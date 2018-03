—— 图文整理自网络

南方公园 South Park (1997)

又名: 南方四贱客 / 衰仔乐园 / 南方公园

评分:时光网 8.8,豆瓣 9.1,IMDb 8.7

导演: 崔·帕克 / 马特·斯通 / Eric Stough

编剧: 崔·帕克 / 马特·斯通

主演: 崔·帕克、

马特·斯通、

莫娜·马歇尔、

艾萨克·海耶斯

类型: 喜剧 / 动画

官网: www.southparkstudios.com

国家: 美国

语言: 英语

首播: 1997-08-13(美国)

季数: 23季

集数: 13

单集片长: 30分钟

IMDb 链接: tt0121955

在永远为白雪覆盖的科罗拉多小镇,生活着一群想法独特、行事怪异的小孩。经常充当四人组领导者的斯坦(特瑞·帕克 Trey Parker 配音)对流行元素永远抱怀疑态度,而面对喜欢的女孩又会忍不住呕吐;戴着绿色帽子的犹太小孩凯尔(麦特·斯通 Matt Stone 配音)因种族的关系经常和抱有歧视且贪婪自大的超级毒舌小胖子艾瑞克(Trey Parker 配音)发生冲突;永远裹得严严实实说话含混不清的肯尼(Matt Stone 配音),很悲惨地每集都死于意外,而下一集又若无其事地复活。

四个小家伙以及镇上各种思想扭曲的人物、时不时乱入的名人。组成了妙语连珠、恶搞不断的南方公园大世界……

南方公园 South Park S01~S04 第1部(1-4季)

编号:W4105,4BD

配置:独家B区蓝光版+精译中文字幕

音轨:英语2.0

字幕:英 中简 中繁

南方公园 South Park S05~S08 第2部(5-8季)

编号:W4106,4BD

配置:独家B区蓝光版+精译中文字幕

音轨:英语2.0

字幕:英 中简 中繁

南方公园 South Park S09~S12 第3部(9-12季)

编号:W4107,4BD

配置:独家B区蓝光版+精译中文字幕

音轨:英语2.0

字幕:英 中简 中繁

南方公园 South Park S13~S16 第4部(13-16季)

编号:W4108,4BD

配置:独家B区蓝光版+精译中文字幕

音轨:英语2.0

字幕:英 中简 中繁

南方公园 South Park S17~S19+Movie+Bonus 第5部

(17-19季+电影版+纪录片+美国战队)

编号:W4109

配置:独家A区蓝光版+HD内核640k声轨+精译中文字幕

音轨:英语5.1

字幕:英 中简 中繁

SJBD-WHD 系列,共计20碟蓝光,将《南方公园》全季、电影版、纪录片,以及制作团队的提线木偶电影《美国战队》,一气呵成 全部收录,堪称功德 !

《南方公园》其他译法《衰仔乐园》(香港版本翻译)或《南方四贱客》(台湾版本翻译),是美国喜剧中心(Comedy Central)制作的一部剪纸摆拍动画剧集,由 Matt Stone 和 Trey Parker 创作。

《南方公园》经常通过歪曲式的摹仿来讽刺和嘲弄美国文化和社会时事的各个方面,挑战了许多根深蒂固的观念和禁忌,并因其中的粗口、黑色幽默和超现实幽默而著名。

1997年首播,至2016年已播到第20季(可在多个网络平台观看),目前已被喜剧中心续订至23季(截至2019年)。

《南方公园》的创意最初始于1992年,当时的特雷·帕克和马特·斯通还在科罗拉多大学学习电影制作。他们制作了一个名为《The Spirit of Christmas》的动画短片。这是一部剪纸动画,在这部制作粗糙的短片里,可以看到南方公园四大主角的原型,包括一个长得像卡特曼但是叫做肯尼的角色,一个长得像肯尼但是没有名字的角色,以及长得像斯坦和凯尔但没有名字的角色。两人用一顶魔术帽子使一个杀人的雪人获得了生命,然后他们被雪人杀掉了。圣婴耶稣拯救了这一切:他用自己的光环把魔术帽子从雪人头上打了下来,使雪人变回了雪。

福克斯电视台的总经理 Brian Garden 看了短片以后,要求二老再制作一部类似的短片,于是二老在1995年制作了《The Spirit of Christmas》第二部。这部短片展现了性格特点更加鲜明的四主角。为了区分这两部短片,通常把第一部称为《Jesus vs. Frosty》,把第二部称为《Jesus vs. Santa》。

随着《The Spirit of Christmas》在互联网上传播而越来越出名,二老开始决定将它们发展成一整个动画系列。他们先去了福克斯电视台,但福克斯拒绝播映。接着他们又去了MTV和喜剧中心,最终喜剧中心的经理 Doug Herzog 同意播出这个系列。

1997年8月13日,《南方公园》第一集正式播出。这也是整个系列唯一一集纯剪纸动画(后来的剧集全是电脑制作的),花了3个月才制作完成。

第一集正式播出的《南方公园》名叫《Cartman Gets an Anal Probe》。这一集仅仅是恶搞,并没有刻意触犯中产阶级的神经,或者攻击在世的名人。它获得了巨大的成功。《南方公园》第一季登上了《新闻周刊》和《滚石》杂志的封面,那些已经把 “喜剧中心” 排除在业务范围以外的有线电视运营商又重新把它捡了起来。从此,《南方公园》拥有稳定的数以百万计的观众,赚到了数以千万计美元的广告收入。而且还拿到了艾美奖 。

一开始,四个小男孩——斯坦(Stan Marsh)、凯尔(Kyle Broflovski)、卡特曼(Eric Theodore Cartman)(名字的后半段和《侠盗猎车手:圣安地列斯》里的胖警察同音)和肯尼(Kenny McCormick)生活在一个平行宇宙里,在这个只有夏天和冬天的科罗拉多小镇生活的人们都头脑疯狂,行为怪异,不可名状。在这里有外星人入侵、会说话的屎、政治革命、虐待儿童……需要指出的是,其中有两个小孩是创造者的化身:怀疑主义的斯坦是帕克的化身,而认真、敏感的犹太孩子凯尔是斯通的化身。(斯坦曾因为他的怀疑论得了亚斯伯格症,而凯尔则几乎每一次都充当四人组中良心发现和总结经验的角色。)作家和纪录片导演亚瑟·布雷德福德说:“帕克是一个富于创造性的人,但他的创造不能离开斯通。斯通是一个有全局观的思想者,而帕克是个典型的创意天才。斯通经常会跟他们的老板争吵,而帕克总是会在旁边笑,然后走开。”

《南方公园》正稳定地走在娱乐讽刺和政治批评的潮流尖端,通过耸人听闻的 “无责任语言暴力” 和异想天开的故事情节针砭时弊、奚落权力阶层,四个小男孩也都成了同一个“南方公园镇”里的调皮居民。

南方公园 South Park: Bigger Longer & Uncut (1999)

又名: 南方公园 电影版 / 南方四贱客 / 衰仔乐园 大电影版

评分:时光网 8,豆瓣 8.5,IMDb 7.8

导演: 崔·帕克

编剧: 崔·帕克 / 马特·斯通 / Pam Brady

主演: 崔·帕克、马特·斯通、

玛丽·凯·伯格曼、

艾萨克·海耶斯、

乔治·克鲁尼、

明妮·德里弗

类型: 喜剧 / 动画 / 歌舞

官网: www.southparkstudios.com/

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1999-06-30

片长: 81 分钟

IMDb 链接: tt0158983

South Park是美国一个宁静的小镇,这里的人们生活的单纯、快乐。一日,四个小伙伴Cartman、Stan、Kenny、Kyle,偷偷溜进了正在播映一部由加拿大演员 P 和 T 主演的低级电影,影中充斥着黄色笑话和不堪入耳的粗口。四个小伙伴看完电影后学会片中的粗口,并到处和其他孩子讲。很快这些粗口就传遍了小镇,小镇上几乎每一个小孩都跑去看了这部电影,都学会了这些粗口。这些粗口让小镇的大人们十分惊慌,他们认为是加拿大人教坏了他们的孩子,更荒唐的是,美国国会也这样认为,于是,一场发生在美国和加拿大之间的战争打响了!

美国战队:世界警察 Team America: World Police (2004)

又名: 环球特警组 / T.A.反恐战队

评分:时光网 7.6,豆瓣 7.7,IMDb 7.2

导演: 崔·帕克

编剧: 崔·帕克 / 马特·斯通

主演: 崔·帕克、

马特·斯通、

克里斯汀·米勒、

Masasa Moyo、

达兰·诺里斯

类型: 喜剧 / 动作 / 动画 / 冒险

官网: http://www.teamamericamovie.com/

国家: 美国 / 德国

语言: 英语

上映: 2004-10-15

片长: 98 分钟

IMDb 链接: tt0372588

这是好莱坞继《南方公园》后又一部开涮力作。原来,美国有一个奋力维护世界和平的组织在保护我们的世界,那就是――环球特警组!这次,环球特警组又将重拳出击。特警组重部收到了可靠消息,世界某个角落里的一名患有 “权力饥渴症” 的类似于希特勒的独裁者正在向世界各地的恐怖组织兜售大规模杀伤性武器,企图以此制造混乱从中谋利。

特警组的队员很多已为人所熟悉,所以特警组决定招募新人去完成这次的间谍任务。这个名额自然落到了极具表演天赋的百老汇演员 加里(崔•帕克 Trey Parker 饰)身上。加里首次出战就成功潜入了一个军火交易商的基地。他发现恐怖分子已经开始大量购得大规模杀伤性武器。

从开罗的金字塔到巴拿马运河,“美国战队” 的脚印几乎踏遍了全世界,最终在北朝鲜的主席宫发现那个进行秘密军火买卖的正是金正日,面对这位对权力已经痴狂成疾的领导人,“美国战队” 置危险于不顾,拼了命也要阻止他颠覆世界的阴谋。

《美国战队:世界警察》 ,故事设定用一部动作影片的角度去看,可以说是再循规蹈矩不过了,然而这里真正的奇妙之处就在于,影片中的角色清一色由牵线木偶来饰演,而其幕后制作则是《南方公园》的原班人马。虽然是木偶,导演特雷·帕克同样赋予给它们人的性格特征:乔来自于内布拉斯州立大学,这位曾是球队四分卫的校园明星是天生的领导型人才;莎拉毕业于伯克利学院,对事物拥有着敏锐的感知力和洞察力;克里斯则是来自于底特律的自由搏击专家;莉莎曾在普林斯顿大学主修心理学,专门研究恐怖分子的犯罪心理--再加上新入队的加里,构成了这样一个世界级顶尖的警察队伍,他们在指挥官鲍茨伍德的带领下为了 “世界和平” 而劳碌奔波。

由于故事中最大的反派是现实世界的金正日,给影片的在世界各地的公映带来了障碍。