—— 图文整理自网络

要塞风云 Fort Apache (1948)

又名: 阿帕奇要塞 / War Party

评分:时光网 7.7,豆瓣 7.2,IMDb 7.6

导演: 约翰·福特

编剧: Frank S. Nugent / 詹姆斯·华纳·贝拉

主演: 亨利·方达 / 约翰·韦恩 / 秀兰·邓波儿

类型: 西部

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1948-03-09

片长: 125分钟 / 84分钟(西德剪辑版)

IMDb 链接: tt0040369

欧文·索帝斯 是南北战争名将,被贬谪至阿伯契堡垒当指挥官,为恢复往日荣耀,将责任压在每个骑兵上,引起官兵的厌恶。而同来的女儿费拉,却很快获得官兵女眷的友谊。费拉与奥洛克中尉发生恋情,欧文以家世无法匹配反对。

后来边境发生印地安人屠杀巡逻骑兵事件,欧文派约克上尉去墨西哥请印地安人回保留地,约克圆满达成。欧文却耍谋略骗科奇斯,想将印地安人赶回保留地,双方谈判,众酋长要求将败类米强逐出保留地,欧文要求无条件回保留地。谈判破裂,欧文下令攻击,约克反对被调为补给队。一场战役下来,兵败如山倒,欧文与官兵一同赴死,保住了骑兵队的荣誉。

这是约翰·福特 “骑兵队三部曲” 的第一部,由亨利·方达、约翰·韦恩和秀兰·邓波儿联袂出演。

后面两部是1949年的《黄巾骑兵队》(She Wore a Yellow Ribbon)和1950年的《边疆铁骑军》(Rio Grande)。该片对白人将领狂妄自大的心理描述入木三分;亨利·方达在片中表现极佳,很有水准。片中的大屠杀场面颇为惨烈,在技巧上充分表现了福特的一流水准。

洛迦诺国际电影节 (1948;第3届) ,获奖:2

·奖-最佳导演约翰·福特 John Ford

·奖-最佳摄影-黑白片 Archie Stout

At Fort Apache, an honorable and veteran war captain finds conflict when his regime is placed under the command of a young, glory hungry lieutenant colonel with no respect for the local Indian tribe.

要塞风云

品牌:D5,全区

音轨:英语DD2.0

字幕:中文、英文

片长:145 分钟

镜像:完成

发行:6区,福建音像出版社

ISRC CN-E17-04-0219-0/V.J9

国权像字公-2004-0387

文像进字(2004)1464号