心灵捕手 Good Will Hunting (1997)

又名: 骄阳似我(港)

评分:时光网 8.4,豆瓣 8.8,IMDb 8.3

No.81,豆瓣电影Top250

导演: 格斯·范·桑特

编剧: 本·阿弗莱克 / 马特·达蒙

主演: 马特·达蒙、

罗宾·威廉姆斯、

本·阿弗莱克、

斯特兰·斯卡斯加德、

明妮·德里弗

类型: 剧情

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1997-12-05(美国)

片长: 126 分钟

IMDb 链接:tt0119217

一个麻省理工学院(MIT)的数学教授,在他系上的公布栏写下一道他觉得十分困难的题目,希望他那些杰出的学生能解开答案,可是却无人能解。结果一个年轻的清洁工威尔在下课打扫时,发现了这道数学题并轻易的解开这个难题。数学教授在找不到真正的解题人之后,又下了另一道更难的题目,要找出这个数学天才。

原来这个可能是下一世纪的爱因斯坦的年轻人叫威尔·杭特,他聪明绝顶却叛逆不羁,甚至到处打架滋事,并被少年法庭宣判送进少年观护所。数学教授有心提拨这个性不羁自我的天才,保释并向法官求情,才让他免受牢狱之灾,要他定期研究数学和接受心理辅导。虽然教授希望威尔能够重拾自己的人生目标,而用尽方法希望他打开心结,但是许多被教授请来为威尔做心理转导的心理学家,却都被这个毛头小伙子洞悉心理反被威尔羞辱,纷纷宣告威尔已 “无药可救”。

数学教授在无计可施的情况下,只好求助他的大学同学及好友、心理辅导专家 西恩·麦克奎尔 教授(罗宾·威廉斯饰),希望他来开导这个前途汲汲可危的年轻人。在这位事业不太成功的西恩教授的努力下,两人由最初的对峙转化成互相启发的友谊,从而使威尔打开心扉,走出了孤独的阴影,实现自我。

心灵捕手 / 骄阳似我

编号:SJ-0809A

配置:1区收藏版+蓝光HD内核全码DTS+法2+日2+3区+6区5.1国配+花絮+OST+中文评论字幕

音轨:英语5.1/英语DTS/国语5.1/法语5.1/日语2.0/导评2.0

字幕:英/法/西/中/日/韩文/中文导评/中文导评双显

年轻天才威尔·亨汀的成长故事,原本是一篇仅有50页的短篇小说,由当时就读于哈佛大学的马特·达蒙在1992年构思而成。完成这篇写作习作之后,达蒙马上找到同乡好友本·阿弗莱克,希望与其联手进一步挖掘主人公威尔·亨汀的个性和潜力。作为来自马萨诸塞州剑桥的影坛新人,达蒙和阿弗莱克自从三年级开始便是交情莫逆的好伙伴,酷爱表演的二人早在中学时期就一同出演过很多学校剧团的剧目,虽说之前从未合作过剧本,可他们一致认为《心灵捕手》的故事非常适合拍成电影,并决定协力创作出他们自己的剧本。“我们每年至少要看500部剧本,” 达蒙说,“可真正的佳作却凤毛麟角,我们深知刚刚起步的演员很难遇到好本子,所以我们打算进行一次有趣的尝试,打造出适合自己的剧本,不过我们的创作初衷只是尝试,我们从没奢望剧本能取得轰动效应,更没想到能与 格斯·范·桑特、罗宾·威廉斯 合作。”

《心灵捕手》是达蒙和阿弗莱克的编剧处女作,也是两人担纲主演的第一部电影,他们选择用演员的方式酝酿剧本,在动笔之前,他们先是一起即兴创作出每个场景,然后再随情节的发展构建人物。“我们努力让对方开怀大笑,” 达蒙说,“随后再想方设法将各自的故事组接在一起,这也是整个过程中最艰难的一步。” 阿弗莱克补充道:“为了让影片的对白更睿智,我们查阅了很多百科全书,在塑造威尔的角色时,我们想到了很多问题,比如怎样才能速读速记?怎样才能吸引完美的女性?” 达蒙和阿弗莱克起初想将威尔的故事打造成一部惊悚片,可随着影片剧本的逐渐成形,两人决定一改初衷,拍摄出一部由人物推动情节发展的剧情片。

在剧本完工之后,阿弗莱克应邀出演了独立电影《光荣的迷惑》,在影片拍摄期间,制作人查尔斯·摩尔看到了《心灵捕手》的剧本,让阿弗莱克意想不到的是,摩尔不但非常看好剧本,而且还承诺一完成《光荣的迷惑》就立即着手筹拍。就在达蒙和阿弗莱克专注于拍摄计划的同时,幸运接踵而至,通过影坛友人和同事的推荐,《心灵捕手》的剧本开始广为流传,而且博得了业内人士的交口称赞。达蒙和阿弗莱克意识到他们的《心灵捕手》已经可以告别小成本电影的定位,可购得剧本的城堡石娱乐公司却迟迟不肯开拍。

1995年春,悬而未决的《心灵捕手》终于迎来转机,在出演《猜·情·寻》之前,阿弗莱克向该片导演 凯文·史密斯 和制作人 斯科特·摩西尔 展示了本片剧本,深受吸引的两位影人立即将剧本推荐给米拉麦克斯影业公司的联合主席 哈维·韦恩斯坦 和 乔纳森·戈登,和看过剧本的其他人一样,韦恩斯坦和戈登也被天才威尔的故事打动了,两人不但决定亲自担纲监制,而且还找来曾为米拉麦克斯制作过《落水狗》和《低俗小说》的资深制作人 劳伦斯·班德 加盟本片。

罗宾·威廉斯将本片视作一场意愿之争,因为数学家、治疗专家、威尔的女友和好友都希望帮助威尔重拾自我,而片中的每个场景都涵盖着很多层面。为扮演 肖恩·马奎尔,威廉斯曾向邦克山社区学院的一名教师讨教,并经常出入南波士顿的低档酒吧,练就了当地蓝领阶层的爱尔兰口音。

心灵捕手 / 骄阳似我 Good Will Hunting

编号:SJBD-0549B(十五周年纪念特别完整收藏版),第二版,洗版:独家双国配

配置:【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享狮门美A区十五周年纪念全球最佳影音收藏版,荟萃中法日悉数官方素材精华,

特别骄阳似我DTS-HD 5.1高清无损原音,集成独家6区/央视双国配,

官方中英法西日韩字幕,保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨:英语DTS-HD5.1、法语5.1-448K、

国语2.0-192K、国语2.0-192K、日语2.0-192K、英语评论2.0-192K

字幕:英文/法文/西班牙文/中文简体/中文简体/中文繁体/日文/韩文/中文简体评论

花絮:

1、15周年纪念访谈辑

2、主演马特·达蒙访谈一

3、主演马特·达蒙访谈二

4、本·阿弗莱克访谈

5、制作特辑

6、删节片段

7、直击拍摄现场

8、奥斯卡金像奖最佳影片剪辑

9、音乐录影带

拍摄花絮:

1、导演格斯·范·桑特曾要求马特·达蒙和本·阿弗莱克重写剧本,让本饰演的查基死于建筑事故。

达蒙和阿弗莱克很不情愿,但还是重写了剧本。结果范·桑特读了以后承认这是一个很糟的主意。

2、前哈佛学生马特·达蒙本来想把主角设置成物理天才,并为此跟一名哈佛大学获过诺贝尔物理奖的教授 Sheldon L. Glashow 进行讨论,结果教授建议他主角是数学天才比较合适,并把自己的连襟,麻省理工的数学教 Daniel Kleitman 介绍给达蒙。后来这两位教授都在字幕中被感谢。

3、当马特·戴蒙饰演的威尔和罗宾·威廉斯饰演的教授西恩在办公室中第一次见面时,

威尔推荐西恩美国历史学家霍华德·齐恩的书《美国人民的历史》。

马特·达蒙小时候是齐恩的邻居,还曾为这本书的有声版CD献声。

4、在西恩教授的办公室里挂着的那张画是导演格斯·范·桑特画的。

5、西恩和威尔在办公室中,西恩谈到自己死去的老婆趣事,那些台词是罗宾·威廉斯自由发挥的,

这也许是马特·戴蒙为什么笑得那么的厉害的原因。

如果你仔细观察,会发现镜头也在晃动,或许也是出于这个原因。

6、片中明妮·德里弗所饰 Skylar 的现实中的原型也叫Skylar,跟马特·达蒙约会过,

后来嫁给了 Metallica 乐队的鼓手和创始人 Lars Ulrich,并成了一名急诊室医生。

7、影片结尾字幕最后一行 “纪念金斯伯格(Allan Ginsburg)和伯拉斯(William S. Burroughs)。”

他们都是 “垮掉的一代” 作家的代表人物。

8、罗宾·威廉姆斯在本片中的最后一句台词 “that son of bitch, he stole my line” ,

是他即兴创作的。

9、片中 Will 推荐 Chuckie 面试的单位名叫 Holden & McNeil,

而本·阿弗莱克在《猜·情·寻》(Chasing Amy)中的名字正好叫 Holden McNeil。

10、片中 Will 乘坐的地铁其实在1994年就 “退役” 了,

而此辆地铁是由捷运公司从封藏的库存中找出并清洗出来的。

11、影片开头出现的那些数学公式是一种被称为 “傅里叶算法” 的数学程式,类似于 sin 和 cos。

这种算法在物理学和工程学上应用得比较多。

12、片中出现的学术报告厅是属于 McLennan 物理研究室的,该实验室位于加拿大多伦多大学内。

13、该剧的剧本最早是由城堡石(Castle Rock)影业公司发掘的,但由于不知如何操作,

所以电影制作人 凯文·史密斯 带着剧本找到了 米拉麦克斯(Miramax)电影公司,

而该片也成为当时米拉麦克斯公司创收最高的电影,直到2002年被《芝加哥》取代。

14、片中建筑公司的电话号码真实的,位于美国马萨诸塞州东部的沃本市一家建筑公司的电话号码。

马特·达蒙高中毕业后,曾在该公司短暂工作过。

15、迈克尔·温特伯顿很希望能执导本片,但是被拒绝了。

16、当罗宾·威廉姆斯赢得当年奥斯卡最佳男配角奖时,他特别感谢 Peer Augustinski,

这位为他用德语配音的人。威廉姆斯感谢他帮助自己扬名德国。

心灵捕手 / 骄阳似我(港)Good Will Hunting

编号:SJBD-0549A

编号:独有原版及全中文导航双模菜单,狮门A区十五周年纪念全球最佳影音收藏版,、

荟萃各区精华集合中英法日韩官方译本,

尊享导演格斯·范·桑特、主演兼编剧本·阿弗莱克、马特·达蒙联合中译随片评论,

全球最完整近三小时珍藏花絮并附独家全程中文字幕,收录源码六区官方国语配音。

音轨:英语DTS-HD5.1/法语5.1-448K/国语2.0-192K/日语2.0-192K/英语评论2.0-192K

字幕:英文/法文/西班牙文/中文简体/中文简体/中文繁体/日文/韩文/中文简体评论

花絮:独家专属原生及全汉化究极双模播放架构,尊享全球最完整近三小时珍藏花絮

1、15周年纪念访谈辑

2、主演马特·达蒙访谈一

3、主演马特·达蒙访谈二

4、本·阿弗莱克访谈

5、制作特辑

6、删节片段

7、直击拍摄现场

8、奥斯卡金像奖最佳影片剪辑

9、音乐录影带

10、剧场预告片

奥斯卡金像奖 (1998;第70届) ,获奖:2 ,提名:7

获奖

·奥斯卡奖-最佳男配角 罗宾·威廉姆斯 Robin Williams

·奥斯卡奖-最佳原创剧本 马特·达蒙 Matt Damon 本·阿弗莱克 Ben Affleck

提名

·奥斯卡奖-最佳影片 劳伦斯·班德 Lawrence Bender

·奥斯卡奖-最佳男主角 马特·达蒙 Matt Damon

·奥斯卡奖-最佳女配角 明妮·德里弗 Minnie Driver

·奥斯卡奖-最佳导演 格斯·范·桑特 Gus Van Sant

·奥斯卡奖-最佳电影剪辑 Pietro Scalia

·奥斯卡奖-最佳原创歌曲 Elliott Smith

·奥斯卡奖-最佳配乐(剧情类) 丹尼·艾夫曼 Danny Elfman

柏林国际电影节 (1998;第48届) ,获奖:1, 提名:1

获奖

·银熊奖-杰出成就奖 马特·达蒙 Matt Damon

提名

·金熊奖 格斯·范·桑特 Gus Van Sant

美国金球奖 (1998;第55届) ,获奖:1 ,提名:3

获奖

·电影类-最佳编剧马特·达蒙 Matt Damon 本·阿弗莱克 Ben Affleck

提名

·电影类-剧情类最佳影片

·电影类-剧情类最佳男主角马特·达蒙 Matt Damon

·电影类-最佳男配角罗宾·威廉姆斯 Robin Williams

欧洲电影奖 (1998;第11届) ,获奖:1

·欧洲影人世界电影杰出成就奖 斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård

日本电影学院奖 (1999;第22届) ,提名:1

·最佳外语片格斯·范·桑特 Gus Van Sant

MTV 电影奖 (1998;第7届) ,提名:4

·MTV电影奖-最佳银幕搭档 马特·达蒙 Matt Damon、本·阿弗莱克 Ben Affleck

·MTV电影奖-最佳吻戏 马特·达蒙 Matt Damon、明妮·德里弗 Minnie Driver

·MTV电影奖-最佳影片

·MTV电影奖-最佳男演员 马特·达蒙 Matt Damon