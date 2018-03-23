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《灵魂战车》 ，是哥伦比亚电影公司于2007年推出的动作、惊悚类型的影片，由马克·斯蒂文·约翰逊执导，尼古拉斯·凯奇，伊娃·门德斯，韦斯·本特利主演。

该片讲述了约翰尼·布雷泽为挽救患有癌症的父亲，将自己的灵魂出卖给地狱领主墨菲斯托而化身恶灵骑士的故事。

2007年，由凯奇主演的第一部《灵魂战车》曾登陆中国内地，不过这部投资1.1亿美元的大作最终的全球票房仅为2.3亿美元，成绩并不理想。 虽然第一部《灵魂战车》的票房并不理想，但是哥伦比亚还是投入资金拍摄了这部续集影片。为了能挽回影片的票房上的颓势，编剧和导演都铆足了劲要在影片中加入更多的、吸引人的新元素。而对于一部主打哥特风和恐怖神秘主义元素的漫画改编电影来说，抛弃前作的限制，让影片变得更黑暗、更刺激、同时更具有某些道德性和命运性的话题，是最合适的。

2011年第二部卷土重来，片方果断更换了导演，改由《怒火攻心》系列出名的马克·耐沃尔代、布莱恩·泰勒联合执导，并将影片预算削减到了7500万美元。

通过 时光网、豆瓣上的评分可以看出，第二部比第一部少了10分左右！口碑更差。

页1、综述；

页2、2007 灵魂战车1，影介，SJBD-1260A；

页3、2011 灵魂战车2，影介，SJBD-1261A。