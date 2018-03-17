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银色·性·男女 Short Cuts (1993)

又名: 人生交叉点 / 浮世男女 / 短篇集 / 人间交叉点

评分：时光网 7.9，豆瓣 7.8，IMDb 7.7

导演: 罗伯特·奥特曼

编剧: 罗伯特·奥特曼 / Frank Barhydt / 雷蒙德·卡佛

主演: 安迪·麦克道威尔、布鲁斯·戴维森、

朱丽安·摩尔、马修·莫迪恩、

杰克·莱蒙、安妮·阿彻、

蒂姆·罗宾斯、莉莉·泰勒、

小罗伯特·唐尼

类型: 剧情 / 喜剧

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1993-10-03

片长: 187 分钟

IMDb 链接： tt0108122

警长吉恩家中关系紧张，他只能从情妇贝蒂那儿求得慰藉。贝蒂的前夫直升飞机驾驶员斯托米一直蒙在鼓里。

另一对夫妇非尼根关系虽好，但他们的爱子凯西在生日前天却遭遇车祸死在医院。汽车司机埃尔的妻子多伦是女招待。多伦对埃尔的酗酒恶习深恶痛绝，一气之下不慎开车撞倒了菲尼根的儿子凯西。

隔壁邻居路易丝一边给小孩儿喂奶，一边给提供SQ电话服务，这就是她的工作。她丈夫杰里对此十分反感，反而看上了女提琴师 —— 年轻的佐伊。佐伊一直不嫁人，整日逼问母亲她父亲当年为何无故自杀。佐伊认为母亲有不可告人的事，郁郁而自尽。

布什一家与凯泽一家一起去公园野餐。

比尔和杰里抛下他们妻儿，去追赶两个骑着自行车的青年女子。他们好容易赶上了她们，想和她们搭讪。就在这一刹那，一场大地震开始了，正驾着直升飞机在城市上空盘旋的斯托米目睹了这一奇观。

关于影片

这部长达3小时的雄心勃勃的影片是奥尔特曼继《大玩家》之后再次执导的群戏，影片以美国已故作家 雷蒙德·卡弗 的多篇短篇小说为原始素材，导演为了将如此众多的故事联成一体，只能将卡弗的原著进行精选、把众多细节融合在一起，大胆舍弃完整故事线索，采取生活化的散文手法，平行穿插七、八组彼此不相关的人物的日常生活事件，将众人物和事件全摊出来，形成 “全景式” 的连环画：麦克道威尔和电视主持人丈夫、小丑和她丈夫、画家朱莉安·莫尔和其医生丈夫、警官蒂姆·罗宾斯和朱莉安·莫尔的妹妹、麦克多蒙德和飞行员丈夫、电话员和西恩·潘的弟弟、女招待和驾驶员、女招待的女儿和比尔，一对母女（爵士歌手和大提琴手），再加上电视播音员的父亲——这些人之间又包含着亲戚、朋友、情人等 “人际” 关系，将诺大的洛杉矶浓缩为一个小世界，使整个南加州的银色大都会以浮世绘方式呈现在观众眼前。

影片的九个故事短小精悍而有分寸，犹如一张张快照，却又始终保持在沸腾状态：以 “灭蝇” 始，以 “地震” 终，中间穿插了一些人为事件。除三人的死亡之外，所有的事件几乎都是日常琐事，而且基本上围绕着夫妻关系展开：丈夫有外遇了，妻子不再爱丈夫了，丈夫怀疑妻子了，妻子在电话里和别人 “口交” 而对自己的丈夫冷淡了，等等。这些 “私人化” 的事件使建立在众多夫妻、家庭关系之上的整个社会关系 “社会” 化了，即用私人关系表现社会关系。

这部极富幻想力的大师之作人文色彩浓烈，有些片段讽刺时弊，极具黑色幽默。该片与波兰名导基耶斯洛夫斯基的《蓝》并列获得1993年第50届威尼斯电影节金狮奖最佳影片奖，还获得1994年美国奥斯卡最佳导演奖提名。

罗伯特·奥特曼 Robert Altman

又名： Robert Bernard Altman (本名)

罗拔亚特曼 / 劳勃阿特曼 / 罗伯特·阿尔特曼 / 罗伯特·奥尔特曼

性别: 男

星座: 双鱼座

生卒日期: 1925-02-20 至 2006-11-20

出生地: 美国,密苏里州，堪萨斯城

职业: 导演 / 制片 / 编剧 / 演员

imdb 编号： nm0000265

奥尔特曼60年的电影生涯中执导了86部影片，制作了39部影片，并执笔撰写了37部电影剧本，其中包括《陆军野战医院》、《纳什维尔》、《大玩家》、《人生交叉点》、《高斯福德庄园》等有影响力的影片，并5次获得奥斯卡导演提名，两次获制作提名，最终以 “在电影艺术领域做出的卓越贡献和为观众带来的视听享受” 于2006年获得奥斯卡终身成就奖。

奥尔特曼身体中流淌着的欧洲文艺血统使他同好莱坞的商业体系保持着相当的距离，多年来的创作一直保持着高度的个人风格。他对声音进行细致处理和大胆实验，作品中独创性标志元素为交搭式的对话，即同时展示多个对话并有意让其交叉、重叠。而他最为著名的还是对立体交叉的复杂叙事技巧的迷恋。他具有一种能将简单事情复杂化的功力，擅长以庞杂剧本调度众多人物，并配予多线发展的情节和手法多样的叙事方式，游刃有余地编织、理顺各种线索，使整部影片呈现出条清缕陈的面貌和严谨有致的结构。奥尔特曼对现代摄影技术的把握更受到了一致的推崇，是一个公认的现代摄影技术大师，可谓美国独立电影的领军人物。此外，他制作的电影以一贯的全明星阵容而闻名。

穿帮镜头：

1、连续性：吉恩·谢帕德在其情妇度假时往她客厅的窗户扔了块石头，

但当她回来时，那扇窗户却完好无损。

2、连续性：当保罗和霍华德坐在医院的自助餐厅时，他们桌上的食物随着镜头的变化而变换。

3、当多琳用她的车去撞凯西时，很明显，她甚至根本就没有挨近他。

他起码在10英尺以外就跌倒在地。

银色·性·男女 Short Cuts 1993

编号：SJ-3712A ，3D9

配置：独家2016·10新发CC标准收藏双碟版+旧版CC1区双碟版+绝版野边法2双碟版+

盛佳影评学者典藏级中文字幕+官方英法字幕+CC新版/CC旧版/法2海量完整花絮+

绝版OST+原版影介手册扫描文件

音轨：英语2.0-384K 英语5.1-448K 配乐1.0-192K 法语2.0-96K

字幕：英 法 中简 中繁

碟一 花絮：恶搞彩蛋 02:17（法DVD1）

碟二 花絮：

1、额外场景 01:08 00:38 02:24

2、音乐样带 02:57 04:21 03:32

3、运气、信任与番茄酱 01:29:57

4、宣传资料

5、写作与保有善心 56:45

6、雷蒙德·卡佛访谈（音频） 05:31 12:58 08:37 13:03 11:37（“Additional Scenes” 向上进入中字视频版）

7、回忆《银色、性、男女》 28:54

碟三 花絮：

1、罗伯特·奥特曼一瞥 58:32

2、访谈集 06:13 05:51 05:54 04:58 05:15 04:52 05:06 08:42

3、电影剧照 03:52

4、现场剧照 01:29

5、预告片

6、BBC：流动画面 17:38（旧CC）（“Luck”项向上进入）

7、OST（“Luck”项向左进入）

8、ROM：CC原版手册扫描文件

银色·性·男女 Short Cuts 1993

编号：SJ-2745A ，2BD

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享2016·10新发CC标准收藏双碟豪华版[摄影师认可全新4K修复]，

复合旧版CC1区双碟版DVD、绝版野边法2双碟版DVD素材精华，

DTS-HD 2.0原始及DTS-HD 5.1官方混音双高清无损原音，

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保留CC新版/CC旧版/法2三版海量完整花絮并附独家全程中文字幕，

ROM超值加赠原版影介手册扫描文件

音轨：英语DTS-HD2.0 英语DTS-HD5.1 配乐1.0-192K 法语2.0-192K

字幕：英 法 中简 中繁

碟一 花絮：恶搞彩蛋 02:17（法DVD碟1）

碟二 花絮：

1、额外场景 01:08 00:38 02:24

2、音乐样带 02:57 04:21 03:32

3、运气、信任与番茄酱 01:30:02

4、宣传资料（文字介绍，海报画廊，电视预告）（无外挂）

5、写作与保有善心 56:45

6、雷蒙德·卡佛访谈（音频） 51:47

7、回忆《银色、性、男女》 28:54

8、BBC：流动画面 17:38（旧版CC）

9、罗伯特·奥特曼一瞥 58:32（法2）

10、访谈集 06:13 05:51 05:54 04:58 05:15 04:52 05:06 08:42（法2）

11、电影剧照 03:52（法2）

12、现场剧照 01:29（法2）

13、预告片

14、ROM：CC原版手册扫描文件

奥斯卡金像奖 (1994；第66届) ，提名：1

·奥斯卡奖-最佳导演 罗伯特·奥特曼 Robert Altman

威尼斯电影节 (1993；第50届) ，获奖：4

· 金狮奖 罗伯特·奥特曼 Robert Altman

· 沃尔皮杯特别奖 Lyle Lovett、莉莉·泰勒 Lili Taylor 等全部群戏演员

· 费比西奖 - 竞赛单元 罗伯特·奥特曼 Robert Altman

· 帕西内蒂奖 - 最佳电影 罗伯特·奥特曼 Robert Altman

美国金球奖 (1994；第51届) ，获奖：1 ，提名：1

获奖

· 特别奖- 最佳群戏 安迪·麦克道威尔 Andie MacDowell 等群戏演员

提名

· 电影类-最佳编剧罗伯特·奥特曼 Robert Altman Frank Barhydt

法国凯撒奖 (1995；第20届)， 提名：1

· 凯撒奖-最佳外国电影罗伯特·奥特曼 Robert Altman