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独立日2：卷土重来 Independence Day: Resurgence (2016)

又名: 天煞-地球反击战2(港) / ID4星际重生(台) / 独立日2：复活 / 独立日：永恒1 /

Independence Day 2 / ID Forever Part I

评分：时光网 6.5，豆瓣 5.6，IMDb 5.2

导演: 罗兰·艾默里奇

编剧: 罗兰·艾默里奇 / 迪安·德夫林 / 尼古拉斯·莱特 / 詹姆斯·A·伍兹 /

詹姆斯·范德比尔特 / 卡特·布兰查德

主演: 利亚姆·海姆斯沃斯、杰夫·高布伦、

比尔·普尔曼、麦卡·梦露、杰西·厄舍、

杨颖、袁文忠

类型:科幻 / 灾难

官网: https://www.independenceday2-movie.com

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2016-06-24(中国大陆/美国)

片长: 120分钟

IMDb 链接: tt1628841

官方小站:《独立日：卷土重来》官方小站

在经历过外星人大举入侵地球后，人类知道，这些入侵者有一天一定会再回來。人类运用先前外星人所遗留下來的科技文明，发展出一套強大的地球防御系统，然而，20年后，这些外星人却带着人类前所未见、更先进強大的武力再次入侵地球，带来更大的全球灾难，几位勇敢的年轻人，他们挺身而出，将再一次为人类生存而战斗。

20年前电影特效标杆20年后卷土重来，原作导演罗兰•艾默里克再度率领地球一众将士为独立而战，绝不任外星人宰割 ！

独立日：卷土重来 /天煞-地球反击战2 Independence Day: Resurgence (2016)

编号：SJD9-5870C

配置：独家福克斯1区版+港A+6区5.1国配+蓝光HD内核高清DTS+

官方港台双版各国字幕+中文导评+完整花絮+OST

音轨：英语5.1-448 英语DTS 5.1-768 法语5.1-384

国语5.1-384 日语5.1-384 泰语5.1-384 英评2.0-192

字幕：英文 法文 西班牙文 中繁4条 日文 泰文 印尼文 印地文 马来文 越南文 中文简体

英文评论 法文评论 西班牙文评论 中文简体评论 中文繁体评论 中文评论双显字幕

片长：119 分钟

花絮：1、删剪片段

2、1996之战

3、挺早，阿尔伯克基

4、笑场片段

5、概念画廊

6、预告片集

7、OST ，播放键向上进入

镜像：完成

独立日：卷土重来 /天煞-地球反击战2

编号：SJBD-8297B，3D 第二版

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享福克斯美港A区复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材，

特别卷土重来DTS-HD 7.1高清无损原音，集成独家6区官方5.1公映国配及2D版评论音轨，

官方中（港台双版）英法西日韩泰印尼马来越南等字幕，附盛佳独家汉化评论字幕，

集成2D版精选幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英语DTS-HD 7.1 法语5.1-448K 西语5.1-448K

国语5.1-384K 日语5.1-384K 泰语5.1-448K 英评2.0-224K

字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰 英评 中简评 中繁评（印地 印尼 马来 越南 法评 西评 日评等）

花絮：删剪片段 08:33

镜像：完成

独立日：卷土重来 / 天煞-地球反击战2 /

Independence Day: Resurgence (2016)

编号：SJBD-2319A ，未收

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享福克斯美A区首发真正正式版，复合自带中文苹果商店版素材精华，

特别卷土重来DTS-HD 7.1高清无损原音，集成国内引进版数字公映国配，

官方中英法西马来字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DTS-HD 7.1 法语DTS 5.1-768 西语5.1-448 国语2.0-192 英评2.0-192

字幕：英 法 西 中简 中繁 马来

花絮：1、删剪片段

2、1996之战

3、挺早，阿尔伯克基

4、又一个独立日：制作特辑

5、笑场片段

6、概念画廊

7、预告片集

花 絮：

1、第一部大获成功后，二十世纪福斯公司立马付给迪安·德夫林一大笔钱写续集剧本。

完成剧本后，德夫林没有上交剧本，而是把钱还给了福斯，因为他觉得故事没有第一部好。

2、威尔·史密斯本应重演他在第一部中的角色 史蒂文·希勒上校，

但福斯拒绝了他要求的两部续集五千万美元的片酬。

3、这是灾难片大导演罗兰·艾默里奇执导的第一部续集电影。

4、苏珊·萨兰登拒绝了一个重要角色，因为她觉得该片的剧本令人费解。

5、部分场景在犹他州温多弗的波利维尔盐洼拍摄，《空中监狱》、《异星战场》、《生命之树》、

《加勒比海盗：世界的尽头》、《世上最快的印第安摩托》以及首部《独立日》也曾在此取景。

拓展阅读 ：

灾难大片 经典收藏，铁达尼号 至尊无上。六张蓝光十七部，稳下心神好欣赏！SJ-WHD-6BD