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油脂 Grease (1978)
又名: 火爆浪子
评分：时光网 7.6，豆瓣 7.4，IMDb 7.2
导演: 兰德尔·克莱泽
编剧: Bronte Woodard / Jim Jacobs / Warren Casey / 阿伦·卡尔
主演: 约翰·特拉沃尔塔、奥莉维亚·纽顿-约翰、斯托卡特·詹宁
类型: 爱情 / 歌舞
国家: 美国
语言: 英语
上映: 1978-06-16
片长: 110 分钟
IMDb 链接： tt0077631
活泼纯真的澳大利亚姑娘 珊迪·奥森（奥莉维亚·纽顿-约翰 Olivia Newton-John饰）在暑假去美国游玩时，邂逅了学校 “硬汉帮” 的老大 丹尼·祖克（约翰·特拉沃塔 John Travolta饰）。对丹尼一见钟情的珊迪，极不情愿地与丹尼吻别后踏上了回家的归途。一段青 涩甜蜜的初恋，就这样随着炎热的夏天结束了。然而峰回路转，桑迪的父母决定移居美国，更令桑迪激动的是，她发现自己居然和丹尼在同一所学校读书。为了追求丹尼，原本端庄稳重的珊迪变得赶时髦潮流，也故意和全校有名的帅气运动员约会。然而事情却不像珊迪期望的那样进行着。
油脂 Grease (1978)
品牌：传奇 CQ 简9，无编号
配置：1区特别收藏版+3区官方中韩泰字幕+韩3
音轨：英语 5.1、英语 2.0、泰语 2.0、法语 2.0、英语导评 2.0
字幕：中文、英文、韩、泰文
由美国派拉蒙影片公司出品，导演 兰德尔·克莱泽。本片有很多歌舞场面，男女主角也唱了不少新老流行歌曲，成为1978年入夏以来美国影坛上又一部轰动的影片。
花 絮 ：
1、片中的丹尼最初应该由 亨利·温克尔 扮演，
但由于丹尼的角色同他以往扮演的角色如出一辙，于是温克尔最终放弃。
2、虽然影片以中学为背景，但几乎所有演员都超过了中学生的年龄。
3、影片源于百老汇音乐剧。
4、《油脂》的拍摄成本仅有600万美元，而时至今日的票房已经超过了1亿8000万美元，
由此本片也一度成为影史上票房第三高的影片，
其他两部为1975年的《大白鲨》和1977年的《星球大战》。
5、影片曾于1998年再次上映，
不仅是作为20周年纪念，还因为1997年影片的原声舞曲在电台热播。
6、真正的埃尔维斯·普雷斯利死于里佐在弗朗西的卧室中唱起埃尔维斯的拍摄当天。
7、舞蹈比赛的一段在夏季拍摄，当时学校已经放假，体育馆没有空调，而且为了控制光线必须将门紧闭，于是当时的现场如同蒸笼，刚拍摄完一场，就有临时演员中暑退出。
8、穿帮镜头：餐馆中的点唱机生产于1973年，而影片的故事发生于1959年。
油脂 Grease (1978)
品牌：凤凰
编号：F9-386，D9+D5
配置：一区新发双碟收藏版正片，三区字幕及独家精制评论字幕，绝版ost常规内附。
仿皮衣外包装，精致实惠。
油脂 Grease(1978)
编号：LBD-U3601 / DT-90105 未收
音轨：英语TRUE5.1 、日语2.0 、英导2.0
字幕：印尼、马来、中繁（港）/中繁（台）/中文简体、英文、印度文、韩文、泰文、日文、
英文评论、日文评论、泰文评论、中文评论
配置：美版A区35周年纪念版+港版官方中英韩泰日文字幕+中文导评+完整汉化花絮
七十年代的经典歌舞青春片，美国嬉皮文化的剪影。引领了那个时代的火爆潮流，看完此片便知《歌舞青春》是打哪来的了。
奥斯卡金像奖 (1979；第51届) ，提名：1
· 奥斯卡奖-最佳原创歌曲 John Farrar
美国金球奖 (1979；第36届) ，提名：5
· 电影类-音乐喜剧类 最佳影片
· 电影类-音乐喜剧类最佳女主角 奥莉维亚·纽顿-约翰 Olivia Newton-John
· 电影类-音乐喜剧类最佳男主角 约翰·特拉沃尔塔 John Travolta
· 电影类-最佳原创歌曲 John Farrar
· 电影类-最佳原创歌曲 巴里·吉布 Barry Gibb
人民选择奖 (1979；第5届)， 获奖：2
· 最受欢迎歌舞片
· 最受欢迎经典电影