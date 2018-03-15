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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1978 油脂 Grease，火爆浪子 约翰·特拉沃尔塔，引领七十年代歌舞片火爆潮流！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                 —— 图文整理自网络

 

 

 

油脂 Grease (1978)

 

又名: 火爆浪子

评分：时光网 7.6，豆瓣 7.4，IMDb 7.2

导演: 兰德尔·克莱泽

编剧: Bronte Woodard / Jim Jacobs / Warren Casey / 阿伦·卡尔

主演: 约翰·特拉沃尔塔、奥莉维亚·纽顿-约翰、斯托卡特·詹宁

类型: 爱情 / 歌舞

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1978-06-16

片长: 110 分钟

IMDb 链接： tt0077631

 

　　活泼纯真的澳大利亚姑娘 珊迪·奥森（奥莉维亚·纽顿-约翰 Olivia Newton-John饰）在暑假去美国游玩时，邂逅了学校 “硬汉帮” 的老大 丹尼·祖克（约翰·特拉沃塔 John Travolta饰）。对丹尼一见钟情的珊迪，极不情愿地与丹尼吻别后踏上了回家的归途。一段青 涩甜蜜的初恋，就这样随着炎热的夏天结束了。然而峰回路转，桑迪的父母决定移居美国，更令桑迪激动的是，她发现自己居然和丹尼在同一所学校读书。为了追求丹尼，原本端庄稳重的珊迪变得赶时髦潮流，也故意和全校有名的帅气运动员约会。然而事情却不像珊迪期望的那样进行着。 

 

 

 

油脂 Grease (1978)

 

品牌：传奇 CQ 简9，无编号

配置：1区特别收藏版+3区官方中韩泰字幕+韩3

音轨：英语 5.1、英语 2.0、泰语 2.0、法语 2.0、英语导评 2.0

字幕：中文、英文、韩、泰文

 

 

      由美国派拉蒙影片公司出品，导演 兰德尔·克莱泽。本片有很多歌舞场面，男女主角也唱了不少新老流行歌曲，成为1978年入夏以来美国影坛上又一部轰动的影片。

 

 

 

 

 花 絮 ：

 

1、片中的丹尼最初应该由 亨利·温克尔 扮演，

     但由于丹尼的角色同他以往扮演的角色如出一辙，于是温克尔最终放弃。

2、虽然影片以中学为背景，但几乎所有演员都超过了中学生的年龄。

3、影片源于百老汇音乐剧。

4、《油脂》的拍摄成本仅有600万美元，而时至今日的票房已经超过了1亿8000万美元，

     由此本片也一度成为影史上票房第三高的影片，

     其他两部为1975年的《大白鲨》和1977年的《星球大战》。

5、影片曾于1998年再次上映，

     不仅是作为20周年纪念，还因为1997年影片的原声舞曲在电台热播。

6、真正的埃尔维斯·普雷斯利死于里佐在弗朗西的卧室中唱起埃尔维斯的拍摄当天。

7、舞蹈比赛的一段在夏季拍摄，当时学校已经放假，体育馆没有空调，而且为了控制光线必须将门紧闭，于是当时的现场如同蒸笼，刚拍摄完一场，就有临时演员中暑退出。

8、穿帮镜头：餐馆中的点唱机生产于1973年，而影片的故事发生于1959年。

 

 

 

 

 

油脂 Grease (1978)

 

品牌：凤凰 

编号：F9-386，D9+D5

配置：一区新发双碟收藏版正片，三区字幕及独家精制评论字幕，绝版ost常规内附。

        仿皮衣外包装，精致实惠。 

 

 

 

油脂 Grease(1978)

 

编号：LBD-U3601 / DT-90105 未收

音轨：英语TRUE5.1 、日语2.0 、英导2.0

字幕：印尼、马来、中繁（港）/中繁（台）/中文简体、英文、印度文、韩文、泰文、日文、

         英文评论、日文评论、泰文评论、中文评论

配置：美版A区35周年纪念版+港版官方中英韩泰日文字幕+中文导评+完整汉化花絮

 

 

      七十年代的经典歌舞青春片，美国嬉皮文化的剪影。引领了那个时代的火爆潮流，看完此片便知《歌舞青春》是打哪来的了。

 

 

 

 

 奥斯卡金像奖 (1979；第51届) ，提名：1

· 奥斯卡奖-最佳原创歌曲  John Farrar  

 

 

  美国金球奖 (1979；第36届) ，提名：5

· 电影类-音乐喜剧类 最佳影片

· 电影类-音乐喜剧类最佳女主角 奥莉维亚·纽顿-约翰 Olivia Newton-John  

· 电影类-音乐喜剧类最佳男主角 约翰·特拉沃尔塔 John Travolta  

· 电影类-最佳原创歌曲 John Farrar  

· 电影类-最佳原创歌曲 巴里·吉布 Barry Gibb  

 

 

  人民选择奖 (1979；第5届)， 获奖：2

· 最受欢迎歌舞片

· 最受欢迎经典电影

 

 

 

油脂 Grease(1978)

7 .6

油脂(1978)

影评(43)

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标签：
约翰·特拉沃尔塔
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