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中国古代四大美女 ，

即西施、王昭君、貂蝉、杨玉环，

其中西施居首，是美的化身和代名词。

四大美女享有"沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌"的美誉。

"沉鱼、落雁、闭月、羞花" 是由精彩故事组成的历史典故：

"沉鱼"，讲的是西施浣纱的故事；

"落雁"，指的就是昭君出塞的故事；

"闭月"，是述说貂蝉拜月的故事；

"羞花"，谈的是杨玉环贵妃醉酒观花时的故事。

《中国古典四大美人》四部曲，由英皇镭射发行，4D5容量，国粤双语，无中文字幕！

水准上，跟李翰祥不是一个档次！

中国的四大美女究竟谁排第一，本来已有定论，不过那是古代的排法。西施居首，貂蝉次之，王昭君再次，杨玉环为末。其中西施是美的化身和代名词。

四大美女还有一说是褒姒，西施，妲己，杨玉环，

并称为：“笑褒姒 病西施 狠妲己 醉杨妃”，

因为貂蝉是《三国演义》里的人物。

我国最早出土的木刻年画，

1909年在甘肃发现的南宋平阳木刻年画，

《隋朝窈窕呈倾国之芳容》，也称为《四美图》，

画的是王昭君、赵飞燕、班姬、绿珠被称为四位古代美人。

此年画的原版现存于莫斯科博物馆。

题材虽皇家内容，但将汉晋两朝人物于一图，其雕刻线条流畅细腻，构图丰满华丽。

西施 ，原名施夷光，春秋末期出生于浙江诸暨苎萝村，天生丽质。时越国称臣于吴国，越王勾践卧薪尝胆，谋复国。在国难当头之际，西施忍辱负重，以身许国，与郑旦一起由越王勾践献给吴王夫差，成为吴王最宠爱的妃子，把吴王迷惑得众叛亲离，无心于国事，为勾践的东山再起起了掩护作用，成为男人政治斗争下的女性牺牲品。

沉鱼由来

西施有 “沉鱼” 之貌，西施是个浣纱的女子，五官端正，粉面桃花，相貌过人。她在河边浣纱时，清澈的河水映照她俊俏的身影，使她显得更加美丽。相传西施在溪边浣纱时，水中的鱼儿觉得西施太美丽了，都自行惭愧地沉到水底不敢出来。

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貂蝉 ，山西忻州人，是东汉末年司徒王允的舞女，国色天香，有倾国倾城之貌，见东汉王朝被奸臣董卓所操纵，於月下焚香祷告上天，愿为主人分忧。

王允眼看董卓将篡夺东汉王朝，设下连环计。王允先把貂蝉暗地里许给吕布，再明把貂蝉献给董卓。吕布英雄年少，董卓老奸巨猾。为了拉拢吕布，董卓收吕布为义子。董卓是好色之人。貂蝉被董卓宠爱着，报董卓於妩媚，把董卓撩拨得神魂颠倒。

吕布自董卓收貂蝉入府为姬之后，心怀不满。一日，吕布乘董卓上朝时，入董卓府探貂蝉，并邀凤仪亭相会，貂蝉见吕布，假意哭诉被董卓霸占之苦，吕布愤怒。这时董卓回府撞见，怒而抢过吕布的方天画戟直刺吕布，吕布飞身逃走，从此两人互相猜忌，王允便说服吕布，铲除了董卓。京剧有《凤仪亭》就是叙述这段故事的。

貂蝉是这部以男性为人物主体的《三国》之中，出场的少数几位女子中最为光彩夺目的女性形象。

可以这样说，正是由于貂蝉的出现，才有了王司徒巧施连环计的佳话，才有了吕奉先大闹凤仪亭的风波，才有了凶横无忌权倾一时的董卓宫门前的被戮，才有了儿女情长武功盖世吕布的门楼上的殒命。

貂蝉形象存在的意义就在于，在这个清一色男人争霸的世界里，成功地显示出了一个绝色女子的胆量与智慧，正是这种非凡胆量的展示与高度智慧的运用，加速了汉末军阀战乱时代的结束，促成了一代雄才曹操、刘备、孙权等人的崛起，从而使已经风雨飘摇的汉室江山得以继续延续。

然而，自从吕布白门楼殒命之后，这位胆色俱佳的奇女子便就此不见了踪迹。是随失败的吕布同赴了九泉？还是被胜利的曹操掳回了许昌？这个疑问从群雄争霸开始一直到归晋统一也没有解开，是作者无意间忽略了这样一个重要的人物，还是出于某种考虑有意识地避开不谈？我们无从考证。

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王昭君 ，

姓王名嫱，南郡秭归（今湖北省兴山县）人，匈奴呼韩邪单于阏氏。她是汉元帝时以 “良家子” 入选掖庭的。时，呼韩邪来朝，帝敕以五女赐之。王昭君入宫数年，不得见御，积悲怨，乃请掖庭令求行。呼韩邪临辞大会，帝召五女以示之。昭君 “丰容靓饰，光明汉宫，顾影徘徊，竦动左右。帝见大惊，意欲留之，而难于失信，遂与匈奴。”

王昭君于公元前52 年出生于南郡秭归县宝坪村（今湖北省兴山县昭君村）。景帝在永安三年（公元260年）分秭归北界为兴山县，香溪为邑界，汉王嫱即此邑之人，故云昭君之县。其父王穰老来得女，视为掌上明珠，兄嫂也对其宠爱有加。王昭君天生丽质，聪慧异常，琴棋书画，无所不精，“娥眉绝世不可寻，能使花羞在上林”。昭君的绝世才貌，顺着香溪水传遍南郡，传至京城。公元前36年，汉元帝昭示天下，遍选秀女。

王昭君为南郡首选。元帝下诏，命其择吉日进京。其父王穰云：“小女年纪尚幼，难以应命”，无奈圣命难违。公元前36年仲春，王昭君泪别父母乡亲，登上雕花龙凤官船顺香溪，入长江，逆汉水，过秦岭，历时三月之久，于同年初夏到达京城长安，为掖庭待诏。

昭君出塞

王昭君，原为汉宫宫女。公元前54年，匈奴呼韩邪单于被他哥哥郅支单于打败，南迁至长城外的光禄塞下，同西汉结好，曾三次进长安入朝，并向汉元帝请求和亲。王昭君听说后请求出塞和亲。她到匈奴后，被封为 “宁胡阏氏”（阏氏，音焉支，意思是“王后”），象征她将给匈奴带来和平、安宁和兴旺。后来呼韩邪单于在西汉的支持下控制了匈奴全境，从而使匈奴同汉朝和好达半个世纪。

关于落雁

汉元帝在位期间，南北交兵，边界不得安静。汉元帝为安抚北匈奴，选王昭君与单于结成姻缘，以保两国永远和好。在一个秋高气爽的日子里，王昭君告别了故土，登程北去。一路上，马嘶雁鸣，撕裂她的心肝；悲切之感，使她心绪难平。她在坐骑之上，拨动琴弦，奏起悲壮的离别之曲。南飞的大雁听到这悦耳的琴声，看到骑在马上的这个美丽女子，忘记摆动翅膀，跌落地下。从此，昭君就得来 “落雁” 的代称。

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杨玉环 （公元719－756年），号太真，蒲州永乐人（今山西永济），唐玄宗李隆基的贵妃。

杨氏姿质丰艳，善歌舞，通音律.唐代宫廷音乐家、歌舞家，其音乐才华在历代后妃中鲜见。

开元七年719年农历六月初一生于容州（今广西玉林容县），出身宦门世家，曾祖父杨汪是隋朝的上柱国、吏部尚书，唐初被李世民所杀，父杨玄琰，是蜀州司户，叔父杨玄珪曾任河南府土曹，杨玉环的童年是在四川度过的，10岁左右，父亲去世，她寄养在洛阳的三叔杨玄珪家。

开元二十二年七月，(734年)，唐玄宗的女儿咸宜公主在洛阳举行婚礼，杨玉环也应邀参加。咸阳公主之胞弟寿王李瑁对杨玉环一见钟情，唐玄宗在武惠妃的要求下当年就下诏册立她为寿王妃。婚后，两人甜美异常.后又受令出家，天宝四载（745年），杨氏正式被玄宗册封为贵妃。天宝十五载（755年），安禄山发动叛乱，玄宗西逃四川，杨氏在马嵬驿死于乱军之中。

杨玉环天生丽质，加上优越的教育环境，使她具备有一定的文化修养，性格婉顺，精通音律，擅歌舞，并善弹琵琶。虽为美女，但仍有缺陷：其体有狐臭，因此特别喜欢沐浴，所以 “春寒赐浴华清池”

这位以胖为美的杨贵妃，是最简单的美人、最幸福的美人，也是最令人感慨的美人.

她真叫玉环吗？大名鼎鼎的杨贵妃，芳名是什么？这是个有趣的问题。

《旧唐书》与《新唐书》里没写，《资治通鉴》里也没有明确记载，《长恨歌传》只说她是“杨玄琰女”。唐大中九年（855年），也就是杨贵妃死后大约 100年，郑处诲编撰的《明皇杂录》里才第一次提及：“杨贵妃小字玉环”。后人沿用至今。对此，有一种不同的说法，郑嵎的《津阳门诗注》里说：“玉奴，太真小字也”。郑处诲和郑嵎都是唐人，生活年代也差不多，而且都是进士出身，所以他们的说法都有可信的理由。当然，也可能这两个名字都属杨美人，一个是真名，一个是昵称。

管杨贵妃叫什么，那个叫李隆基的老男人都喜欢。说他是老男人，一点不假，开元二十八年（740年）两人第一次见面时，杨氏才22岁，而他已经56岁了。老是老点，可他是皇帝，所以能够为所欲为。他不但不管她叫什么，而且也不管她嫁没嫁人，甚至都不考虑她嫁的是自己的儿子，只要他喜欢，便一定要夺过来。

唐玄宗看上杨玉环时，她已经嫁给寿王李瑁差不多五年了。唐时宫廷 “胡风” 盛行，老子抢儿子的媳妇，好像也不算稀罕事，“爱情面前人人平等” 嘛，所以也没有卫道士哭闹着向皇上谏劝什么 “人伦之理”。但这毕竟不是一件光彩的事，为了给天下人一个交代，唐玄宗还是做了一些台面上的工作，譬如先是打着孝顺的旗号，下诏令她出家做女道士，说是要为自己的母亲窦太后荐福，并赐道号 “太真”，让杨玉环搬出寿王府，住太真宫。这样做也是为避人耳目，方便他们偷情。好不容易熬过五年，玄宗先是很正经地尽了一把 “父亲之责”，为寿王李瑁娶韦昭训的女儿为妃，紧接着就迫不及待地将杨氏迎回宫里，并正式册封为贵妃。杨玉环不仅长得漂亮，歌舞俱佳，而且很是聪明，善解人意，简直就是皇上的贴心 “小棉袄”，玄宗自然极为喜欢。不久，杨玉环便专宠后宫，使得 “六宫粉黛无颜色”，当时宫中称她为娘子，一切待遇（仪体规制）也都是皇后级别。

对此，唐人李商隐有话要说。他在《骊山有感·咏杨妃》里写道：“骊岫飞泉泛暖香，九龙呵护玉莲房，平明每幸长生殿，不从金舆惟寿王。” 看来寿王真是郁闷至极、尴尬到家了。但玄宗不顾人伦，依然要夺子所爱，那就只能感叹杨玉环的美色太有诱惑力了。不过，根据常理推断，已步入老年的唐玄宗宠爱杨贵妃，可能不仅是贪图美色和床笫之欢，更是将她当作生活体贴入微、凡事知心解意、犹能迎合自己嗜好的精神伴侣。

如《旧唐书》所述：“太真姿质丰艳，善歌舞，通音律，智算过人，每倩盼承迎，动如上意。”

而《新唐书》里的评语也大致相同，只是很含蓄地加了 “遂专房宴” 的提示。后世诸多文学作品，极尽意瘾之能事，一味放大贵妃 “以色邀宠” 的本领，有高估唐明皇生理功能之嫌。当然，再老的男人，对美色还是很受用的，何况这位美人儿长得如天仙一般。

贵妃醉酒

一日，唐明皇想起疏远多时的梅妃，便当夜宿于梅妃住处。杨玉环不知，在百花亭摆下酒宴，准备与皇上痛饮一夜。久等不来，杨玉环意识到皇上的心中还有别的女人，不禁一阵酸楚，无限的哀怨难以排遣。她自斟自饮，借酒浇愁，想到人生如梦，君心难测，更加情绪低落，渐渐不胜酒力，醉态十足。一旁侍候的高力士，察言观色，小心劝慰，对这位孤独、寂寞的贵妃娘娘充满了同情。直到月西星淡，杨玉环也没有等来皇上，她一步三摇，被人搀扶着回到自己的住所。

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