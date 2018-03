RBD





RBD-83183T 吴宇森:英雄本色 1-3,BD25×3

RBD-U-C09167 行星地球地球脉动/Planet Earth (2006),五碟精装版,目前最佳版本,

国版为删减版,SJ为压缩四碟版

—————————————————————————————————————————

DT :

DT-91141 伟大的警察/ 芝加哥剿匪战 / 大内幕 The Big Heat (1953),7.8,弗里茨·朗

DT-91159 姑娘们 Девчата (1961),7.9,苏联经典喜剧片

DT-91176 浪人街 Ronin-gai (1990),7.6,导演:黒木和雄,

原田芳雄、桶口可南子、石桥莲司、田中邦卫、 勝新太郎

DT-91203 情人节大屠杀 The St. Valentine's Day Massacre(1967),7.8,

美国经典B级黑帮犯罪片,导演: 罗杰·科曼

DT-91206 福地 Ziemia obiecana (1975),8.3,二轮,波兰 安杰伊·瓦伊达

DT-91231 汪洋中的一条船 He Never Gives Up (1978),7.4,台湾经典励志传记,

导演: 李行,主演: 秦汉 / 林凤娇

DT-91233 红柿子 Red Persimmon (1996),8.9,台湾经典乡愁题材电影

导演: 王童,主演: 陶述、刘若英

DT-91234 今天不回家 Tonight Nobody Goes Home (1996),7.8,

导演: 张艾嘉,主演: 郎雄、归亚蕾、赵文瑄、刘若英、陈小春、杜德伟

————————————————————————————————————————