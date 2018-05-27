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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2016 独立日：卷土重来，罗兰·艾默里奇经典再续马失前蹄，天煞-地球反击再战，视效震撼 节奏麻痹！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                 —— 图文整理自网络

 

 

 

独立日2：卷土重来  Independence Day: Resurgence (2016)

 

又名: 天煞-地球反击战2(港) / ID4星际重生(台) / 独立日2：复活 / 独立日：永恒1 /

        Independence Day 2 / ID Forever Part I

评分：时光网 6.5，豆瓣 5.6，IMDb 5.2

导演: 罗兰·艾默里奇

编剧: 罗兰·艾默里奇 / 迪安·德夫林 / 尼古拉斯·莱特 / 詹姆斯·A·伍兹 / 

        詹姆斯·范德比尔特 / 卡特·布兰查德

主演: 利亚姆·海姆斯沃斯、杰夫·高布伦、

        比尔·普尔曼、麦卡·梦露、杰西·厄舍、

        杨颖、袁文忠

类型:科幻 / 灾难

官网:  https://www.independenceday2-movie.com

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2016-06-24(中国大陆/美国)

片长: 120分钟

IMDb 链接: tt1628841

官方小站:《独立日：卷土重来》官方小站

 

      在经历过外星人大举入侵地球后，人类知道，这些入侵者有一天一定会再回來。人类运用先前外星人所遗留下來的科技文明，发展出一套強大的地球防御系统，然而，20年后，这些外星人却带着人类前所未见、更先进強大的武力再次入侵地球，带来更大的全球灾难，几位勇敢的年轻人，他们挺身而出，将再一次为人类生存而战斗。

 

 

 

       20年前电影特效标杆20年后卷土重来，原作导演罗兰•艾默里克再度率领地球一众将士为独立而战，绝不任外星人宰割 ！

 

 

 

独立日：卷土重来 /天煞-地球反击战2  Independence Day: Resurgence  (2016)

 

编号：SJD9-5870C

配置：独家福克斯1区版+港A+6区5.1国配+蓝光HD内核高清DTS+

         官方港台双版各国字幕+中文导评+完整花絮+OST

音轨：英语5.1-448 英语DTS 5.1-768 法语5.1-384 

         国语5.1-384 日语5.1-384 泰语5.1-384  英评2.0-192

字幕：英文 法文 西班牙文 中繁4条 日文 泰文 印尼文 印地文 马来文 越南文 中文简体 

         英文评论 法文评论 西班牙文评论 中文简体评论 中文繁体评论 中文评论双显字幕

片长：119 分钟

花絮：1、删剪片段

         2、1996之战

         3、挺早，阿尔伯克基

         4、笑场片段

         5、概念画廊

         6、预告片集

         7、OST ，播放键向上进入

镜像：完成

 

 

 

 

 

独立日：卷土重来 /天煞-地球反击战2

 

编号：SJBD-8297B，3D 第二版

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享福克斯美港A区复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材，

         特别卷土重来DTS-HD 7.1高清无损原音，集成独家6区官方5.1公映国配及2D版评论音轨，

         官方中（港台双版）英法西日韩泰印尼马来越南等字幕，附盛佳独家汉化评论字幕，

         集成2D版精选幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英语DTS-HD 7.1 法语5.1-448K 西语5.1-448K 

         国语5.1-384K 日语5.1-384K 泰语5.1-448K 英评2.0-224K

字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰 英评 中简评 中繁评（印地 印尼 马来 越南 法评 西评 日评等）

花絮：删剪片段  08:33

镜像：完成

 

 

 

 

独立日：卷土重来 / 天煞-地球反击战2 /

Independence Day: Resurgence (2016)

 

编号：SJBD-2319A ，未收

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享福克斯美A区首发真正正式版，复合自带中文苹果商店版素材精华，

        特别卷土重来DTS-HD 7.1高清无损原音，集成国内引进版数字公映国配，

        官方中英法西马来字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DTS-HD 7.1 法语DTS 5.1-768 西语5.1-448 国语2.0-192 英评2.0-192

字幕：英 法 西 中简 中繁 马来

花絮：1、删剪片段

         2、1996之战

         3、挺早，阿尔伯克基

         4、又一个独立日：制作特辑

         5、笑场片段

         6、概念画廊

         7、预告片集

 

 

 

 

     花 絮：

 

1、第一部大获成功后，二十世纪福斯公司立马付给迪安·德夫林一大笔钱写续集剧本。

     完成剧本后，德夫林没有上交剧本，而是把钱还给了福斯，因为他觉得故事没有第一部好。

2、威尔·史密斯本应重演他在第一部中的角色 史蒂文·希勒上校，

     但福斯拒绝了他要求的两部续集五千万美元的片酬。

3、这是灾难片大导演罗兰·艾默里奇执导的第一部续集电影。

4、苏珊·萨兰登拒绝了一个重要角色，因为她觉得该片的剧本令人费解。

5、部分场景在犹他州温多弗的波利维尔盐洼拍摄，《空中监狱》、《异星战场》、《生命之树》、

    《加勒比海盗：世界的尽头》、《世上最快的印第安摩托》以及首部《独立日》也曾在此取景。

 

 

 

 

拓展阅读 ：

揭秘《独立日2》外星人如何卷土重来

 

1996·06 天煞独立日地球反击战,为生存的权利而战的科幻灾难巨制

灾难大片 经典收藏，铁达尼号 至尊无上。六张蓝光十七部，稳下心神好欣赏！SJ-WHD-6BD

 

2013 罗兰·艾默里奇 惊天危机，杰米·福克斯 白宫坠落，查宁·塔图姆 救总统夺女儿 转危为安！

 

 

 

独立日：卷土重来 Independence Day: Resurgence(2016)

7 .5

独立日：卷土重来(2016)

影评(228)

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标签：
罗兰·艾默里奇 杨颖 利亚姆·海姆斯沃斯 比尔·普尔曼
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