4、

花开见佛，佛在哪里？

万木凋零的旷野，

一株绿草是佛；

宁静无声的雪夜，

一盆炭火是佛；

苍茫无际的江海，

一叶扁舟是佛；

色彩纷呈的世相，

朴素是佛；

动乱喧嚣的日子，

平安是佛。

何时见佛？

在流年里等待花开，

处繁华中守住真淳，

于纷芜中静养心性，

即可见佛。

三生石上种因果，

一花一叶总关禅。

不求水月在手、花香满衣，

只愿光阴简约美好、平淡素静！

3、

人生的终点，不是在山水踏尽时，亦不是在生命结束后，而是于放下包袱的那一刻。当你真的放下，纵算一生云水漂泊，亦可淡若清风，自在安宁。倘若心中藏一弯明月，又何惧世间迷离。烟火红尘，同样可以静赏落花，闲看白云。

时间很短，天涯很远。往后的一山一水一朝一夕，自己安静地走完。倘若不慎走失迷途，跌入水中也应记得有一条河流叫重生。这世上，任何地方，都可以生长；任何去处，都是归宿。那么，别来找我，我亦不去寻你。守着剩下的流年，看一段岁月静好，现世安稳。

2、

人生的终点，不是在山水踏尽时，亦不是在生命结束后，而是于放下包袱的那一刻。当你真的放下，纵算一生云水漂泊，亦可淡若清风，自在安宁。倘若心中藏一弯明月，又何惧世间迷离。烟火红尘，同样可以静赏落花，闲看白云。

时间很短，天涯很远。往后的一山一水一朝一夕，自己安静地走完。倘若不慎走失迷途，跌入水中也应记得有一条河流叫重生。这世上，任何地方，都可以生长；任何去处，都是归宿。那么，别来找我，我亦不去寻你。守着剩下的流年，看一段岁月静好，现世安稳。

1、

那时年少，一心只想着走出水乡的那座石桥，从此做个奔走天涯的过客。后来真的走出去了，历经春风秋月，遍赏静美河山。那颗不经世事的心，被岁月打磨，亦多了几分苍凉的况味。也曾和山川草木发生过情感，与飞鸟虫蚁酿造了故事。到最后，终究还是做了擦肩的路人，你来我往，各安天命。

当有一天，我划着倦舟归来，告诉自己，再也无须假装年轻，等待一段梨花似雪的相逢。忘记许过的诺言，告诉曾经携手作伴的人，相安无事，莫多惊扰。而后，安然于小小的旧宅，坐在闲窗下，接春水煮一壶新茶，把经年世事都泡在里面。且相信，喝下这盏茶，一段人生，又将重新开始。