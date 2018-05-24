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林正英经典电影收藏版 ，10 BD
编号：第1-5辑，W5073 、W5137、W5138、W5139、W5140、
配置：香港A区蓝光版+官方国粤语声轨+官方中文字幕
音轨：粤语5.1 、国语2.0
字幕：中繁 中简 英
碟 1 、
僵尸先生（1985）
僵尸家族（1986）
灵幻先生（1987）
僵尸叔叔（1988）
败家仔（1981）
东方秃鹰 （1987）
碟 2 、
太阳之子 （1990）
一眉道人 （1989）
黄飞鸿之一代宗师 （1992）
驱魔警察 （1990）
少林英雄之方世玉洪熙官 （1994）
碟 3 、
学校风云
驱魔警察
非洲和尚
零时十分
僵尸至尊
笑傲江湖
碟 4 、
新僵尸先生
誓不忘情
钟馗嫁妹
妖怪都市
公海强间风暴
密宗威龙
碟 5、
人吓人
笑傲侠义黄大仙
鬼赌鬼
龙的心
舞台姐妹
时来运转
碟 6 、
离线枕边人
林世荣
甩牙老虎
甩皮鬼
七小福
血玫瑰
碟 7 、
咸鱼翻生
天地玄门
富贵列车
铁甲无敌玛利亚
人鬼神
赢钱专家
碟 8 、
中国最后一个太监
画皮之阴阳法王
鬼咬鬼
福星高照
音乐僵尸
羞羞鬼
碟 9 、
哗鬼旅游团
人吓鬼
鬼打鬼之黄金道士
奇谋妙计五福星
鬼干部
特区爱奴
碟 10 、
鬼打鬼
三德和尚和舂米六
精灵变
英雄无泪
钱作怪
群龙戏凤
双龙出海
拓展阅读：
香港僵尸电影始祖：林正英道长 收碟（未完待续，2017-4-9 更新）
1983-07 奇谋妙计五福星，洪金宝福星系列开山作，成龙 林正英 元彪 午马 吴耀汉 冯淬帆 夏文汐 李赛凤（乐贸）
1985-2 大福星高照，洪金宝续导精彩星光：成龙、元彪、胡慧中、吴耀汉、冯淬帆、林正英、 元华、西协美智子
1985-08 夏日福星七福星，洪金宝星光闪瞎你的眼：吴耀汉、冯淬帆、成龙、元彪、胡慧中、刘德华、岑建勋、李赛凤、林正英、王晶（乐贸）
（碟讯）1986东方秃鹰，洪家班群英会：洪金宝、元彪、林正英、元奎、仓田保昭、狄威、周比利、高飞、袁和平、元华、午马、钱嘉乐、黄锦燊、何家劲