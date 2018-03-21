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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2018-03-21 淘碟目录

雄霸天下 发布于：

RBD


RBD-83183T      吴宇森:英雄本色 1-3，BD25×3

RBD-U-C09167  行星地球地球脉动/Planet Earth  (2006)，五碟精装版，目前最佳版本，

                          国版为删减版，SJ为压缩四碟版

 

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DT ：

 

DT-91141 伟大的警察/ 芝加哥剿匪战 / 大内幕 The Big Heat (1953)，7.8，弗里茨·朗

DT-91159 姑娘们 Девчата (1961)，7.9，苏联经典喜剧片

DT-91176 浪人街 Ronin-gai (1990)，7.6，导演：黒木和雄，

                 原田芳雄、桶口可南子、石桥莲司、田中邦卫、 勝新太郎

DT-91203 情人节大屠杀 The St. Valentine's Day Massacre(1967)，7.8，

                美国经典B级黑帮犯罪片，导演: 罗杰·科曼 

DT-91206 福地 Ziemia obiecana (1975)，8.3，二轮，波兰 安杰伊·瓦伊达 

DT-91231 汪洋中的一条船 He Never Gives Up (1978)，7.4，台湾经典励志传记，

                 导演: 李行，主演: 秦汉 / 林凤娇

DT-91233 红柿子 Red Persimmon (1996)，8.9，台湾经典乡愁题材电影

                 导演: 王童，主演: 陶述、刘若英

DT-91234 今天不回家 Tonight Nobody Goes Home (1996)，7.8，

                 导演: 张艾嘉，主演: 郎雄、归亚蕾、赵文瑄、刘若英、陈小春、杜德伟

 

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SJ BD ：

 

 

 

 

 

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雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 46岁 处女座

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