乐特辑 30：41（DVD）

剧院公映版 封套：

奥斯卡金像奖 (1978；第50届)， 提名：1

· 奥斯卡奖-最佳男主角约翰·特拉沃尔塔 John Travolta

美国金球奖 (1978；第35届) ，提名：4

· 电影类-音乐喜剧类 最佳影片

· 电影类-音乐喜剧类最佳男主角 约翰·特拉沃尔塔 John Travolta

· 电影类-最佳原创歌曲 巴里·吉布 Barry Gibb、Maurice Gibb 、罗宾·吉布 Robin Gibb

· 电影类-最佳电影配乐 巴里·吉布 Barry Gibb、大卫·希尔 David Shire、Maurice Gibb、

罗宾·吉布 Robin Gibb

英国电影和电视艺术学院奖 (1979；第32届) ，提名：2

· 安东尼·阿斯奎斯奖 最佳电影音乐 巴里·吉布 Barry Gibb、Maurice Gibb、

罗宾·吉布 Robin Gibb

· 电影奖-最佳音效 Michael Colgan、 Les Lazarowitz、John Wilkinson、

Robert W. Glass Jr. John、T. Reitz

周末夜狂热 Saturday Night Fever

编号：SJ-3938A

配置：派拉蒙1区30周年纪念版+独家2017新发派拉蒙英B区导演剪辑版蓝光高清重编码视频

+3区+泰3+官方中英法泰字幕+完整花絮+集成25周年1区独有花絮+港版蓝光删剪片段

+绝版OST

音轨：英语5.1-448

字幕：英 法 西 中繁 中繁 泰

花絮：

1、捕捉狂热 52：32

2、重返湾脊 09：00

3、像约翰屈伏塔一样跳舞 09：50

4、周末狂热挑战！04：00

5、幕后音乐特辑 30：41（向上进入）

6、删剪片段 03：36（向上进入）

7、OST（向左进入）

约翰·特拉沃尔塔 (John Travolta)，

1954年2月18日出生于美国新泽西州，美国演员、制片人。

1975年，约翰·特拉沃尔塔出演了电视系列剧《欢迎归来，科特》而一炮而红 。

1978年，凭借歌舞片《周末狂热》获得第50届奥斯卡金像奖最佳男主角提名 。

1983年，凭借歌舞片《龙飞凤舞》被美国金草莓奖提名"年度最差男主角" 。

1985年，主演爱情片《至善至美》 。

1989年，出演爱情喜剧片《看谁在说话》。

1991年，约翰·特拉沃尔塔与凯莉·普雷斯顿结婚 。

1994年，凭借惊悚犯罪片《低俗小说》获得了第67届奥斯卡奖最佳男主角提名 。

1996年，凭借喜剧片《矮子当道》获得第53届美国金球奖电影类-音乐喜剧类最佳男主角。

1997年，凭借动作片《变脸》获得第24届土星奖最佳男主角 。

2001年，主演动作犯罪片《剑鱼行动》 。

2003年，主演惊悚片《基地疑云》 。

2008年，凭借喜剧片《发胶》获得第65届美国金球奖电影类-最佳男配角提名 。

2014年，主演犯罪惊悚片《伪造者》 。