—— 图文整理自网络

风语者 Windtalkers (2002)

又名: 猎风行动(台) / 风语战士 / 追风战士 / 烈血追风 / 风斗士

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.5，IMDb 6.0

导演: 吴宇森

编剧: John Rice / Joe Batteer

主演: 尼古拉斯·凯奇、亚当·比奇

彼得·斯特曼、诺亚·艾默里奇

类型: 历史、战争

国家: 美国

语言: 英语 / 纳瓦霍语 / 日语

上映: 2002-06-14

片长: 134 分钟 / Argentina: 132 分钟 / USA: 153 分钟(director's cut)

IMDb 链接： tt0245562

这是一部以二战中的太平洋战争为背景题材的影片。风中的语言，在战争中，指的是传递着无数秘密的电波。每个风语者都背负着高级军事机密。

在第二次世界大战期间的太平洋战场上，日军总能用各种方法破译美军的密电码，这令美军在战场上吃尽了苦头。为了改变这种局面，1942年，几百名纳瓦霍族人被征召入伍，因为他们的语言没有外族人能够听懂，所以美军将他们训练成了专门的译电员，人称“ 风语者”。作为美国海军的秘密武器，每个“风语者” 都肩负着美军的至高机密，因此，他们也受到了特别的 “照顾” -- 每个纳瓦霍译电员都由一名海军士兵贴身保护，一方面确保其人身安全，另一方面，如果译电员即将被日军俘获，保护者必须杀死他以保证密码不外泄。

海军陆战队员乔·安德斯（尼古拉斯·凯奇饰）就是一名译电员保镖，他奉命保护一个名叫 卡尔·亚兹（亚当·比奇饰，另有资料说这个角色的名字叫本·亚兹，笔者也无从判断那个正确，请以影片为准）的纳瓦霍士兵。在残酷的塞班岛战役中，被俘的命运就在眼前，执掌他人生杀大权的乔陷入了道德与军命两难的抉择：他到底能不能、该不该在紧急关头杀死已经和自己亲如兄弟的本，以履行军人的职责、保护美军的军事秘密呢……

风语者

编号：DNA HD-0141

配置：A+1+2+3+6+OST 刻录包

音轨：英语5.1-448K、英语DTS-5.1-1536K、国语2.0-192K、法语2.0-96K、日语2.0-96K

字幕：英文/日文/中文繁体/中文繁体/韩文/泰文/印尼文/西班牙文/葡萄牙文

片长：132 分钟

镜像：完成，碟出

风语者 /猎风行动（台）/烈血追风（港）/风语战士 Windtalkers

编号：SJBD-0526A

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，

独家米高梅德国B区全球最佳影音限量版，荟萃各区精华集合中英法日韩泰官方译本，

尊享全球最完整近两小时珍藏花絮并附全程中文字幕，

独家拯救性收录源码上译及央视双版本国语配音，ROM内收录独家德版影介手册扫描件

音轨：英语DTS-HD5.1/法语5.1-448K/西班牙语5.1-448K/

央视国语2.0-192K/上译国语2.0-192K/日语2.0-192K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/印尼文

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，尊享全球最完整近两小时珍藏花絮，

1、《风语者》制作特辑；

2、新兵训练营；

3、导演专访；

4、剧组专访；

5、译码者：不为人知的荣誉；

6、美国英雄：献给纳瓦霍译码者；

7、《风语者》配乐；

8、电影；

9、幕后；

10、脚本:情节串联板(可切换多角度)；

11、拍摄日记；

12、ROM 内收录独家德版影介手册扫描件。

吴氏战争片

本片故事虽然聚焦于二战中的太平洋战场，但其中的友谊主题和对众多人物的复杂描写才是吸引吴宇森和张家振的关键之处。吴宇森说：“我刚听说这个故事就完全着迷了，它感人至深，简直就是人文精神的盛典，我一直想拍摄一部非同以往的动作片，《风语者》无疑是不可多得的绝佳素材。”

《风语者》让吴宇森得以重温《喋血双雄》和《辣手神探》中的相似主题，“在西方人眼中，吴宇森是著名动作片导演，但他早年在香港拍摄的很多经典作品都以兄弟义气为主题，” 张家振说，“他的确擅长动作片，但对人物、剧情和叙事手法也同样拿手。”

10年前，制作人 艾莉森·罗森兹威格 第一次从哥哥西斯口中得知了密码员的故事，作为一名狂热的二战迷，西斯一直执迷于密码员在二战太平洋战场作出的英勇贡献，他鼓励妹妹将这段鲜为人知的历史拍成电影。“虽然他们的故事深深吸引着我，” 罗森兹威格说，“但我当时认为这种素材不适合拍成故事片，而应该拍成纪录片。” 8年后，在物色拍摄项目时，罗森兹威格 向她的制作搭档 特蕾西·格拉汉姆-莱斯 提起了密码员的故事，后者虽然很感兴趣，却也同样不知所措。两人随即查阅了大量相关史籍，并终于发现了展开故事的关键线索。

二战期间，美国军方曾指派海军陆战队员担任密码员的贴身警卫，如果一名密码员面临着被俘的命运，那么他的贴身警卫必须不惜一切代价防止密码流入敌方手中。经过一番深入研究，海军陆战队的史学家们没能找到相关指令的任何证据，可为保护密码而不得不对一同出生入死的战友痛下杀手的想法触动了两位制作人的心弦，她们知道这种左右为难的道德困境会造就出非同凡响的动人故事。

在着手剧本之前，编剧 约翰·莱斯 和 乔·巴特尔 与两位制作人一道仔细研读了纳瓦霍人和海军陆战队在太平洋战场的所有资料，他们决定将 塞班岛战役 作为整部影片的背景，并根据文字记载中的奇闻轶事构思出大量场景。另外，莱斯发现风在纳瓦霍人的文化和宗教中占据着显著位置，成为一种灵性的象征，莱斯希望影片能体现出纳瓦霍人的灵性，片名 “风语者” 正是由此而来。

在剧本尚未完成之前，影片故事大纲就吸引了吴宇森和张家振的关注，他们同意与编剧和制作人见面。格拉汉姆回忆说：“在确定了影片的基调后，吴宇森起身拍手说道，‘现在，那就是我的电影！’ ”

重现战场

影片全部在夏威夷和南加州拍摄完成，在为期5个月的拍摄中，最先着手的便是片头炮火纷飞的塞班岛战场。剧组选取的拍摄地是位于檀香山附近瓦胡岛上的一个私有牧场，该牧场占地将近4000英亩，地形与太平洋上的塞班岛非常相近。制作人张家振说：“剧本中的开场战役并没有影片中的壮观规模，不过当你把剧本交给吴宇森那样的导演，就必须给他自由发挥的空间，他希望打造出波澜壮阔的战场，仅第一个镜头我们就安排了280个炸点和700名临时演员，而电脑生成的战舰和飞机会进一步增强战斗场景的冲击力，毫无疑问，这种规模的大片在我和吴宇森的电影生涯中史无前例。”

担纲本片摄影指导的是曾为《碟中谍2》掌镜的 杰弗里· L ·金鲍，他对吴宇森不拘一格的拍摄方式并不陌生：“吴宇森喜欢让一切都动起来，摄影机的动作更像是舞蹈。他希望影片尽可能的真实，所以你会感到身临其境。” 金鲍 选择了Super 35 摄影机，并极力打造出纪录片式的影像。有时他必须同时监督14台摄影机的拍摄，其中一台用于直升机航拍，其余的则隐藏在军车、坦克和战壕中，为了与战场融为一体，摄影师们都穿上了军装。

片中的很多临时演员都是退伍老兵、预备役军人和正在休假的现役军人。在影片开拍前，多数主演和核心临时演员都参加了为期一周的严格军训，在国防部的大力协助下，他们得以在真正的海军陆战队基地接受基础训练。担任影片军事技术顾问的前军士长 吉姆·戴沃（Jim Dever）说：“他们学习了海军陆战队的历史及构成，并掌握了如何正确操作、装填和清洁武器，甚至连动作都与当时的海军陆战队员如出一辙。”

影片武器协调人 罗伯特·加洛蒂（Robert Galotti）从道具商店和收藏者手中搜集到500多支二战枪械和700多件橡胶仿制品。片中美海军陆战队装备的是 M1步枪、M1卡宾枪、勃朗宁自动步枪和汤普森冲锋枪，而日军装备的是有坂步枪、92型机枪和99型轻机枪。据加洛蒂估计，拍摄中耗费的弹药超过150万发。