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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1983 龙飞凤舞，史泰龙演导《周末夜狂热》续集，约翰·特拉沃尔塔 生龙活虎！

雄霸天下 发布于：

                                                                                             —— 图文整理自网络

 

 

 

龙飞凤舞  Staying Alive (1983)

 

又名: 生龙活虎

评分：时光网 6.4，豆瓣 7.2，IMDb 4.5

 

导演: 西尔维斯特·史泰龙

 

编剧: 西尔维斯特·史泰龙 / 诺曼·韦克斯勒

主演: 约翰·特拉沃尔塔、

        辛西娅·罗德斯、

        菲诺拉·休斯、

        朱莉·博瓦

        西尔维斯特·史泰龙

类型: 剧情 / 音乐

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1983-07-15

片长: 93 分钟 / Argentina: 96 分钟

IMDb 链接：tt0086361

 

 

　　本片是《周末的狂热》续集，描述男主角汤尼龙六年后复出，从贫穷的布鲁克村区搬到上流社会的曼哈地区，并且出尽浑身解数打进百老汇舞坛，终于如愿成为一位众所瞩目的舞星。

 

     It's five years later and Tony Manero's Saturday Night Fever is still burning. Now he's strutting toward his biggest challenge yet - succeeding as a dancer on the Broadway stage.

 

 

 

 

 

龙飞凤舞

 

品牌：X6-D9，薄铁盒，无编号，无配置说明

 

 

 

 

 

 

  美国金球奖 (1984；第41届) ，提名：1

 

 

· 电影类-最佳原创歌曲 Vince DiCola  弗兰克·史泰龙 Frank Stallone  

 

 

 

 

龙飞凤舞 Staying Alive(1983)

龙飞凤舞(1983)

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标签：
西尔维斯特·史泰龙 约翰·特拉沃尔塔
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