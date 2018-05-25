—— 图文整理自网络

港版封套：



预见未来 Next (2007)

又名: 惊魂下一秒 / 关键下一秒 / 天眼救未来 / 先知先觉

评分：时光网 7.1，豆瓣 7.0，IMDb 6.2

导演: 李·塔玛霍瑞

编剧: 加里·戈德曼 / 乔纳森·汉斯雷 / Paul Bernbaum / 菲利普·迪克

主演: 尼古拉斯·凯奇、

朱丽安·摩尔、

杰西卡·贝尔

类型: 动作 / 科幻 / 惊悚

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2007-04-27(美国)

片长: 96 分钟

IMDb 链接： tt0435705

尽管很多人觉得拥有超能力是一件好事，但事实却偏偏和想象中相反。克里斯（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）天生具有预测未来的能力，但他从小就在痛苦中度过：各种机构、政府、医院都对他极感兴趣，以至他快乐的童年都在测试和研究中度过。成年后的克里斯隐形埋名混迹于赌城拉斯维加斯，不时去赌博一下赢点小钱。

因为一个恐怖组织预谋要炸毁洛杉矶，特工凯莉（朱丽安•摩尔 Julianne Moore 饰）找到了克里斯帮忙。然而，这预测未来的超能力现在令克里斯痛苦万分，因为他预测到无论多么努力，洛杉矶最终还是会被炸毁，而且他的爱人也会在此劫难中死去……

法版封套 ：

【关于原著】





有关恐怖分子的袭击，已经成了现代社会最容易引起恐慌的可能性，所以为了转移这种不必要的情绪升华，将相关故事的背景设在未来，就成了一件非常必要可行的便利手段。而这正好也是编剧 加利·高曼(Gary Goldman)被 菲利普·迪克(Philip K.Dick)创作的短篇故事《金人》(The Golden Man)所吸引的原因：“这个故事最值得人喜欢的地方，就是它的主角克里斯·约翰逊是一位‘先知’，是的，他能够看到自己未来两分钟即将发生的事情。这种超能力给了他很大便利，同时也局限了他的生活。”

想要细数《关键下一秒》的改编史，就得从2002年斯蒂文·斯皮尔伯格执导的影片《少数派报告》在院线所带来的震撼说起，影片同样改编自 菲利普·迪克 的作品之一，而 加利·高曼 充当的恰好就是编剧兼制片人：“那个时候，杰森·库尼克(Jason Koornick)突然找到我，他是菲利普·迪克官方网站的负责人，说想采访我。” 在采访的过程中，库尼克告诉高曼自己正在为迪克的作品找电影版权的买家，这样才能有经费让网站继续运行，买家可以在迪克众多的短篇故事中挑上一篇……早在改编《少数派报告》的时候，高曼就已经知道了想要将迪克的故事搬上大银幕，是一件多么昂贵且困难的事情，于是两人一拍即合。显然，库尼克也意识到了改编电影所要面对的挑战。他们共同选择，最终将目光落在了其中的一个短篇故事《金人》上。

在原著小说中，故事的背景是在未来，但 加利·高曼 却决定将自己的剧本设置成为现代故事。杰森·库尼克将其称为一种虚构类型电影的投机行为：“科幻故事几乎都发生在未来，拥有未来的高科技和高级的敌人。但是《关键下一秒》却发生在一个我们都知道的真实世界中，人们的身体具有正常的物理条件，除了我们的主人公。”、

而加利·高曼最喜欢的，无疑就是主人公的预知能力。在他看来，这种能力就好比玩电动游戏时所要使用的通关秘诀，可以让他在生活中如鱼得水：“当你玩游戏的时候，你会想尽办法让这个游戏进行的时间长一些，但最终，游戏会over，不过没关系，你可以再来一遍，然后一次比一次玩得好。影片中关于预知能力的想法，就好比一款电动游戏，这也正是它吸引人的地方。克里斯可以事先知道自己生活的可行性，甚至提前警告他伤害和死亡的来临。然后他可以修正未来，一次又一次，每一次，他都只能知道未来几分钟之内发生的事情--但这就已经足够了。”

这种能力是非常独特的天赋，以其特有的形式迷惑着加利·高曼：“《金人》大致就是讲述了一个拥有超能力的人，能够预见未来……但又与以往我们在电影中见到的情形不太一样，因为他不仅仅是一个可以看到未来的透视者，还可以对其进行修改，要将这样一个故事带上大银幕，能不兴奋吗？”

【关于改编】

杰森·库尼克和加利·高曼共同找到了制片人诺姆·格莱特利(Norm Golightly)--尼古拉斯·凯奇名下土星电影制作公司的合伙人之一，他表示：“高曼给我带来了我和凯奇一直想制作的影片，于是我们马上就问高曼是否可以写这个本子，我们将会出资拍摄它……他同意了，而凯奇对这个故事所做出的反应，也是我以前从未见到过的。” 凯奇也表示，他之所以会对这个故事表现出莫大的兴趣，是有原因的：“我非常崇拜菲利普·迪克，他总是那么尖锐，从不妥协，他的作品拥有一种很独特的声音，非常适合被搬上大银幕。”

当然，最重要的还是尼古拉斯·凯奇将会以演员的身份主演这部影片…… 他总是将每一个角色都当成一个全新的挑战，而《关键下一秒》则带领他抵达了一个从未去过的表演边界：“影片中的主角是以普通平凡的形象示人的，甚至要更加邋遢，虽然他却拥有无人能及的天赋。我从没扮演过类似的角色，而对于我来说，这也是一个与众不同的电影类型，因为它并不是一部科幻作品，只是超出了正常范围而已。影片中既没有什么先进的电子小发明，也没有未来化的乌托邦，克里斯的‘先知’以及他思考事情的方式，对于一名演员来说，都是一个不可思议的挑战。”

尼古拉斯·凯奇看到加利·高曼完成的剧本时，给予了高度的评价，称这个故事的优秀程度已经远远超出了他的想象：“这真是一个非常有创意且真诚的冒险故事，我以前从没有看过类似的作品--我是说以一位制片人的视角。我阅读剧本时想的事情，都是怎么去拍摄它。” 凯奇和诺姆·格莱特利又将剧本拿给另外一位制片人托德·加纳(Todd Garner)，加纳也是随即就拍板接下了影片：“我喜欢剧本的中心内容所表现出来的事实--这是一个优美的爱情故事。” 最重要的是，加纳一直都是尼古拉斯·凯奇的忠实拥趸，他们已经在《空中监狱》(Con Air)和《极速60秒》(Gone in 60 Seconds)中合作过了：“凯奇是一位非常出色的演员，拥有让人难以置信的交感神经。他的表演不需要用语言进行修饰，你能从他的脸上读出他正在想些什么。”

制片人杰森·库尼克对托德·加纳的话是举双手双脚赞成：“像尼古拉斯·凯奇这样的演员，在好莱坞并不是随处可见的，他确实是饰演克里斯的完美人选。他的面部表情总是能够传递出很多信息，相信观众肯定是将揣摩他的想法当成了一种非常有趣的经历。即使是在不说话的情况下，他也能表现出非常广的情感跨度，他喜欢沉浸在自己的世界中，这就是他的表演方式。”

导演李·塔玛霍瑞(Lee Tamahori)则是继尼古拉斯·凯奇之后第二个进入剧组的人。凯奇表示：“我喜欢塔玛霍瑞的作品有一段时间了，亚历克·鲍德温(Alec Baldwin)和安东尼·霍普金斯(Anthony Hopkins)共同演绎的《势不两立》(The Edge)是我的最爱，几乎每年都会看上一遍。当然，我也喜欢《战士奇兵》(Once Were Warriors)。我能从中看到塔玛霍瑞与演员之间建立了非常好的联系，因为他总有办法激发出他们最好的一面…… 在《关键下一秒》的很多场景中，他就帮助我找到了希望与挫败感并存的情感高度。” 托德·加纳也认为：“我们已经知道李·塔玛霍瑞能够很好的掌握一部动作电影应该产生的让人兴奋的视觉效果和特技，比如说《007之择日再死》和《极限特工2》，但我们却更加喜欢他早期作品中所关注的人文题材。我希望他可以更加深入地挖掘《关键下一秒》中的每一个角色，然后彻底思考克里斯那独特的能力将会带来的任何可能性…… 很高兴，我的想法得到了塔玛霍瑞的认同。”

惊魂下一秒

编号：VS-1036

配置：美1+港3+六区双版本国配+泰3+花絮+OST

音轨：英语DD5.1-448K、国语DD5.1-448K（新版）、国语DTS-ES5.1-768K（新版）、

英语DTS-ES5.1-768K（三区）、国语DD5.1-448K（旧版）

字幕：英文、法文、西班牙文1-2、中文1-5、泰文、CC英文

容量：7.93GB

片长：96 分钟

花絮：1、男主角访谈；

2、制作特辑；

3、电影构思来源；

4、精彩预告。

OST：16首，播放键 向上

惊魂下一秒

编号：CPU-BD040 蓝转

配置：美A+美1+港3+国配+泰3+中文导评+花絮+OST

音轨：英语DD5.1、英语DTS-ES5.1、法语DD2.0、泰语DD5.1、国语DD2.0

字幕：英文、法文、泰文、中文1-4

片长：96 分钟

花絮：1、男主角访谈；

2、制作特辑；

3、电影构思来源；

4、精彩预告。

OST：16首，播放键 向上