—— 图文整理自网络

小羊肖恩 Shaun the Sheep Season 1 (2007)

又名: 超级无敌羊咩咩(港) / 笑笑羊(台)

评分：时光网 8.9，豆瓣 9.1，IMDb 8.3

导演: 克里斯托弗·萨德勒 / 理查德·斯塔扎克

编剧: 理查德·斯塔扎克 / 艾莉森·斯诺登 / 罗伯·达德利 / 大卫·芬 / 尼克·帕克

主演: 贾斯汀·弗莱彻、

约翰·斯帕克斯、

理查德·韦伯、

凯特·哈伯

类型: 喜剧 / 动画

官网: www.shaunthesheep.com

国家: 英国

语言: 无对白

首播: 2007-03-05(英国)

季数:

集数: 40

单集片长: 7分钟

IMDb 链接： tt0983983

《小羊肖恩》是一部没有任何台词的哑剧，每集大约有7分钟，但在短短的时间内，依旧能尽显《超级无敌掌门狗》的一贯风格。场景是英国的青苔底农场(Mossy Bottom Farm)，细节做得可爱之极。这群绵羊们在尽职地吃草之余，很喜欢搞一些些 "业余" 活动。羊群们常有一些异想天开的主意，但闯祸总是在所难免，使得整个片子充满搞笑氛围。

影片讲述一只小绵羊肖恩和伙伴们在农场的生活故事，羊儿们出现些异想天开的主意，搞笑可爱。 小羊肖恩这部片动物的智商明显很高，甚至比一些剧中的人类角色还要聪明。它们会听音乐，开汽车。 在类似英国的一个乡村农场里。一个农夫经营着自己的牧场。这位笨笨的农夫养着包括绵羊的一大群动物，其中有一只叫肖恩的绵羊。它和农夫的狗以及农场里的各种动物的生活，构成了这部情景喜剧动画的主要内容。

《小羊肖恩》(Shaun the Sheep)是英国阿德曼动画工作室和英国广播公司携手创作的无声定格动画喜剧，由理查德·格勒佐维斯基、克里斯多夫·萨德勒导演并编剧。截至2017年，该片共制作了5季150集，于2007年3月在英国广播公司旗下CBBC频道首播，并在全球180个国家播出。

中央电视台少儿频道于2012年引进了该片的第1、2季播出，第3、4季 则由国内各家网络媒体分别引进，第5季暂时未引进。

这部片的特点是剧中角色并无任何语言对话，仅有 "叽里呱啦" 的发音，但制作公司巧妙地通过角色之间的动作、神态上的交流，让观众了解剧情发展。

本片主角肖恩，其官方的第一次登场是出现于《超级无敌掌门狗》，片中主角华莱士和阿高试图拯救一群即将成为狗粮的羊群。而肖恩是其中最年轻的一只羊，肖恩在其中已经展现出它的智慧，他也曾在《超级无敌掌门狗》系列的短片中的《店员13》一集登场。

小羊肖恩 【第1季~第5季+电影版+特别篇】

编号：W4130，2BD

配置：A区蓝光版+无损HD内核640K声轨

音轨：英语5.1

字幕：本片无需字幕

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小羊肖恩：农夫的美洲驼 / Shaun the Sheep: The Farmer's Llamas 2015

导演: 尼克·帕克

编剧: 尼克·帕克

主演: 贾斯汀·弗莱彻 / 约翰·斯帕克斯 / 西恩·康诺利 / Chris Grimes

类型: 动画

国家: 英国

语言: 无对白

上映: 2015-12-26(英国)

片长: 28分钟

剧情：

小羊肖恩偷偷跟着农夫和狗狗Bitzer来到集市上，遇到了三头羊驼，他以前从没见过这种动物，所以充满了好奇。小羊在农夫不知情的情况下，让他买下了羊驼们。

在长满青草的农场，肖恩很高兴跟羊驼们搞恶作剧，这给他们的生活增添了很多乐趣。但很快羊驼们发现自己很不适应这个新家园，于是事情变得失控。

肖恩不得不采取行动，他需要想办法赶走这三个家伙，保存农场……

编号：SJD9-3383A ，未收

配置：迪士尼日A区蓝光高清重编码版本+蓝光HD内核全码DTS（配乐，无需字幕）+完整花絮

音轨：配乐2.0-192 配乐5.1-448 配乐DTS5.1-1536

字幕：中简（标志）

花絮：

1、青苔底农场短片 18：50

2、短片电影 01：41

3、美洲驼的介绍 04：1

4、杰伊·格雷斯导演的解说 03：40

编号：SJBD-6186A，未收

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享迪士尼日A区版，原版绝无压缩原汁原味视频，特别草泥马DTS-HD 5.1及LPCM 2.0双无损原音（配乐，无需字幕），保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：配乐LPCM2.0 配乐DTS-HD5.1

字幕：中简（标志）

花絮：

1、青苔底农场短片 18：50

2、短片电影 01：41

3、美洲驼的介绍 04：1

4、杰伊·格雷斯导演的解说 03：40"

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小羊肖恩 Shaun the Sheep Movie (2015)

又名: 小羊肖恩大电影 / 超级无敌羊咩咩大电影之咩最劲(港) /

笑笑羊大电影(台) / 超级无敌羊咩咩 电影版 / 笑笑羊 电影版

评分：时光网 8.2，豆瓣 8.4，IMDb 7.4

导演: 马克·伯顿 / 理查德·斯塔扎克

编剧: 马克·伯顿 / 理查德·斯塔扎克 / 尼克·帕克

主演: 贾斯汀·弗莱彻、

约翰·斯帕克斯、

欧米德·吉亚李利

类型: 喜剧 / 动画 / 冒险

官网: www.shaunthesheep.com

国家: 英国

语言: 无对白

上映: 2015-07-17(中国大陆) / 2015-02-06(英国)

片长: 85分钟

IMDb 链接： tt2872750

厌倦了每天千篇一律的枯燥生活，小羊肖恩决定做些改变。他煽动同伴们参与了他的计划，引开狗狗比泽尔的同时，将农夫催眠。可是他们的快乐假日还没开始，意外突然发生。关着农夫的拖车厢失去控制，一路向市中心冲去。比泽尔命令羊羊们回到农场，自己则惊慌失措地跑去营救农夫。好不容易醒来的农夫根本搞不清发生了什么状况，随后头部遭受撞击失去了记忆。另一边，农场在三只肥猪的祸害下沸反盈天，乱作一团。肖恩、提米、雪利他们都开始怀念一本正经的农夫了。一不做二不休，肖恩背起行囊混上了开往市中心的巴士，他的伙伴们也不打招呼尾随而至。

怎奈城市的情况极其复杂，冷酷无情的抓狗人更成为羊羊们难以逾越的障碍……

小羊肖恩大电影 / 超级无敌羊咩咩之咩最劲

编号：SJD9-3294A ，洗版；加3区素材，本碟未收，WHD 套装已经包括！

配置：独家运河影业英2区DVD版+独家安乐港3+蓝光HD内核全码DTS+官方中英文字幕

+完整花絮+独家音乐录影带（注：本片无对白无国配）

音轨：英2.0-224/英5.1-448/英DTS5.1-1536

字幕：英/中繁/中简

花 絮：

1、制作特辑 12:14

2、见见角色们 3:51

3、与小样肖恩一起揭秘幕后 2:26

4、见见演职员 2:58

5、“像是夏天来到” 音乐录影带（Play向上进入）。

本片是1995年《超级无敌掌门狗》(Wallace and Gromit)的衍生作品，主人公肖恩最初在该系列短剧《剃刀边缘》(A Close Shave)中登场。后来该片又产生了自己的衍生作品《小小羊提米》，以及于2015年7月17日在国内上映的《小羊肖恩大电影》，《小羊肖恩大电影2》于2017年上映。

2015超受好评动画神作，豆瓣评分8.6，时光网评分8.0，《小鸡快跑》英国著名粘土定格动画工作室阿德曼旗下人见人爱小羊肖恩首登大银幕，羊咩咩拯救人类变大英雄，国内定于七月公映。

超级无敌羊咩咩 电影版 洗版：加3区素材

编号：SJBD-1256A ，本碟未收，WHD 套装已经包括！

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

运河影业英B区复合安乐港A区版，原版绝无压缩原汁原味视频，羊羊得意DTS-HD 5.1高清无损原音，官方中英文字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕，集成音乐录影带。

音轨：英DTSHD5.1

字幕：英 中简 中繁

花絮：

1、制作特辑 12:14

2、见见角色们 3:51

3、与小样肖恩一起揭秘幕后 2:26

4、见见演职员 2:58

5、“像是夏天来到” 音乐录影带。