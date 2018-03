—— 图文整理自网络

龙飞凤舞 Staying Alive (1983)

又名: 生龙活虎

评分:时光网 6.4,豆瓣 7.2,IMDb 4.5

导演: 西尔维斯特·史泰龙

编剧: 西尔维斯特·史泰龙 / 诺曼·韦克斯勒

主演: 约翰·特拉沃尔塔、

辛西娅·罗德斯、

菲诺拉·休斯、

朱莉·博瓦

西尔维斯特·史泰龙

类型: 剧情 / 音乐

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1983-07-15

片长: 93 分钟 / Argentina: 96 分钟

IMDb 链接:tt0086361

本片是《周末的狂热》续集,描述男主角汤尼龙六年后复出,从贫穷的布鲁克村区搬到上流社会的曼哈地区,并且出尽浑身解数打进百老汇舞坛,终于如愿成为一位众所瞩目的舞星。

It's five years later and Tony Manero's Saturday Night Fever is still burning. Now he's strutting toward his biggest challenge yet - succeeding as a dancer on the Broadway stage.

龙飞凤舞

品牌:X6-D9,薄铁盒,无编号,无配置说明

美国金球奖 (1984;第41届) ,提名:1

· 电影类-最佳原创歌曲 Vince DiCola 弗兰克·史泰龙 Frank Stallone