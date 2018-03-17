宣纸裁切印刷一览表
一、共计7个不同的品种/套，
计划印刷1250套（两种纸凑数，预防损耗）；
二、先备纸张为 700套，
预计实际印刷成品为650套左右；
三、印刷品：
1、顺其自然，双色，
26x40.5厘米，无纸边；
2、精灵出岫，双色，
26x40.5厘米，无纸边；
3、新疆阿勒泰马鹿，三色，
30x45.6厘米，0.5厘米纸边；
4、无数英雄尽折腰，双色，
28.4x34厘米，0.5厘米纸边；
5、重阳，四色，
38x40.5厘米，0.5厘米纸边；
6、传承，双色，
29x35厘米，0.5厘米纸边；
7、新疆记忆，三色，
34x46厘米，0.5厘米纸边。
四、后续三箱纸张，1900张，
规格1.4x0.7米，切纸示意图有误，
实际切纸规格如下：
1、30x35厘米，每张大纸出3张，5700张（本次能用部分）；
2、30x40厘米，1900张（本次不能使用）；
3、35x40厘米，1900张（本次不能使用）；
4、27x40厘米，3800张（本次能用部分）。
五、东光切纸，当天拉回规格
（规格部分有富裕），每种约700张：
1、26x40 厘米，
2、26x40.5 厘米，
3、30x34 厘米，
4、30x35 厘米，
5、34x46 厘米。