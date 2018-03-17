宣纸裁切印刷一览表

一、共计7个不同的品种/套，

计划印刷1250套（两种纸凑数，预防损耗）；

二、先备纸张为 700套，

预计实际印刷成品为650套左右；

三、印刷品：

1、顺其自然，双色，

26x40.5厘米，无纸边；

2、精灵出岫，双色，

26x40.5厘米，无纸边；

3、新疆阿勒泰马鹿，三色，

30x45.6厘米，0.5厘米纸边；

4、无数英雄尽折腰，双色，

28.4x34厘米，0.5厘米纸边；

5、重阳，四色，

38x40.5厘米，0.5厘米纸边；

6、传承，双色，

29x35厘米，0.5厘米纸边；

7、新疆记忆，三色，

34x46厘米，0.5厘米纸边。

四、后续三箱纸张，1900张，

规格1.4x0.7米，切纸示意图有误，

实际切纸规格如下：

1、30x35厘米，每张大纸出3张，5700张（本次能用部分） ；

2、30x40厘米，1900张（本次不能使用）；

3、35x40厘米，1900张（本次不能使用）；

4、27x40厘米，3800张（本次能用部分）。

五、东光切纸，当天拉回规格

（规格部分有富裕），每种约700张：

1、26x40 厘米，

2、26x40.5 厘米，

3、30x34 厘米，

4、30x35 厘米，

5、34x46 厘米。