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发胶 Hairspray (2007)

又名: 发胶明星梦 / 恋爱大爆发 / 发胶星梦

评分：时光网 7.6，豆瓣 7.3，IMDb 6.7

导演: 亚当·山克曼

编剧: 莱斯利·迪克逊、约翰·沃特斯、

Mark O'Donnell 、托马斯·米汉

主演: 妮基·布朗斯凯 Nicole Blonsky、

布兰特妮·斯诺 Brittany Snow

扎克·埃夫隆、

约翰·特拉沃尔塔、

米歇尔·菲佛、

克里斯托弗·沃肯

类型: 喜剧 / 爱情 / 歌舞

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2007-07-20(美国)

片长: 117 分钟

IMDb 链接： tt0427327

胖女孩 特蕾西（尼科尔·布朗斯凯 Nicole Blonsky 饰）生长在60年代的一个普通美国家庭。她迷上了一个电视选秀的舞蹈节目，并梦想能站到舞台上发光发亮。然而特蕾西的母亲，自小因为肥胖而缺乏自信，常常担心肥胖是特蕾西的绊脚石。不料特蕾西在节目中的出色表现，令她的前途顿时开阔。甚至大家对她的喜欢，胜过了本来非常得宠的 艾姆伯小姐（布兰特妮·斯诺 Brittany Snow 饰）。

欢喜之余，特蕾西却迎来了事业的急剧转折。一方面，艾姆伯为了保住地位，不惜用尽卑劣手段力挽狂澜，甚至不惜勾引 特蕾西的父亲，使得其家庭不和。另一方面，当时社会严格实行种族隔离，特蕾西还陷入了一场种族斗争之中，危险的形势随时会把她的事业前途毁于一旦。

发胶

编号：雅骏 YJ-0525

配置: 新线一区 “欢乐舞动” DTS收藏版+三区粤语版中文字幕+雅骏版国语中文字幕+

丰富花絮+OST+MPS 数据包

音轨: 英语DD5.1、英语DTS-5.1、英语DD2.0、英语评论DD2.0x2条

字幕: 英文1-2、西班牙文、中文1-3

片长：117 分钟

剧情2、

以瘦为美，是这个社会时尚流行的趋势，即使你心灵手巧、天赋异禀、魅力超凡、貌美如花，如果你拥有的是一副臃肿的身材，那么基本可以和你所向往的一切说拜拜了，因为在这个以貌取人的社会中，你根本就没办法和其他人站在同一个起跑线上……特蕾西·特布莱德就是这么一个从头“胖”到脚的女孩，先不说是同龄女孩两倍的身材，再加上被发胶固定住的蓬蓬头，特蕾西就是这么一个从任何角度看都有那么点 “宽” 的姑娘。

在肥胖的身体里，特蕾西却怀揣着一颗更加 “宽广” 的心，她将自己所有的热情与专注都放在了舞蹈上，梦想着有朝一日能够在 “柯尼·科林斯电视秀” 的舞台上一展自己出众的舞蹈才华，这是一个在上世纪60年代的年轻人中风靡一时的现场秀 …… 在梦想前双眼发光的特蕾西，似乎并没有发现，遗传自妈妈的肥胖基因，是她的舞蹈之路最大的一个障碍。

与生俱来的 “缺陷”，掩盖住了特蕾西身上的那股子超凡的魅力，让她无法站在闪亮之处接受旁人的赞美--这是她的妈妈埃德娜时刻都在提醒她的一个事实，其实埃德娜只是在保护女儿，避免她受到自己年轻时曾受到的伤害。然而，这一切都不能阻止特蕾西前进的脚步，因为这个女孩只知道一件事：她是为舞蹈而生的。而这个世上，惟一了解特蕾西的，就只有她的爸爸威尔伯了。

那个哄动一时的电视节目的主持人 柯尼·科林斯 来到特蕾西所在的学校挑选新的竞争对手，而特蕾西终于以实力为自己赢来了一个在节目中露脸的机会 …… 没想到特蕾西迅速赢得了观众的喜爱，甚至超越了这个节目中原来公主级的人物 艾姆伯·冯·塔塞尔，引起了她的忌妒、懊恼和不安，并和她那诡计多端的妈妈 维尔玛-- WYZT电视台的经营者，想法设法地阻止 特蕾西，可惜的是取得的效果不大，结果就连 艾姆伯 心仪的男孩 林克·拉金，也开始抵挡不住特蕾西独特的韵味了。随着城市里举办的一个私人舞蹈 Party “发胶小姐” 的临近，特蕾西 以绝对的优势成为 艾伯姆 最大的竞争对手，两个互不相让的女孩开始明争暗斗起来。

然而一个突发事件，却让头脑有点热的 特蕾西 瞬间冷静下来：她的好友 彭妮·平格顿(白人女孩)和 塞威德(黑人男孩)之间的恋情，掀起了轩然大波，他们不但成为人们侧目的焦点，还因此被拘留 …… 特蕾西找到了比舞蹈更重要的事情-- 消除种族歧视，她将所有的谨慎与警告抛到九霄云外，为了提高自己的舞蹈技能，竟然跑到黑人社区去找 摩特莫丝·梅贝尔。这一举动使本来还算受欢迎的特蕾西转瞬间成为了众矢之的，就连警察局也签署了关押她的拘捕令，她只好躲在彭妮家的地下室里了。那么，特蕾西 最终能够逃离不公正的法律制裁吗？她是不是就这样错过和 艾姆伯 的最终比赛，丧失 “发胶小姐” 的参赛资格呢？她会用自己擅长的舞蹈与演唱摆脱掉这些麻烦吗？有的时候，似乎只有赢得冠军，才能证明一切。

发 胶

编号：ZS 蓝转，MBR-1025

配置: A+1+港3+台3+OST+MP3 数据包

音轨: 英语DTS-HD7.1-1536K、英语DD5.1-448K、英语DD2.0-192K、

英语评论DD2.0-192K x2条

字幕: 英文1-3、西班牙文、中文1-4

片长：117 分钟

【拍摄灵感】

《发胶》中所讲述的故事起源于1988年，电影人 约翰·沃特斯(John Waters)和新线公司联合拍摄的同名经典邪典喜剧影片。与他之前制作的几部影片非常相似，比如说《粉红火鸟》和《菠萝脂》(Polyester)，原版的《发胶》也是由沃特斯自编自导并自己担任了制片人，而且以最快的速度成为观众心目中无法磨灭的记忆。当时，故事的主角 特蕾西·特布莱德 由还是新人的 里基·莱克(Ricki Lake)饰演，迪文(原名为格伦·米尔斯坦德) 成了她那可爱的妈妈 埃德娜，至于特蕾西的父亲 威尔伯，则由表演经验非常丰富的 杰里·斯蒂勒(Jerry Stiller)饰演，讲述了一个除了沃特斯别人无法模仿、独特的故事，他说：“在巴尔的摩贫民区的一个小公寓中，我躺在床上创作了这个故事。我曾经看过地方的电视舞蹈节目 ‘巴迪·迪安秀’，很快就被吸引住了，那个时候的我和所有的白人小孩一样，总是在暗地里听黑人音乐，我们能够收听到三个黑人电台。”

杰里·斯蒂勒 表示赞同：“约翰·沃特斯 就是在巴尔的摩的两种文化的交叉下长大的，所以说也只有像他那种独特而疯狂的人格才能制作出这样一个故事，也算是对生活的一种展望。” 斯蒂勒将在新版的《发胶》中客串饰演 平基先生，一家服装店的老板，只卖给 “有品质的女孩有品质的衣服”。斯蒂勒还表示，是他的两个孩子艾米和本促使他接拍了1988年的原著的：“沃特斯的幽默感是没有界限、没有约束的，这正是他作为一名电影人优秀的地方，他想象中的1962年的巴尔的摩的样子，可能与实际中会有一些出入，但你不能否认的是，这种做法只会带来不可思议的趣味性。”

在约翰·沃特斯看来，他1988年创作的《发胶》实际上是在通过一个白人的视角--也就是少女特蕾西·特布莱德的双眼，去看待取消种族隔离运动的：“我相信这会是一部引起共鸣的影片，有趣的同时，也在关注着一些社会问题，绝不会唠唠叨叨地讲大道理。这里我要说明的是，从来没有过胖女孩参加现实生活中的 ‘巴迪·迪恩秀’，这也是为什么我会创造特蕾西这个角色的原因。对于我来说，像特蕾西这样的女孩，是一个注定会失败的人，她的梦想是在 ‘柯尼·科林斯电视秀’ 跳舞-- 代表着每一个受到歧视的人的愿望。”

蕾西·特布莱德 的梦想并没有随着约翰·沃特斯1988年的影片的结束而结束，2002年，新线公司重新改编了喜剧《发胶》，以《发胶：音乐喜剧》之名，让这个故事以全新的面貌震惊了百老汇。舞台剧版本由 马克·奥唐纳(Mark O'Donnell) 和 马斯·米汉(Thomas Meehan)共同编剧，马克·沙依曼(Marc Shaiman)作曲，沙依曼 和 斯科特·威特曼(Scott Wittman)合作填词 … … 《发胶：音乐喜剧》最终获得了13项托尼奖的提名，并斩获了其中的8个，包括最佳音乐喜剧、最佳男女主角、最佳服装设计、最佳原声音乐等等。

音乐剧版的《发胶》在百老汇的尼尔·西蒙大剧院持续吸引着观众，它那通俗易记的可惜、可爱的角色、大众化的主题，很快就风靡北美，得到了所有年龄的观众的喜爱。另外，《发胶：音乐喜剧》正打算扩张一下海外的市场，2007年7月在日本停留两周之后，于10月份伦敦公演。

发胶明星梦 Hairspray (2007) 约翰·特拉沃塔作品

编号：LBD-U2048

配置: 台湾A区未分级版蓝光+一区+台三区官方字幕

音轨: 英语TrueHD5.1、英语DTS-HD7.1

字幕: 中文繁/中文简/英文

【肥胖的灰姑娘】

1988年版本中 特蕾西·特布莱德 的饰演者 里基·莱克 表示，约翰·沃特斯 拍摄的影片更像是一个 “灰姑娘的故事”，也间接影射着莱克本身的遭遇，她回忆道：“我和沃特斯一样，将会在新版影片中客串一个角色，当我来到片场时，那种感觉太不可思议了，我的意思是，我们拍摄原著的时间可是19年前，每当想到我现在的年龄足以做新版特蕾西的妈妈时，就会产生一种不太真实的感觉。要我说，这样一个故事，即使到了今天，仍然有着它难以抵抗的魅力：只要你相信自我，梦想总可以成真--我就是一个活生生的例子。能够出演1988年的《发胶》，是我迈向成功的第一步，我将永远感谢沃特斯在人群中发现了我，把我从卑微带向成功，最终使我成了一个明星 … … 现在，尼基·布朗斯基 (Nikki Blonsky) 穿上了那双曾让我变成公主的水晶鞋，只要她愿意，就能得到和我拥有的一切。”

让我们回到2007年，首先要说明的是，新版本的故事并非是1988年的重拍版，也不是2002年音乐舞台剧的电影版，而是综合了两位 “先辈” 特点的新故事。

2004年秋天，新线公司召集了制片人 克雷格·扎丹 (Craig Zadan)和 尼尔·梅隆 (Neil Meron)，他们都是音乐类型片中的经验丰富的老手，曾经为获得奥斯卡的《芝加哥》做过制片--好莱坞34年来第一部获得最佳影片的音乐电影。梅隆说：“三个版本的《发胶》拥有着相同的基因和血统，它们能够彼此联系在一起，同时又因为不同的艺术敏感性而相互独立。新版的影片不但利用了原著的一些建筑结构，还注入了那种百老汇音乐剧独有的能量和趣味性，它们就好像是三胞胎，并不完全一样，是独立的个体，可是却来自于同一个家庭。”

花 絮 ：

1、约翰·沃特斯新版影片中客串出场，在开头部分饰演一个住在隔壁的暴露狂。

2、每天拍摄之前，约翰·特拉沃塔 都要花上4个小时的时间把他那身 “肥油” 粘身上。

3、尼基·布朗斯基 抵达片场的第一天，约翰·特拉沃塔就对她说：“到妈妈这儿来。”

4、新版影片的原声碟收录了 “三个” 特蕾西的演唱：

原版的里基·莱克；

舞台剧中的 玛丽沙·叶瑞特·维诺库(Marissa Jaret Winokur)；

新版中的尼基·布朗斯基。

她们演唱的是同一首歌--《妈妈，我现在是大姑娘了》(Mama，I'm A Big Girl Now)。

另外，哈韦·菲尔斯泰 (Harvey Fierstein) 也会在影片即将结束时露一小脸。

美国金球奖 (2008；第65届) ，提名：3

·电影类-音乐喜剧类最佳影片

·电影类-音乐喜剧类最佳女主角妮基·布朗斯凯 Nikki Blonsky

·电影类-最佳男配角约翰·特拉沃尔塔 John Travolta

英国电影和电视艺术学院奖 (2008；第61届) ，提名：1

·电影奖-最佳化妆&发型 Judi Cooper-Sealy Jordan Samuel

日本电影学院奖 (2008；第31届) ，提名：1

·最佳外语片亚当·山克曼 Adam Shankman

MTV电影奖2008 ，第17届，获奖：1 ，提名：2

获奖· MTV电影奖-最具突破表演扎克·埃夫隆 Zac Efron

提名· MTV电影奖-最具突破表演妮基·布朗斯凯 Nikki Blonsky

2007；第16届，提名：MTV电影奖-最令人期待暑期电影