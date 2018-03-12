—— 图文整理自网络

金屏梅别传：

西门庆与潘金莲+鸳鸯戏床

编号：JH-2312，二合一

配置：台3

音轨：国语DD2.0、粤语DD2.0

字幕：中文

片长：170 分钟

金屏梅之、鸳鸯戏床

又名：Ghost Story of Kam Pin Mui

聊斋之、金屏梅

导演：钱文琦

主演：黄美贞、陈蓓琪、文素、白羽晨、谷峰、午马

片长：83分钟

出品：2000

发行：香港 建亨影视有限公司

类型：爱情

分级：三

一天，金莲与商人赵天佑在河边相遇，互生情愫，但因金莲的后母贪财，将金莲被卖到伎院。金莲到伎院后，在伎院主人翠姨的凝虐下终被逼良为娼。天佑几经辛苦才得知金莲下落，天佑找到金莲时，刚救回正自寻短见的金莲，并决定和她逃走，不料他们的行踪被发现，天佑因而被杀死，金莲也被带走，之后天佑为保护金莲便化为厉鬼，吓走欲打金莲的人，令伎院生意一落千丈。翠姨找来一名道士对付天佑，最后天佑与金莲分离。

影片是《金瓶梅》系列电影之一，讲述了金莲被后母卖到伎院而发生了许多辛酸的故事。

西门庆与潘金莲

主演：李玉青、罗国勇

出品：2009

婢女潘金莲遭主人奸污，被嫁给矮小懦弱、卖烧饼为生的武大郎。之后见到武大郎的弟弟打虎英雄武松，便殷勤相待，百般引诱，无奈武松不为所动，就搭上财主西门庆，合谋杀害武大郎。潘金莲在武松威逼下说出真相，继而羞愧自尽，武松大怒，杀西门庆后自首！