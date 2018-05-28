—— 图文整理自网络

近日，又有朋友咨询到这个系列，遂想到应该整理一下这个题材的收藏 ：

1、其中最著名的那部正本《人蛇大战》没有找到；

2、都是B级恐怖片；

3、都是粗制滥造的DVCD；

4、封面都是乱P的；

5、部分是印度和菲律宾电影；

6、有两张无法做成镜像文件收藏。其中一张马赛克严重，碟机可以勉强播放。

页1、序言；

电影介绍 ：

页2、1974 蛇魔女大闹都市，4.8，台湾，导演：金翁，演出：李莎月 田丰，

碟机可读，不能镜像；

1983 人蛇大战，6.4，导演: 张旗，主演: 向云鹏、罗璧玲，暂未找到；

1984 大蛇王，7.2，台湾，导演: 李超，主演: 李修贤；

页3、1985 蛇妖 / 菲律宾版 人蛇大战1，5.8，菲律宾，

DVCD，有马赛克，碟机勉强可读，不能镜像文件；

1986 蛇女 / 灵蛇欲女，6.7，印度，2VCD，国配 无字幕；

页4、1988 蛇妖出笼 / 菲律宾版 人蛇大战2，菲律宾，DVCD；

1998 蛇魔之王，南亚，DVCD，导演: 张啟平，主演: 原子鏸、吕颂贤；

页5、 2001 兽性难驯 / 淫蛇之惊变，4.1，DVCD，

导演: 罗惠德，主演: 吴家丽、程嘉美（野本美穗 / 野本実穂乃）、徐锦江；

2002 人蛇欲血战 / 蛇女幽魂之、食人狂蛇，DVCD，碟机可读，不能镜像，

导演: 叶天行、缪健德，主演: 张国强、彭丹、颜仟汶。