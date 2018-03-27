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毒品网络 Traffic (2000)

又名: 贩毒网 / 天地大反扑 / 天人交战 / 毒品交易

评分：时光网 7.9，豆瓣 7.6，IMDb 7.6

导演: 史蒂文·索德伯格

编剧: 斯蒂芬·加汉

主演: 迈克尔·道格拉斯、

本尼西奥·德尔·托罗、

唐·钱德尔、

凯瑟琳·泽塔-琼斯、

丹尼斯·奎德

类型: 剧情 / 惊悚 / 犯罪

官网: http://www.traffic-movie.com

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2000-12-27

片长: 147 分钟

IMDb 链接： tt0181865

剧情：

在崇尚享乐的现代社会，毒品已成为了美国政府甚为头痛的难题。为了应对日益严重的毒品犯罪和买卖，美国总统发起反毒品战争计划，正直的俄亥俄州最高法院大法官 罗伯特·刘易斯（迈克·道格拉斯 饰）由此调任成为国家药品政策管理局的官员，他不仅要面对各个利益团体的攻伐和拉拢，还要应对来自家庭内部的毒品侵蚀 —— 发现他正值豆蔻年华的女儿 卡萝琳 在偷偷吸食海洛因！

墨西哥某荒郊野地，毒犯利用飞机空降毒品，两个秘密执行反毒任务联邦干探 蒙特尔-戈登、雷-卡斯特罗，闻讯前来，正要逮捕毒犯之际，不幸被其直属长官陷害，而真正幕后首脑乃一美国人 卡洛斯·阿亚拉。美国政府为诱捕其入狱，遂胁迫一名走私大亨，令他作证指控贩毒首脑，并以免其刑责为交换条件，贩毒首脑因而入狱，而其妻 海伦娜·阿亚拉 对其丈夫因何入狱，尚蒙在鼓里，却毅然接管经营其夫庞大的事业。

毒品网络





标准：编号 CC-151



简 5：美1

编号：DNA-117 配置：1+日+韩+台+6+OST

编号：FH-154，2D9+D5， 配置：CC+法2+港3

这是一部反映美国社会日益严重的吸毒问题的影片，由导演史蒂文-索德伯格执导，它通过一系列互相有着关联的神秘人物，以及他们充满阴谋的活动，生动地展示了美国社会中毒品交易和与之相关的触目惊心、充满危险的罪恶世界。 这是一部群像戏，有将近20个有名有姓有立体感的人物。他们组成的超长卷轴描绘出越禁越普及的美国贩毒行业，触及到人性的本质和为该行业殉葬的美国下一代。 毒品网络 Traffic

编号：SJ-2178A，2BD 配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】 独享CC标准收藏美A区版（导演及声效剪辑混音师指导并认可高清数字修复转换）， 复合 Splendid Film 德B区蓝光及 USA Films 绝版1区、运河影业法2双碟版 （CC有损，官方中字，中评自译）、日2、3区、泰3、6区等各区DVD素材精华， 优选CC版花絮更全框架及更优质视频， 特别天人交战 DTS-HD 5.1 混音及原始 DTS-HD 2.0 双高清无损原音， 集成6区5.1国配（跟央视播出版本相同），官方中英法日泰字幕，附汉化评论字幕， 双碟版完整尽录CC原版完整并集成法2/老1区/德B独有幕后花絮内容， 全长逾2小时悉数附独家全程中文字幕，ROM超值加赠电影原声OST数据包。 音轨：英语DTS-HD5.1 英语DTS-HD2.0 法语5.1-384K 国语5.1-384K 日语5.1-384K 泰语5.1-384K 英评2.0-192K 英评2.0-192K 英评2.0-192K 字幕：英 法 中简 中繁 中简 中繁 日 泰 中简评 中繁评

碟一 花絮：预告片 碟二 花絮： 1、删剪片段 26:54 2、电影特效处理过程演示 05:51 3、剪辑演示 06:00 04:58 01:49 04:33 4、对话剪辑演示 13:21 5、附加片段--史诗 03:04 6、附加片段--毒品仓库 07:10 7、附加片段--鸡尾酒派对 30:48 8、附加片段--街上的孩子 00:41+ 01:15+ 00:42 9、访谈集（一） 01:49 04:04 02:06（法2） 10、制作特辑 14:36（法2） 11、访谈集（二） 10:25（老1区） 12、拍摄片场 13:45（德B） 13、预告片 14、ROM：电影原声OST、数据包

幕后制作

因为导演史蒂文·索德伯格决定亲自担纲摄影指导，所以《毒品网络》的前期制作周期得以大幅缩短。“当我开始制作短片时，我就自拍自导，” 索德伯格说，“我一直对摄影情有独钟，操纵摄影机让我感到如鱼得水。在拍摄《变态城》期间，我曾与很多一流摄影师合作，为拍摄《毒品网络》做了充分准备。我希望本片剧组尽量依赖摄影机，并尽可能的削减摄制组人数。另外，摄影师很难完整展现出导演的构想和意图，这也是我决定亲自掌镜的重要原因。我希望片中每个故事的画面风格迥然不同，我用颜色、滤光效果、饱和度和对比度来清晰区分每个故事的第一个画面，从而让观众立即感知到空间的转换。”

虽说索德伯格亲手拍摄的电影并非仅此一部，可像本片一样全部用手持摄影机拍摄而成的作品却绝无仅有。他说：“从一开始起，我就想让观众感同身受，要营造出近在咫尺的真实感，就必须让影片图像毫无艺术处理和加工之感，这也正是抓拍与棚拍的区别。不过我不想刻意营造粗糙质感，而是力图打造跟拍效果，另外，我也不想观众因动荡不定的影像而头晕目眩。”

由于本片使用的拍摄手法会导致镜中影像与胶片图像有所不同，所以索德伯格坚持亲自掌控摄影机，从而更真切而直观的把握实拍效果。索德伯格坦言如果别人担纲摄影指导肯定会陷入疯狂的境地，因为他往往会在拍摄中途否定用光方案，致使摄影师饱受重拍之苦。索德伯格的亲力亲为无疑为影片的快节奏拍摄提供了有力保障，他说：“我告诉迈克尔·道格拉斯，我们的拍摄效率将非同以往，事实的确如此，因为我们进度很快，演员根本无需等待，这意味着他们会一直保持角色状态。不过对我而言，这却是残酷的，马不停蹄的拍摄让我在片场的休息时间从没超过五分钟。”

影片身临其境的真实感还归功于实地实景拍摄，索德伯格说：“实地实景拍摄虽然有时会出现差错，但效果却远远胜于棚拍和异地取景。尽管在墨西哥沙漠和辛辛那提西区的拍摄紧张而密集，可我们付出的艰辛是值得的，这种成效是无法用金钱换取的，你必须亲临实地拍摄。《毒品网络》的魅力也正源于不同世界所形成的强烈反差。”

早在影片筹备之初，与索德伯格合作过《永不妥协》和《战略高手》的艺术指导 菲利普·墨西纳 就开始与外景制片主任辗转美国各地物色取景地，因为全片所需外景地多达上百个。“菲利普·墨西纳是我见过的最开通的艺术指导之一，” 索德伯格说，“他完全将影片放在第一位，希望一切都能准确无误，但也愿意在有限的拍摄条件下做出妥协。他能用简单的方法化平庸为神奇，如果我走进来说，‘这个布景基本正确，只是有点小缺憾，’ 那么当我回到这里，一切都会如我所愿。”

这是迈克尔·道格拉斯和夫人凯瑟琳·泽塔·琼斯合演的第一部影片，凯瑟琳在这部影片的拍摄前已经有孕在身，这也正好符合了他在片中怀孕的家庭主妇的角色要求。

奥斯卡金像奖 (2001；第73届) ，获奖：4 ，提名：1，

获奖

·奥斯卡奖-最佳男配角 本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro

·奥斯卡奖-最佳导演 史蒂文·索德伯格 Steven Soderbergh

·奥斯卡奖-最佳改编剧本 斯蒂芬·加汉 Stephen Gaghan

·奥斯卡奖-最佳电影剪辑 史蒂芬·梅洛尼 Stephen Mirrione

提名

·奥斯卡奖-最佳影片 爱德华·兹威克 Edward Zwick、

马歇尔·赫斯科维兹 Marshall Herskovitz、

Laura Bickford

柏林国际电影节 (2001；第51届)， 获奖：1，提名：1

获奖

·银熊奖-最佳男演员 本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro

提名

·金熊奖 史蒂文·索德伯格 Steven Soderbergh

英国电影和电视艺术学院奖 (2001；第54届) ，获奖：2 ，提名：2

获奖

·电影奖-最佳男配角 本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro

·电影奖-最佳剧本-改编 斯蒂芬·加汉 Stephen Gaghan

提名

·电影奖-最佳剪辑 史蒂芬·梅洛尼 Stephen Mirrione

·大卫·林恩导演奖 史蒂文·索德伯格 Steven Soderbergh

法国凯撒奖 (2002；第27届) ，提名：1

·凯撒奖-最佳外国电影 史蒂文·索德伯格 Steven Soderbergh