RBD
RBD-83183T 吴宇森:英雄本色 1-3，BD25×3
RBD-U-C09167 行星地球地球脉动/Planet Earth (2006)，五碟精装版，目前最佳版本，
国版为删减版，SJ为压缩四碟版
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DT ：
DT-91141 伟大的警察/ 芝加哥剿匪战 / 大内幕 The Big Heat (1953)，7.8，弗里茨·朗
DT-91159 姑娘们 Девчата (1961)，7.9，苏联经典喜剧片
原田芳雄、桶口可南子、石桥莲司、田中邦卫、 勝新太郎
美国经典B级黑帮犯罪片，导演: 罗杰·科曼
DT-91206 福地 Ziemia obiecana (1975)，8.3，二轮，波兰 安杰伊·瓦伊达
导演: 李行，主演: 秦汉 / 林凤娇
导演: 王童，主演: 陶述、刘若英
DT-91234 今天不回家 Tonight Nobody Goes Home (1996)，7.8，
导演: 张艾嘉，主演: 郎雄、归亚蕾、赵文瑄、刘若英、陈小春、杜德伟
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SJ BD ：