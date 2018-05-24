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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1952-12 林正英经典电影收藏版，10BD=60部影片，尽览道长大仙风采！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                       —— 图文整理自网络

 

 

 

林正英经典电影收藏版 ，10 BD

 

编号：第1-5辑，W5073 、W5137、W5138、W5139、W5140、

配置：香港A区蓝光版+官方国粤语声轨+官方中文字幕

音轨：粤语5.1 、国语2.0

字幕：中繁 中简 英

 

 

 

 

 

碟 1 、

 

僵尸先生（1985） 

僵尸家族（1986） 

灵幻先生（1987） 

僵尸叔叔（1988） 

败家仔（1981） 

东方秃鹰 （1987） 

 

 

碟 2 、

 

太阳之子 （1990） 

一眉道人 （1989） 

黄飞鸿之一代宗师 （1992） 

驱魔警察 （1990） 

少林英雄之方世玉洪熙官 （1994） 

 

 

 

 

 

 碟 3 、

 

学校风云 

驱魔警察 

非洲和尚 

零时十分 

僵尸至尊 

笑傲江湖 

 

 

碟 4 、

 

新僵尸先生 

誓不忘情 

钟馗嫁妹 

妖怪都市 

公海强间风暴 

密宗威龙

 

 

 

 

碟 5、

 

人吓人 

笑傲侠义黄大仙 

鬼赌鬼 

龙的心 

舞台姐妹 

时来运转

 

 

 碟 6 、

 

离线枕边人 

林世荣 

甩牙老虎

甩皮鬼 

七小福 

血玫瑰

 

 

 

 

 

 碟 7 、

 

咸鱼翻生 

天地玄门 

富贵列车

铁甲无敌玛利亚 

人鬼神 

赢钱专家 

 

 

 碟 8 、

 

中国最后一个太监 

画皮之阴阳法王 

鬼咬鬼 

福星高照

音乐僵尸 

羞羞鬼

 

 

 

 

 

 碟 9 、

 

哗鬼旅游团 

人吓鬼 

鬼打鬼之黄金道士 

奇谋妙计五福星 

鬼干部 

特区爱奴 

 

 

 碟 10 、

 

鬼打鬼 

三德和尚和舂米六 

精灵变 

英雄无泪

钱作怪 

群龙戏凤 

双龙出海

 

 

 

拓展阅读：

 

香港僵尸电影始祖：林正英道长 收碟（未完待续，2017-4-9 更新）

港台僵尸电影精选，林正英扛大旗，恐怖 紧张 幽默 神奇 ！

 

1983-07 奇谋妙计五福星，洪金宝福星系列开山作，成龙 林正英 元彪 午马 吴耀汉 冯淬帆 夏文汐 李赛凤（乐贸）

1985-2 大福星高照，洪金宝续导精彩星光：成龙、元彪、胡慧中、吴耀汉、冯淬帆、林正英、 元华、西协美智子

1985-08 夏日福星七福星，洪金宝星光闪瞎你的眼：吴耀汉、冯淬帆、成龙、元彪、胡慧中、刘德华、岑建勋、李赛凤、林正英、王晶（乐贸）

（碟讯）1986东方秃鹰，洪家班群英会：洪金宝、元彪、林正英、元奎、仓田保昭、狄威、周比利、高飞、袁和平、元华、午马、钱嘉乐、黄锦燊、何家劲

 

洪金宝动作系列蓝光：鬼打鬼、林世荣、败家仔（缺：杂家小子）

KU 华语篇、情爱风月酷特 神鬼魔幻恐怖类 部分收藏

 

 

 

 

 

僵尸先生 Mr. Stiff Corpse(1985)

7 .4

僵尸先生(1985)

影评(70)

收藏(287)

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标签：
林正英
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