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吾父吾血 Blood Father (2016)

又名: 血色之父 / 血色父亲

评分：时光网 6.1，豆瓣 5.8，IMDb 6.4

导演: 让-弗朗西斯·瑞切

编剧: 彼得·克莱格 / 安德丽亚·贝尔洛夫

主演: 梅尔·吉布森、

艾琳·莫里亚蒂、

迭戈·卢纳

类型: 动作 / 惊悚

国家: 美国

语言: 英语 / 西班牙语

上映: 2016-05-21(戛纳电影节)

片长: 88分钟

IMDb 链接：tt3647498

诺大的世界里，她只有一个同盟:约翰·林克，她的混账爸爸。年轻时，约翰是个蹲过监狱的非法摩托帮成员。而如今，他决心保护自己的小女孩，不让她受到一丝伤害。在他的一生中，他终于决定做一件正确的事……

动作惊悚电影《吾父吾血》(Blood Fathe)由法国导演 让-弗朗西斯·瑞切 执导。电影中，梅尔·吉布森 饰演的父亲林克是一个纹身艺术家和有前科的罪犯，他的生活除了寻找失踪的女儿以外再没有别的追求。当找到女儿后的林克发现女儿正被毒贩纠缠，为了保护女儿，林克与毒贩展开了一场殊死斗争。故事的大体情节与连姆·尼森的《飓风营救》有着异曲同工之妙。

吾父吾血

编号：SJD9-5862X 第二版，

洗版：加泰3、西2、法B蓝光，无静音水印DTS全码内核，三版花絮。

配置：狮门1区+独家西班牙2区+独家泰3+独家M6法B区蓝光+

无静音水印法B区蓝光HD内核全码DTS+盛佳典范精准中文字幕+官方英法西泰字幕+

1区/西2/法B三版完整花絮

音轨：英语5.1-448K 法语5.1-448K 西语5.1-448K 英语DTS5.1-1536K

字幕：英 法 西 中简 中繁 泰

花絮：

1、剧照画廊， 00:55；

2、迷失灵魂， 27:50（1区）（PLAY向上进入）；

3、访谈， 09:31（法B）（PLAY向下进入）。

虽然吉布森已有60岁，但是在预告片中，吉布森骑着摩托车在公路上和墨西哥的荒漠上驰骋，与反派们之间持枪打斗的场面依然十分劲爆。

吾父吾血

编号：SJBD-2311X 第二版，

洗版：法B区全新制作，加泰3、西2，无静音水印DTS-HD 5.1高清音轨，三版花絮。

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享M6法B区、狮门美A区双版蓝光复合版本，荟萃独家西2、独家泰3区DVD素材精华，

优选法B视频及特别血色DTS-HD 5.1无静音水印高清无损原音，

盛佳典范精准字幕及官方英法西泰字幕，保

留法B/美A/西班牙2区三版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-448K 西语5.1-448K

字幕：英 法 西 中简 中繁 泰

花絮：

1、访谈 09:31

2、迷失灵魂 27:50（美A）

3、剧照画廊 00:55（西班牙2区DVD）.