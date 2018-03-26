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法国贩毒网1-2，早期曾收D5 ：

法国贩毒网 ， 该片改编自罗宾·摩尔于1969年出版的纪实小说《The French Connection: A True Account of Cops, Narcotics，and International》，讲述了两个英勇果敢的纽约警察设法阻止法国毒品流入国内的惊险经历。除了两位主人公外，该片中的很多虚构人物都对应着真实人物，如贩毒组织头目夏尔涅的角色原型就是后来在巴黎被捕的毒枭吉恩·杰汉（Jean Jehan）、法国电视明星德布罗的角色原型就是曾在美国服刑4年的法国电视演员 雅克·安琪文（Jacques Angelvin）。

法国贩毒网是马赛黑手党从上世纪30年代开始精心构建的海洛因走私网，该组织将毒品从土耳其途经法国运往美国，从而为美国的毒品市场提供了大量货源。

该片以群戏为主，导演以生活在各地的十多人的生活为重点，描绘出美国贩毒行业的多个层面，并深入刻画了人性本质。

导演 弗莱德金 以紧凑生动的手法把警匪片带入到一个娱乐性的新天地，全片外景在纽约及马塞实地拍摄，写实感强烈。影片的追踪场面拍得十分出色，尤其是汽车与高架桥火车平行追逐的一段戏。吉恩·哈克曼扮演的粗犷警探吉米，演来活力十足。

法国贩毒网 The French Connection (1971)

又名: 毒网惊魂 / 霹雳神探(台) / 密探霹雳火(港)

评分：时光网 7.7，豆瓣 7.7，IMDb 7.8

导演: 威廉·弗莱德金

编剧: Ernest Tidyman / 罗宾·摩尔 /

霍华德·霍克斯 / Edward M. Keyes

主演: 吉恩·哈克曼、

费尔南多·雷伊、

罗伊·沙伊德尔、

托尼·洛·比安科

类型: 动作 / 惊悚 / 犯罪

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1971-10-09

片长: 104 分钟

IMDb 链接： tt0067116

风光旖旎的马塞潜伏着一个贩毒集团，集团头目是腰缠万贯的法国富豪阿兰·夏尔涅（费尔南多·雷依 Fernando Rey 饰）手上运作着全球最大的海洛因走私网，警方多番追踪仍无法将其落网，卧底警察也被残忍杀害。夏尔涅获悉电视明星德布罗将赴纽约联系拍片事宜，便想利用他的合法身份进行一大宗海洛因走私。

另一头的纽约城，警察局缉毒科需要派出两名得力探员 侦探道尔（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和鲁索（罗伊·施奈德 Roy Scheider 饰）调查此案。他们还在酒吧中与当地贩毒分子交锋，浑然不知阿兰正在计划将一笔3200万美元的海洛因走私入美国。警方拉紧了对毒贩活动的搜索网，甚至把电视明星的轿车拆开，结果什么也没有发现。

然而没过多久，在一次跟踪行动中，道尔和鲁索很快发现了可疑人物与贩毒网之间的关系，一场与贩毒团伙斗智斗勇的险恶持久战就此拉开。道尔和鲁索这对互相看不顺眼的搭档，据线索直捣贩毒基地－伍德岛。正当毒贩们一手交钱，一手交货的时候，警车呼啸着追来。毒贩们纷纷逃进楼房，紧接着是一场激烈的枪战。警察施放催泪弹，在烟雾的掩护下，吉米与帕蒂等冲进楼房……枪声渐渐平静了，毒贩们举着双手走了出来，唯独夏尔涅不见了，吉米又提枪潜入，良久只听见一声枪响，而后是死一般的沉寂……

法国贩毒网 The French Connection (1971)

编号：3G-BD0468 蓝转

配置：日A+美1+日2+港3+三国配+中文导评

音轨：英语5.1-448k、英语DTS5.1-1536k、法语2.0-192k、日2.0-192k、英语评论-224k、

国语5.1-384k、国语5.1-384k 、国语5.1-384k

字幕：英 、西 、日 、法 、法评论1-2、中文1-2、韩、泰、中评论1-2、 日评论1-2

片长：104 分钟

《法国贩毒网》于1970年11月开拍，翌年3月杀青，成就了威廉·弗莱德金和吉恩·哈克曼，并成为70年代初好莱坞新现实主义的代表作。在后来接受采访时，弗莱德金曾坦言影片之所以具有着纪录片式的现实主义风格，是因为深受阿尔及利亚电影《焦点新闻》的影响。

虽然影片选角非常成功，但弗莱德金起初曾极力反对吉恩·哈克曼担纲主演，他眼中的理想人选是保罗·纽曼，却无力支付与影片拍摄预算持平的高额片酬，随后他又想到了杰基·格黎森和从未有过表演经历的纽约专栏作家 吉米·布莱斯林，可前者因《冷暖心声冷暖情》的票房惨败而被制片方否决，后者拒绝在追车场景中亲自驾车。史蒂夫·麦奎因也曾为扮演吉米的人选，但因刚刚完成《警网铁金刚》而不愿再次出演警匪片。在物色扮演法国毒贩 阿兰·夏尼埃 的演员时，弗莱德金看中了出演过《白日美人》的西班牙演员 弗朗西斯科·拉瓦尔，可他当时不知道演员的姓名，选角指导阴差阳错的与出演过多部 路易斯·布努埃尔 电影的 费尔南多·雷依 取得了联系。制片方后来找到了拉瓦尔，可他既不会英语也不会法语，于是雷依最终得到了夏尼埃的角色。

片中吉米驾驶庞蒂克勒芒轿车疯狂追逐高架列车的桥段堪称影史上最精彩的追车场景之一，出现在画面中的高架铁路是途经布鲁克林第86街的纽约地铁B线（现今的D线），列车司机和乘务员都是真正的纽约交通局职工，驾车横冲直撞的著名特技车手 比尔·海克曼（Bill Hickman）还在片中扮演了FBI 特工 莫德里格。由于这段特技过于危险，所以剧组在拍摄之前并未得到相关部门的批准，而且拍摄现场的交通状况难以控制，特技车手只能依靠安在车顶的警灯和狂按喇嘛才能闯过红灯、高速穿过路口，在险象环生的拍摄中，由于时机选择不当，意外的撞车频频发生，这些真实的画面最终都被保留在影片中。为拍到吉米驾车狂奔时的车内情景，弗莱德金亲自坐在后座取景，而安全措施只有一个围在身边的气垫。

花 絮 ：

1、尽管发生在纽约时代广场大中央车站的场景仅有数分钟，但由于没得到交通局的批准，剧组整整拍摄了两天。片中的6609号车厢现在被保存在纽约交通博物馆中。

2、2005年，本片被美国国会图书馆的美国国家电影登记处列为在文化、历史和艺术上具有重大意义的电影。

3、本片是美国电影分级制度问世以来第一部赢得奥斯卡最佳影片奖的 R 级片，

4、吉米和巴迪的角色原型埃迪·伊根和桑尼·格鲁索不但在片中客串了角色，

还向剧组提出了争取拍摄许可的宝贵建议，从而为追车场景的拍摄发挥了重要作用。

5、为体验警察的生活，吉恩·哈克曼和罗伊·施奈德曾跟随埃迪·伊格和桑尼·格鲁索外出巡逻，

哈克曼还曾帮助两位警察在巡逻车中控制一位嫌疑犯，

不过他非但没有感到过瘾，反而担心自己受到假扮警察的指控。

6、1980年的《福禄双霸天》刻意模仿了本片中的追车场景。

7、克里斯托弗·诺兰在拍摄《蝙蝠侠：开战时刻》中蝙蝠车的追逐场景时充分借鉴了本片。

8、片中吉米驾驶的1971年款庞蒂克勒芒轿车，

在美国电影学会的拍卖会上被说唱歌手大卫·拜纳（David Banner）以35万美元的高价买走。

9、出现在第一段酒吧场景中的所有临时演员都是真警察。

10、在2007年美国电影学会评选的 “影史百部佳片” 榜单上，本片名列第93位。

奥斯卡金像奖 (1972；第44届) ，获奖：5， 提名：3

获奖

·奥斯卡奖-最佳影片 Philip D'Antoni

·奥斯卡奖-最佳男主角 吉恩·哈克曼 Gene Hackman

·奥斯卡奖-最佳导演 威廉·弗莱德金 William Friedkin

·奥斯卡奖-最佳改编剧本 Ernest Tidyman

·奥斯卡奖-最佳电影剪辑 Gerald B. Greenberg

提名

·奥斯卡奖-最佳男配角 罗伊·施奈德 Roy Scheider

·奥斯卡奖-最佳摄影 Owen Roizman

·奥斯卡奖-最佳音响 Theodore Soderberg、Christopher Newman

美国金球奖 (1972；第29届) ，获奖：3 ，提名：1

获奖

·电影类-剧情类最佳男主角 吉恩·哈克曼 Gene Hackman

·电影类-剧情类最佳影片

·电影类-最佳导演 威廉·弗莱德金 William Friedkin

提名

·电影类-最佳编剧 Ernest Tidyman

英国电影和电视艺术学院奖 (1973；第26届) ，获奖：2 ，提名：3

获奖

·电影奖-最佳男主角吉恩·哈克曼 Gene Hackman

·电影奖-最佳电影剪辑 Gerald B. Greenberg

提名

·电影奖-最佳影片

·电影奖-最佳导演威廉·弗莱德金 William Friedkin

·电影奖-最佳原声 Christopher Newman Theodore Soderberg

意大利大卫奖 (1972；第16届) ，获奖：1

·大卫奖-最佳外国电影 Philip D'Antoni

页1、1971 法国贩毒网1，7.7，影介，

蓝转3G-BD0468，日A+美1+日2+港3+中文导评+三国配；

页2、1975 法国贩毒网1，6.5，影介，

蓝转3G-BD0469，日A+美1+日2+港3+中文导评+双国配；

页3、法国贩毒网1-2，UFO-308A 收藏版，2D9+1D9 精装，

一区菜单/视频+三区字幕(其中第一部带中文导演评论字幕及六区国配)+手册；

页4、法国贩毒网1-2，SJ-2304A-2BD、SJ-2305A 。