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雄霸天下

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编辑 | 删除 1948 阿帕奇要塞风云，约翰·福特“骑兵队三部曲”的开篇，亨利·方达、约翰·韦恩、秀兰·邓波儿！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                  —— 图文整理自网络

 

 

要塞风云 Fort Apache (1948)

 

又名: 阿帕奇要塞 / War Party

评分：时光网 7.7，豆瓣 7.2，IMDb 7.6

 

导演: 约翰·福特

 

编剧: Frank S. Nugent / 詹姆斯·华纳·贝拉

主演: 亨利·方达 / 约翰·韦恩 / 秀兰·邓波儿

类型: 西部

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1948-03-09

片长: 125分钟 / 84分钟(西德剪辑版)

IMDb 链接： tt0040369

 

      欧文·索帝斯 是南北战争名将，被贬谪至阿伯契堡垒当指挥官，为恢复往日荣耀，将责任压在每个骑兵上，引起官兵的厌恶。而同来的女儿费拉，却很快获得官兵女眷的友谊。费拉与奥洛克中尉发生恋情，欧文以家世无法匹配反对。

      后来边境发生印地安人屠杀巡逻骑兵事件，欧文派约克上尉去墨西哥请印地安人回保留地，约克圆满达成。欧文却耍谋略骗科奇斯，想将印地安人赶回保留地，双方谈判，众酋长要求将败类米强逐出保留地，欧文要求无条件回保留地。谈判破裂，欧文下令攻击，约克反对被调为补给队。一场战役下来，兵败如山倒，欧文与官兵一同赴死，保住了骑兵队的荣誉。

 

 

 

 

      这是约翰·福特 “骑兵队三部曲” 的第一部，由亨利·方达、约翰·韦恩和秀兰·邓波儿联袂出演。

后面两部是1949年的《黄巾骑兵队》（She Wore a Yellow Ribbon）和1950年的《边疆铁骑军》（Rio Grande）。该片对白人将领狂妄自大的心理描述入木三分；亨利·方达在片中表现极佳，很有水准。片中的大屠杀场面颇为惨烈，在技巧上充分表现了福特的一流水准。

 

 

 

 

 

 洛迦诺国际电影节 (1948；第3届) ，获奖：2

 

 

·奖-最佳导演约翰·福特 John Ford  

·奖-最佳摄影-黑白片 Archie Stout  

 

 

 

 

 

At Fort Apache, an honorable and veteran war captain finds conflict when his regime is placed under the command of a young, glory hungry lieutenant colonel with no respect for the local Indian tribe.

 

 

 

 

要塞风云

 

品牌：D5，全区

音轨：英语DD2.0

字幕：中文、英文

片长：145 分钟

镜像：完成

发行：6区，福建音像出版社

         ISRC CN-E17-04-0219-0/V.J9

国权像字公-2004-0387

文像进字（2004）1464号

 

 

 

要塞风云 Fort Apache(1948)

7 .7

要塞风云(1948)

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标签：
约翰·福特 亨利·方达 约翰·韦恩 秀兰·邓波儿
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